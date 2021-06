Mallorca und die anderen balearischen Inseln Menorca, Ibiza und Formentera gelten als beliebte Ziele für Urlaub und Reisen.

RKI und Auswärtiges Amt : Teile Spaniens gelten seit Sonntag, 20.06.2021 nicht mehr als Corona-Risikogebiet .

„Malle ist nur einmal im Jahr“ – und in diesem Sommer für viele Deutsche wieder möglich! Niedrige Inzidenz, Lockerungen und die jüngst gekippte Ausgangssperre machen die spanischen Inseln für viele Urlauber attraktiv. Was ist bei einem Urlaub auf Mallorca zu beachten? Welche Einreise ab, wie die Rückreise? Wie hoch ist die Balearen? Alle wichtigen Infos, um den Urlaub auf Mallorca geregelt organisieren zu können, gibt es hier im Überblick. ist nur einmal im Jahr“ – und in diesem Sommer für viele Deutsche wieder möglich!und die jüngst gekipptemachen diefür vieleattraktiv. Was ist bei einemzu beachten? Welche Corona-Regeln gelten aktuell? Wie läuft dieab, wie die? Wie hoch ist die 7-Tage-Inzidenz auf den? Alle wichtigen Infos, um dengeregelt organisieren zu können, gibt es hier im Überblick.

Urlaub auf Mallorca: Nächtliche Ausgangssperre frühzeitig aufgehoben

Gute Nachrichten für Mallorca-Urlauber: Die spanische Justiz hat jüngst entschieden, die Ausgangssperre auf der Insel aufzuheben. Zuvor hatten Einheimische und Touristen ihr Zuhause oder ihre Unterkunft zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens nur aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Strände und Parks durften nur bis 21.00 Uhr besucht werden. Zunächst war geplant, die Ausgangssperre am Sonntag (06. Juni) aufzuheben.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat die nächtliche Ausgangssperre jetzt frühzeitig aufgehoben – für Mallorca und die anderen Balearen. Das „Tribunal Supremo“ kippte auch Beschränkungen bei privaten Versammlungen. Solche Regeln seien unvereinbar mit den Gesetzen und der Bedrohungslage nicht angemessen, teilte das Gericht am Donnerstag in Madrid mit. Somit herrscht auf Mallorca erstmals seit etwa sieben Monaten keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Die Regionalregierung der Balearen empfiehlt jedoch, Begrenzungen bei Privattreffen weiterhin zu beachten.

Corona-Zahlen Balearen: So hoch ist die aktuelle Inzidenz auf Mallorca und Co.

Nach aktuellen Angaben der Lokalregierung sind die Corona-Zahlen auf den balearischen Inseln sehr niedrig. So sehen die Werte für Mallorca und Co. im Detail aus (Stand: 28.06.2021):

7-Tage-Inzidenz : 49

: 49 Impquote (vollständig) : 32 Prozent

(vollständig) Prozent Testpositivrate der letzten sieben Tage: 2,9 Prozent

Außerdem weisen die Behörden darauf hin, dass die Intensivstationen vor Ort mit einer erneuten Corona-Welle gut umgehen könnten.

Corona-Zahlen Spanien: Die Inzidenz im ganzen Land

Wie sehen die Corona-Zahlen für ganz Spanien aus? Während die Inzidenz auf den Balearen relativ gering ist, steigt sie in Spanien wieder. Die Werte laut Johns Hopkins University im Überblick (Stand: 29.06.2021):

7-Tage-Inzidenz: 59,9

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 3.792.642

Todesfälle insgesamt: 80.789

Impfquote (Erstimpfung): 52,03 Prozent

Impfquote (vollständig): 34 Prozent

Delta-Variante in Spanien: So hoch ist der Anteil der Delta-Variante

In ganz Europa steigt der Anteil der Delta-Variante an. Nach Angaben der Seite gisaid.org liegt der Anteil in Spanien bereits bei 20,9 Prozent. Auch die Inzidenzen steigen leicht - sowohl in Gesamtspanien als auch in den beliebten Urlaubsorten wie Mallorca oder Teneriffa.

Delta-Varianten: Keine zusätzliche Quarantäne nach Urlaub

Trotz wachsender Sorge vor einem vermehrten Einschleppen der ansteckenderen Delta-Variante müssen sich Reisende vorerst nicht auf schärfere Corona-Bestimmungen einstellen. Das ist das Ergebnis von Beratungen von Bund und Ländern vom Montag, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Die geltende Einreiseverordnung wird demnach nicht kurzfristig geändert. Mehrere Ministerpräsidenten hatten schärfere Bestimmungen gefordert, um eine erneute Verschärfung der Corona-Lage zu verhindern. Gegen die Delta-Variante des Coronavirus gilt eine volle Impfung als nötig - derzeit verfügt eine Minderheit von 35,4 Prozent der Bevölkerung über diesen Schutz.

Quarantäne nach Mallorca-Urlaub - Welche Regeln gelten bei der Rückreise nach Deutschland?

Die Delta-Variante hat manchen Deutschen einen Strich durch die Urlaubsrechnung gemacht. Das RKI setzte Portugal auf die Liste der Virusvariantengebiete. Reiserückkehrer müssen deshalb ohne Ausnahme in Quarantäne. Doch was gilt für den Urlaub auf Mallorca? Die Balearen gelten derzeit (29.06.) nicht als Risikogebiet oder Virusvariantengebiet. Das heißt bei der Rückreise nach Deutschland müssen Urlauber nicht in Quarantäne.

Urlaub in Mallorca: PCR-Test oder Schnelltest?

Saarland oder Baden-Württemberg kommt braucht noch einen PCR- oder Antigentest. Geimpfte dürfen 14 Tage nach der zweiten Spritze und Genesene 180 Tage nach der Erkrankung ohne Test einreisen. Es muss allerdings ein Nachweis vorliegen. Kinder unter zwölf Jahren müssen sich nicht testen lassen.Für nicht geimpfte Menschen, die von einem Risikogebiet aus einreisen, gilt eine Testpflicht. Dafür eignen sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes Seit Montag (21.6) müssen Touristen aus den Bundesländern, die nicht mehr auf der Liste der Risiko-Gebiete stehen, keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen , wenn sie nach Spanien einreisen, das gilt auch für Geimpfte. Nur wer aus demoderkommt braucht noch einen PCR- oder Antigentest. Geimpfte dürfen 14 Tage nach der zweiten Spritze und Genesene 180 Tage nach der Erkrankung ohne Test einreisen. Es muss allerdings ein Nachweis vorliegen. Kinder unter zwölf Jahren müssen sich nicht testen lassen.Für nicht geimpfte Menschen, die von einemaus einreisen, gilt eineDafür eignen sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes

PCR-Tests

TMA-Tests.

LAMP-Test

ein in der EU anerkannter Antigen-Schnelltest

Reise nach Mallorca: Einreise für Genesene unter bestimmten Bedingungen möglich

Einreisen sind außerdem mit einem Nachweis, der bestätigt, dass die Covid-Genesung nicht länger als 180 Tage zurückliegt, möglich. Allerdings: Mindestens 11 Tage müssen seit dem ersten Positivtest vergangen sein.

Außerdem ist Folgendes zu beachten:

Bei der Einreise muss ein Formular ausgefüllt und vorgezeigt werden. Dieses kann online runtergeladen werden.

Bei der Einreise muss ein Formular ausgefüllt und vorgezeigt werden. Dieses kann online runtergeladen werden.

besteht nicht. Bei der Einreise nach Deutschland auf dem Rückweg gibt es ebenfalls keine Pflicht zur Quarantäne. Denn Mallorca gilt genau wie die anderen Baleareninseln nicht mehr als Risikogebiet. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist aufgehoben.

Corona Regeln auf Mallorca: Restaurants sind geöffnet, Private Treffen möglich

Aufatmen für die Wirte der spanischen Insel: Auf Mallorca haben Restaurants geöffnet. Seit dem 6. Juni sollen die Regeln für die Gastronomie noch weiter gelockert werden. Auf private Treffen können stattfinden. Diese Regeln gelten:

Die Sperrstunde für die Gastronomie wird von 23 Uhr auf 24 Uhr verlegt.

wird von 23 Uhr auf 24 Uhr verlegt. Die Innenbereiche von Cafés, Bars und Restaurants dürfen höchstens zu 50 Prozent belegt werden.

dürfen höchstens zu 50 Prozent belegt werden. An einem Tisch sind maximal vier Personen erlaubt.

Private Zusammenkünfte sind ab 6. Juni im Freien mit bis zu 15 Personen erlaubt. In privaten Innenräumen sind maximal 10 Personen zugelassen.

Mallorca aktuell: Spanien will Maskenpflicht im Freien aufheben

In Spanien soll die Maskenpflicht im Freien am Samstag, 26.06.2021, aufgehoben werden. Der entsprechende Beschluss solle am kommenden Donnerstag auf einer außerordentlichen Kabinettssitzung gebilligt werden, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag (18.06.2021) am Rande einer Veranstaltung in Barcelona an. „Das wird das letzte Wochenende sein, an dem man in Spanien im Freien Maske wird tragen müssen“, sagte der sozialistische Politiker. Er sei froh, seinen gut 47 Millionen Landsleuten diese „wichtige Nachricht“ übermitteln zu können.

Die strenge Maskenpflicht herrscht in Spanien seit Mai 2020. Nur in bestimmten Situation, etwa am Strand, beim Baden, beim Sport, im Restaurant oder im Café, darf man den Mund- und Nasenschutz abnehmen.

Mallorca Corona Abifahrt: Hunderte Schüler infiziert

Etwa 300 Schüler aus Spanien sollen sich auf Mallorca bei der Abifahrt mit Corona angesteckt haben. Scheinbar gab es eine Massenparty. Alle Infos dazu gibt es hier.

Neue RKI-Liste: Teile Spaniens kein Risikogebiet mehr

Corona-Risikogebiete aktualisiert. Teile Spaniens wurden herabgestuft. Die autonomen Gemeinschaften Aragon, Kastilien und León, Katalonien und Madrid sowie die autonome Stadt Melilla gelten nicht mehr als Risikogebiete. Das RKI hat in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt die Liste deraktualisiert. Teile Spaniens wurden herabgestuft. Die autonomen Gemeinschaftensowie die autonome Stadtgelten nicht mehr als Risikogebiete. Alle Änderungen im Überblick gibt es hier.

Digitaler Impfpass: Nachweis per Handy

In Deutschland ist der digitale Impfpass ab dem 10. Juni verfügbar. In zahlreichen Apotheken erhält man den digitalen Nachweis. Für Urlauber und Reisende ist das besonders praktisch. Mit dem Nachweis per Smartphone muss nämlich kein analoger Impfpass mehr vorgezeigt werden. Doch kann man den Impfpass auch außerhalb Deutschlands nutzen? Mehr Infos zum digitalen Impfpass gibt es hier.

Delta-Variante: Mutation breitet sich in Europa aus

Reisen und Urlaub sind im Sommer 2021 wieder erlaubt. Doch nun ist die Delta-Variante in vielen beliebten Urlaubsländern auf dem Vormarsch. Hier gibt es einen aktuellen Überblick.

Corona-Test für den Urlaub auf den Balearen: Testzentrum auf Mallorca, Ibiza, Menorca

Die Firma CoviMedical hat auf Mallorca mehrere Teststellen eingerichtet. Die öffentlichen Testzentren sind unter www.15minutentest.com einsehbar und die Corona-Tests buchbar.

Neben Mallorca werden weitere Testzentren derselben Firma auf Ibiza und Menorca folgen. Die genutzte Software ermöglicht die Zusammenarbeit mit der Corona-Warn-App und dem spanischen Pendant des Warnsystems. Ob die Testergebnisse an die jeweilige App übermittelt werden, können die Getesteten selbst entscheiden.

Mietwagen auf Mallorca - Preise steigen deutlich

Mietwagen in Urlaubsregionen könnten in der anstehenden Reisesaison deutlich teurer werden. Sowohl Anbieter als auch Vergleichsportale machen entsprechende Anzeichen aus. Mit den aktuellen Lockerungen für den Tourismus in einigen Ländern und Regionen ziehen teilweise schon jetzt die Preise an. Treiber sind zwei Entwicklungen in der Corona-Krise: Zum einen nimmt die Nachfrage angesichts der beginnenden und erwarteten Corona-Lockerungen und der anstehenden Reisesaison kräftig zu. Zum anderen ist das Angebot begrenzt, weil die Vermieter in der Krise sparen mussten.

Die Portale billiger-mietwagen.de und Check24 beobachten bereits ein Anziehen der Preise. Bei billiger-mietwagen.de sieht man die Preise bei Buchungen für Juli und August derzeit um 54 Prozent höher als vor einem Jahr. In einigen Gegenden wie Spanien, Italien oder Griechenland liegen die Preise dabei mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. In Deutschland sind es 20 Prozent. Wer aktuell versucht, beispielsweise bei Sixt oder Europcar ein Auto für die erste Augustwoche auf Mallorca zu buchen, muss ab Flughafen für einen Kleinwagen bereits deutlich über 100 Euro bezahlen.

Und nicht nur im Sommer wird es teurer, bereits vergangene Woche stellte billiger-mietwagen.de ganz allgemein steigende Preise in einigen Ländern fest. Allen voran damals Großbritannien und die Vereinigten Staaten sowie Deutschland.

Bierkönig am Ballermann hat geöffnet – Das gilt für Regeln, Inzidenz, Strand, Party und Co.

Unter strengen Corona-Regeln hat der berühmte „ Bierkönig “ auf Mallorca (Balearen) am Ballermann wieder offen. Was gilt für den Urlaub auf Malle?

Clubs und Diskotheken öffnen in Spanien

In Teilen Spaniens sind die Nachtclubs ab Montag wieder offen. Wie die Behörden mitteilten, gilt dies unter anderem für die Hauptstadt Madrid und die zweitgrößte Stadt des Landes, Barcelona. Allerdings öffnen die Diskotheken nur für wenige Stunden und lassen nur eine begrenzte Zahl von Gästen zu. Die spanischen Nachtclubs waren wegen der Corona-Pandemie seit August 2020 geschlossen.

Auf der vor allem bei Deutschen und Briten beliebten Urlauberinsel Mallorca bleiben die Clubs auch weiterhin geschlossen. Davon sind alle Baleareninseln betroffen, darunter das bei Partygängern besonders beliebte Ibiza.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt:

