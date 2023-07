Oliver Slawik ein eher unbekannter Mann im deutschen Fernsehen. Doch das wird sich bald ändern. Ab Mitte Juli läuft die Jubiläumsstaffel von „Die Bachelorette“ auf RTL. Bisher istein eher unbekannter Mann im deutschen Fernsehen. Doch das wird sich bald ändern. Ab Mitte Juli läuft die Jubiläumsstaffel vonauf RTL. Jennifer Saro lernt darin mehrere Kandidaten gleichzeitig kennen. Einer von ihnen ist Oliver aus Berlin.

„Ich kann durchaus romantisch sein und überrasche gerne mit kleinen Gesten“, behauptet Oliver. Doch was macht ihn so außergewöhnlich? Wie alt ist Oliver und wie tickt er? Wir haben den Berliner genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Oliver im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Oliver auf einen Blick:

Name: Oliver Slawik

Oliver Slawik Geburtsjahr: 1996

1996 Alter: 27

27 Größe: 1,72 m

1,72 m Beruf: Account Manager

Account Manager Wohnort: Berlin

Berlin Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: oliverslk

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Oliver Slawik

Der 27-Jährige wurde in Berlin geboren und lebt dort auch heute noch. Er absolvierte seinen Master in Businessmanagement und arbeitet seitdem als Account Manager in einem Start-up. Nachdem er ein Jahr in Sydney verbracht und dort auch gearbeitet hat, konnte er gar nicht mehr genug vom Reisen bekommen. Er beschreibt sich selbst als offenen und empathischen Menschen, der es immer wieder schafft, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Alles in allem ist er zufrieden mit sich selbst. „Ich habe auch eigentlich nichts an mir auszusetzen. Außer vielleicht ein paar Zentimeter mehr: 1,80 m wären nicht zu viel verlangt gewesen.“ Der 1,72 m große Oliver liebt außerdem sein Auto. „Mein Auto ist mein Wellnesstempel. Hinterm Steuer kann ich wunderbar runterfahren.“ Generell ist ihm Sport und Fitness wichtig. Zu seinen Hobbys zählt auch das Kochen.

Darum nimmt Oliver an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Oliver hatte bisher drei Beziehungen. Die letzte endete vor zwei Jahren im Oktober 2021. „Bisher war einfach nicht die richtige Zeit oder der richtige Ort“, erklärt er. Ob Thailand der richtige Ort ist? Da er das Reisen liebt, kann er die „Bachelorette“-Teilnahme genießen. Eine Frau kennenlernen, während man ein neues Land bereist? Der Jackpot.

So sollte Olivers Traumfrau sein

Blaue Augen und ein strahlendes Lächeln. Oliver hat Traummann-Qualitäten. An seine perfekte Partnerin hat er einige Ansprüche. Sie sollte humorvoll und abenteuerlustig sein. Außerdem sollten ihre Familienwerte mit seinen übereinstimmen. Die Kirsche auf der Sahnetorte wäre allerdings, wenn sie blonde Haare und blaue Augen hätte. Zusätzlich liebt Oliver das Reisen. Seine Traumfrau sollte auch dieses Hobby mit ihm teilen.