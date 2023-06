Schon bald heißt es auf RTL wieder: „Möchtest du diese Rose annehmen?“ Die Showstartet am 12. Juli 2023 in eine neue Runde. Dann geht die diesjährige Single-Frau Jennifer Saro auf die Suche nach ihrem Traummann. In Thailand wird siekennenlernen. Woche für Woche muss sie dann entscheiden, für wen die Reise weitergeht und wer nach Hause fliegen muss.