Tschechien wird seit 06.06.2021 nicht mehr als Risikogebiet eingestuft

Zahl der Neuinfektionen geht stark zurück

Ist Urlaub im Land möglich?

Wegen stark sinkender Corona-Zahlen stuft die Bundesregierung Tschechien seit Sonntag, 6. Juni, nicht mehr als Risikogebiet ein. Wer aus diesem Gebiet nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Corona-bedingte Einreisebeschränkungen mehr beachten. Trotzdem rät das Auswärtige Amt weiterhin von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Tschechische Republik ab.

Einreise, Test, Quarantäne: Das sind die aktuellen Regelungen für Tschechien

Die Tschechische Republik setzt das Europäische Ampelsystem um. Länder werden in Abhängigkeit der Infektions- und Testrate der grünen, orangen, roten, dunkelroten und grauen Kategorie zugerechnet. Die Kategorisierung der Länder wird vom tschechischen Gesundheitsministerium jeden Freitag mit Gültigkeit ab dem folgenden Montag vorgenommen.

Deutschland ist derzeit der roten Kategorie zugeordnet. Die Einreise aus Deutschland und weiteren Nachbarländern ist jedoch möglich. Sie ist vorab durch Online-Anzeige anzumelden.

Grundsätzlich ist zudem ein negativer PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 72 bzw. 24 Stunden sein darf, zur Einreise erforderlich. Einreisende müssen das schriftliche Testergebnis mit sich führen. Nach der Einreise muss innerhalb von fünf Tagen erneut ein PCR-Test durchgeführt werden. Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses ist Selbstisolierung vorgeschrieben. Das Testergebnis muss der zuständigen Hygienebehörde zugesandt werden, erst dann ist eine Beendigung der Quarantäne möglich.

Es gibt aber Ausnahmen von der Anzeige-, Test- und Quarantänepflicht. Diese gelten unter anderem für:

Geimpfte,

Tschechen und deren Familienangehörige

Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis in Tschechien

Kinder unter 5 Jahren

Grenzpendler

für Besuche des Ehepartners oder Lebenspartners

und für Personen, die innerhalb der letzten 180 Tage an Covid-19 erkrankt waren und hierüber ein ärztliches Attest in englischer Sprache vorlegen können. Impfzertifikaten aus Deutschland werden in der Tschechischen Republik anerkannt.

Gastronomie, Hotels, Freizeit: Das gilt aktuell in der Tschechischen Republik

Die tschechische Regierung hat zuletzt am 31.05.2021 weitere Lockerungen beschlossen. Das sind die aktuellen Regelungen:

Restaurants, Bars und Cafés haben geöffnet. Gäste müssen geimpft, negativ getestet oder genesen sein.

Schwimmbäder und Casinos dürfen ebenfalls Besucher empfangen. Die Personenanzahl ist begrenzt.

Hotels haben für negativ Getestete, Genesene oder Geimpfte geöffnet

Der Einzelhandel darf Kunden empfangen.

Landesweit gilt Maskenpflicht (FFP2-Maske) in allen Innenräumen, Verkehrsmitteln oder an Haltestellen, Bahnsteigen und in Warteräumen.

Aktuelle Zahlen: Inzidenz in Tschechien sinkt

Die Fallzahlen in Tschechien nahmen in den vergangenen Tagen und Wochen ab. Hier sind die aktuellen Zahlen laut Johns-Hopkins-Universität (07.06.2021):

7-Tage-Inzidenz: 22,0

Neuinfektionen: 154

Infektionen insgesamt: 1.663.517

Neue Todesfälle: 2

Todesfälle insgesamt: 30.159

Impfquote (Erstimpfung): 38,73 Prozent

Impfquote (vollständig): 16,14 Prozent

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was in welchem Urlaubsland gilt: