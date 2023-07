„Die Bachelorette“ jedes Jahr die verschiedensten Oguzhan Gencel aus Hamburg möchte Woche für Woche eine Rose von der Junggesellin erhalten. Auf emotionalen Einzeldates und spannenden Gruppendates lerntjedes Jahr die verschiedensten Kandidaten kennen. 2023 verteilt Jennifer Saro die Rosen. Auchmöchte Woche für Woche eine Rose von der Junggesellin erhalten.

„Ich flirte gerne sehr offensiv“, beschreibt sich Oguzhan. Doch was macht ihn so außergewöhnlich? Wie alt ist Oguzhan und wie tickt er? Wir haben den Hamburger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Oguzhan im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Oguzhan auf einen Blick:

Name: Oguzhan Gencel

Oguzhan Gencel Geburtstag: 15. Juni 1996

15. Juni 1996 Alter: 27

27 Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Beruf: Fuhrparkleiter

Fuhrparkleiter Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: sechs Jahren

sechs Jahren Instagram: ozan_gncl

So tickt Oguzhan Gencel

Der 27-jährige Deutsch-Türke ist ein echter Hamburger Jung. Er wurde nicht nur in der Hansestadt geboren, sondern lebt auch immer noch dort. Früher arbeitete er als Polizist. Mittlerweile ist er jedoch in der Spedition tätig. Er ist ein humorvoller und liebevoller Mensch, der immer ein offenes Ohr hat. Der Hamburger liebt Fitness und Bodybuilding. Außerdem spielt er seit 24 Jahren Fußball. Am Wochenende hält er sich mit Schwimmen fit. Oguzhan ist ein echter Familienmensch.

Darum nimmt Oguzhan an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Seit sechs Jahren ist Oguzhan nun schon Single. „Die Richtige war einfach noch nicht dabei, ich habe mich schnell gelangweilt." Jetzt ist er jedoch bereit für eine feste Bindung. Im weiteren Leben wünscht sich Oguzhan eine eigene Familie. „Am liebsten hätte ich zwei Söhne und eine Tochter." Der Grund für seine Teilnahme war sein Freund Lukas Baltruschat, ein ehemaliger „Bachelorette"-Kandidat. Er hat Oguzhan auf die Idee gebracht, seine Traumfrau im TV zu suchen.

So sollte Oguzhans Traumfrau sein

Oguzhan hat eine ganz genaue Vorstellung von seiner Traumfrau. „Sie sollte echt cool sein, ein bisschen eifersüchtig, sarkastisch, loyal und gerne kuscheln wollen.“ Doch auch optisch findet er einen Typ Frau sehr attraktiv und anziehend. „Ein Traum wäre, wenn sie das typisch skandinavische, blonde Gym Girl wäre... Aber von mir aus auch gerne in brünett“. Ihm ist also eine schöne und sportliche Figur wichtig. Außerdem sollte die perfekte Partnerin humorvoll und locker sein. Der Jackpot wäre erreicht, wenn sie ihm auch Freiraum geben würde, so wie er ihr ebenfalls Freiraum bieten würde.

Oguzhan ist mit Ex-„Bachelorette“-Kandidat Lukas Baltruschat befreundet