hat im großen Finale von „Die Bachelorette“ 2023 ihren Gewinner gewählt. Nur noch Adrian und Fynn durften auf ihr Herz hoffen, erobern konnte es aber nur einer von ihnen. Nach zwei letzten Dates in Phuket musste die Single-Lady ihre Entscheidung verkünden. Die letzte Rose ist verteilt: Jennifer Saro Nur noch Adrian und Fynn durften auf ihr Herz hoffen, erobern konnte es aber nur einer von ihnen. Nach zwei letzten Dates in Phuket musste die Single-Lady ihre Entscheidung verkünden.

Mit wem wünscht sie sich eine gemeinsame Zukunft und für wen endete der Traum von der großen Liebe in der Datingshow? Wir verraten euch hier, wie das Finale von Staffel 10 lief und mit welchen emotionalen Worten sie Fynn die letzte Rose überreichte.

Fynn und Adrian haben sich beide in Jennifer verliebt

„dass ich mich vielleicht in dich verliebt habe“. Jennifer strahlte und antwortete mit einem Kuss. Vor der letzten Nacht der Rosen erlebte Jennifer mit ihren Finalisten noch zwei malerische Dates in Phuket. Mit Fynn ging es in eine Elefanten-Auffangstation und anschließend ließen sie den Abend romantisch in Dschungel-Atmosphäre ausklingen. Wie immer konnten sie kaum die Finger voneinander lassen. Nachdem sie ihn mit einem Video seiner Familie überrascht hatte, musste der Lüneburger ihr noch etwas sagen: „Boah, mir ist das echt wichtig alles“, gab er zu und gestand ihr dann,. Jennifer strahlte und antwortete mit einem Kuss.

„Ich habe noch nie so intensiv meine Gefühle gespürt.“ Auch er bekam ein Überraschungsvideo seiner Mama – doch einen Kuss von Jennifer bekam er nicht. Mit Adrian verbrachte sie einen entspannten Tag auf dem Boot, gefolgt vom romantischen Abend am Strand. Trotz der traumhaften Gegebenheiten konnte Jennifer das Date nicht ganz genießen. Sie fühlte sich zerrissen, war nicht wirklich bei der Sache. Das blieb Adrian nicht verborgen. Er gestand ihr dennoch:Auch er bekam ein Überraschungsvideo seiner Mama –

Jennifer hat sich ebenfalls verliebt

Dann war der große Moment gekommen, die letzte Nacht der Rosen. „Beide sind auf ihre Weise tolle Männer“, sagte die „Bachelorette“ über ihre Finalisten. Doch verliebt hat sie sich nur in einen. Vor atemberaubender Kulisse musste Jennifer ihre Entscheidung verkünden. „Ich habe nicht mal ein Prozent Zweifel daran, dass der Mann, für den ich mich entscheide, die richtige Entscheidung ist“, erklärte sie vor der letzten Rosenübergabe. Dann war es so weit.

Fynn ist der Gewinner von „Die Bachelorette“ 2023

Als Erstes war Adrian an der Reihe. Jennifer ließ ihre gemeinsame Zeit Revue passieren und dankte ihm für die unvergesslichen Momente, die sie zusammen erlebt haben. „Aber ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen“, gestand sie und flüsterte ihm bei der letzten innigen Umarmung ins Ohr: „Es tut mir leid.“ Adrian nahm ihre Entscheidung besser auf als gedacht und wünschte ihr, dass das mit Fynn „bis ans Lebensende hält“.

Mit diesem Segen ging sie in die letzte Rosenübergabe. Auch mit Fynn blickte sie auf die vergangenen Wochen und die gemeinsamen Dates zurück. „Mit den ersten Emotionen kamen auch die ersten Zweifel“, erinnerte sie sich. Doch mit seiner offenen und ehrlichen Art habe er ihr diese Stück für Stück genommen. „Ich bin hier hergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammen wachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Member“, erklärte Jennifer und holte noch einmal tief Luft, bevor sie fortfuhr: „Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann, Fynn. Und ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe.“ Mehr als erleichtert nahm Fynn die letzte Rose an und das Finale endete mit einem langen, intensiven Kuss.

Ob die beiden nach der Show noch ein Paar sind, klärt sich beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig.

Wer ist raus? Die Liste der ausgeschiedenen Kandidaten

wer gehen muss. Zwei Männer sind jedoch auch freiwillig ausgestiegen. Wer wann ausgeschieden ist, seht ihr hier: Insgesamt 20 Kandidaten wagten das große Abenteuer in Thailand . Doch am Ende konnte nur einer von ihnen Jennifers Herz erobern. Jede Woche musste sich „Die Bachelorette“ entscheiden,. Zwei Männer sind jedoch auch freiwillig ausgestiegen. Wer wannist, seht ihr hier: