Das Robert-Koch-Institut stuft Schweden aktuell (Stand: 07.06.2021) als Risikogebiet ein

Es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes

7-Tage-Inzidenz liegt aktuell knapp unter 100

Sind Urlaub und Reisen in Schweden möglich?

Das Land im Norden lockt mit traumhafte Küsten sowie einsam gelegenen Seen und lädt mit seiner vielseitigen Landschaft zum Outdoor-Camping ein. Doch wie ist die aktuelle Corona-Lage in Schweden? Sind Reisen dorthin möglich?

94,9 (Stand: 07.06.2021). Da die Zahlen zuletzt rückläufig waren, stufte das Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Schweden. Landesweit überschreitet die Zahl der Neuinfektionen die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Die Inzidenz in Schweden liegt aktuell bei(Stand: 07.06.2021). Da die Zahlen zuletzt rückläufig waren, stufte das RKI Schweden in seiner neuesten Aktualisierung vom Hochinzindenzgebiet zum einfachen Risikogebiet herab.

Test, Zertifikat und Isolation: So verläuft die Einreise nach Schweden

Reisen von Deutschland nach Schweden sind grundsätzlich möglich. Bei der Einreise muss ein negativer Coronatest vorgelegt werden, der höchstens 48 Stunden alt sein darf. Es werden Ergebnisse von PCR-, LAMP- und Antigen-Tests akzeptiert. Das Testergebnis muss zudem folgende Informationen enthalten: Name der getesteten Person, Zeitpunkt der Probenabnahme, Art des Testes (PCR-, LAMP- oder Antigen-Test), Testergebnis, Aussteller des Zertifikats. Zertifikate werden in englischer, schwedischer, norwegischer, dänischer oder französischer Sprache akzeptiert. Wer mit einem deutschen Zertifikat einreisen will, muss damit rechnen, an der Grenze zurückgewiesen zu werden.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Eine Quarantäne-Pflicht nach der Einreise gibt es in Schweden nicht. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt aber, sich bei der Einreise testen zu lassen und für sieben Tage abzusondern.

Corona-Test und Quarantäne: Das gilt bei der Rückreise nach Deutschland

Da Schweden aktuell als Risikogebiet eingestuft wird, müssen Urlauber, die nach Deutschland zurückkommen, einige Regeln beachten:

Meldepflicht vor der Rückkehr (hier geht’s zum Online-Formular)

Testpflicht bei Ankunft

Quarantäne in Deutschland (Freitesten ist möglich)

Diese Corona-Regeln gelten seit 01.06.2021 in Schweden

Schweden ging während der gesamten Pandemie einen Sonderweg. So verzichtete die Regierung auf Schulschließungen. Auch Einzelhandel und Gastronomiebetriebe blieben geöffnet. Stattdessen appeliierte man an die Vernunft der Bürger. Doch wie sind die aktuellen Corona-Regeln in Schweden?

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.

Geschäfte, Fitnessstudios, Sport- und Schwimmanlagen haben mit begrenzter Besucherkapazität geöffnet

Restaurants und Bars dürfen bis 22.30 Uhr Gäste empfangen, der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr ist aber verboten.

Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen unter freiem Himmel sind möglich, sofern feste Sitzplätze zugewiesen werden.

In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal 8 Personen zusammenfinden

Hotel, Pensionen und Campingplätze sind unter Einschränkungen geöffnet.

