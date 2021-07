Seit Mitte Mai entfällt die Quarantänepflicht für deutsche Urlauber bei der Rückreise aus Italien nach Deutschland

Urlaub auf Sardinien: kleine, einsame Buchten mit feinem Sandstrand und raue Klippen sind für viele Touristen ein traumhaftes Szenario für eine Reise. Das bergige Landesinnere lädt zum Wandern ein, es gibt viele Ruinen und Nuraghen zu entdecken sowie italienische Spezialitäten und verschiedene Weine zu kosten. Stars wie Christiano Ronaldo schippern gern mit ihren Jachten an der Costa Smeralda entlang, die weißen langen Sandstrände an der Ost- und Südküste Costa Rei haben karibisches Flair. Aber wie gestaltet sich ein Urlaub im Corona-Jahr 2021? Alle Infos zur Sardinienreise im Überblick.

Karibik-Flair auf Sardinien: Weiße lange Sandstrände im Norden, Osten und Süden der Insel und raue Klippen mit kleinen Buchten im Westen. Die italienische Insel hat für Touristen viel zu bieten.

Einreise und Rückreise: Corona-Regeln und Testpflicht für Fähre und Flug nach Sardinien

Einreise-Regeln nach Italien und somit auch auf die Mittelmeerinsel Sardinien, sind recht einfach. Italien gilt nicht als Hochinzidenzgebiet und es besteht keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. An der Grenze brauchen Urlauber lediglich einen Nachweis über eine abgeschlossene Covid-19-Impfung oder einen Genesenen-Nachweis. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen – der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem wird dieses Fiebermessungen rechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden. Dienach Italien und somit auch auf die Mittelmeerinsel, sind recht einfach. Italien gilt nicht als RKI-Risikogebiet oderund es besteht keinevom. An der Grenze brauchen Urlauber lediglich einen Nachweis über eine abgeschlosseneoder einen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einenvorlegen – der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem wird dieses Einreiseformular benötigt. Wer mit der Fähre nach Sardinien übersetzt, muss mitrechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden.

Rückreise müssen deutsche Urlauber – sowie die meisten Europäer – bereits seit Mitte Mai nicht mehr in Quarantäne nach dem Urlaub auf Sardinien. Für Reisende mit dem Flugzeug gilt bei der Rückkehr unabhängig vom Urlaubsland eine Testpflicht. Außerdem muss man sich über das Bei dermüssen deutsche Urlauber – sowie die meisten Europäer – bereits seit Mitte Mai nicht mehr innach dem Urlaub auf Sardinien. Für Reisende mit dem Flugzeug gilt bei derunabhängig vom Urlaubsland eine. Außerdem muss man sich über das E-Portal anmelden.

Inzidenz und Corona-Zahlen: Die aktuelle Lage auf Sardinien

Italien gibt die Johns-Hopkins-Universität (Stand 19.07.2021) einen Inzidenzwert von 26,8 an. Auf Sadinien liegt der Wert noch etwas höher. Auch dort breitet sich die Infektionszahlen steigen. Die Variante sorgte dafür, dass die 7-Tage-Inzidenz auf der Insel vergangene Woche um 146 Prozent stieg. Hier die aktuellen Corona-Zahlen für die Insel: Für ganzgibt die Johns-Hopkins-Universität (Stand 19.07.2021) einenvon 26,8 an. Aufliegt der Wert noch etwas höher. Auch dort breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus zunehmend aus und lässt diesteigen. Die Variante sorgte dafür, dass dieauf der Insel vergangene Woche um 146 Prozent stieg. Hier die aktuellenfür die Insel:

7-Tage-Inzidenz: 58

Neuinfektionen: 233

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 58.476

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle seit Beginn der Pandemie: 1494

Sardinien-Urlaub: Corona-Regeln und Maskenpflicht für Restaurants, Bars und Geschäfte

Sardinien ist von der italienischen Regierung als weiße Zone kategorisiert. Das ist die niedrigste Stufe und bedeutet ein geringes Corona-Risiko. Für Touristen auf der beliebten Ferieninsel bedeutet das: Museen und Theater sind für Besucher geöffnet. Hotels, Restaurants und Bars dürfen Gäste empfangen. Auch die zahlreichen Campingplätze haben geöffnet. Die landesweite Ausgangssperre wurde Mitte Juni vollständig abgeschafft.

Das gilt für Camping, Hotel und Ferienhaus auf Sardinien

Gute Reisezeiten für eine Inselerkundung auf Sardinien sind Frühjahr und Herbst. Im Hochsommer steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad im Schatten. Es gibt über 100 Campingplätze auf der Insel, außerdem einige Tausend Hotels, Resorts und Ferienunterkünfte. Im August ist Hochsaison: Die Italiener haben Sommerferien, viele Strände sind voll und die meisten Unterkünfte sind bereits ausgebucht. Campingplätze und Unterkünfte sind für Gäste geöffnet, es gelten aber die allgemeinen Corona-Bestimmungen.

Urlaub auf Sardinien 2021: Erfahrungen bei Reisen trotz Corona

Die Erfahrungen beim Sardinien-Urlaub trotz Corona sind online überwiegend positiv. Auf der Insel gibt es nicht viele Einschränkungen. Für den Urlaub 2021 gelten die allgemeinen Corona-Regeln: Die Maskenpflicht besteht weiterhin in geschlossenen Räumen außerhalb der Unterkunft und auch im öffentlichen Raum unter freiem Himmel überall da, wo der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann – das gilt auch am Strand. Kinder unter sechs Jahren sind von der Regel ausgenommen. In einem Auto dürfen sich bis zu fünf Personen aus demselben Haushalt ohne Maske aufhalten. Erlaubt sind außerdem maximal drei Personen aus mehreren Haushalten, aber mit Maske.

Urlaub in Italien 2021: Corona-Regeln und -Zahlen an beliebten Urlaubsorten

