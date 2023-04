Sharon Battiste wurde durch die RTL-Daily-Soap „Köln 50667“ bekannt. Ein breiteres Publikum wurde auf sie aufmerksam, als sie in der neunten Staffel „Die Bachelorette“ die Rosen verteilte. Im Finale entschied sie sich schließlich für den Floristen Jan. Aktuell sieht man sie in einer anderen TV-Show auf RTL: Sie ist Kandidatin der 16. Staffel von „Let‘s Dance“.

Sind Sharon und Jan noch zusammen? Warum hat sie eine Glatze? Und in welchen Filmen oder Serien war sie bisher zu sehen? Wir haben die Kandidatin genauer unter die Lupe genommen und alle Infos in diesem Porträt zusammengefasst.

Sharon Battiste im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zur Schauspielerin auf einen Blick:

Name : Sharon Battiste

: Sharon Battiste Alter : 31

: 31 Geburtstag : 14. November 1991

: 14. November 1991 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Flörsheim am Main

: Flörsheim am Main Wohnort : Köln

: Köln Beruf : gelernte Bürokauffrau, Schauspielerin, Model, Influencerin

: gelernte Bürokauffrau, Schauspielerin, Model, Influencerin Größe : 1,74 m

: 1,74 m Partner: Jan Hoffmann

Jan Hoffmann Instagram: sharonbattiste_

Sharon Battiste nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

„Let‘s Dance“ auf RTL in die 16. Staffel. Sharon Battiste gehört zu den Finale. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung, denn aufgeben ist keine Option.“ Ob sie es bis ins Finale schafft, zeigt sich aktuell freitags auf RTL. Da sie jedoch bereits Vorerfahrung im Garde- und Showtanz gesammelt hat, dürften ihre Chancen recht gut stehen. Am 17. Februar 2023 startete die beliebte Tanzshowaufin die. Sharon Battiste gehört zu den prominenten Kandidaten , die sich in diesem Jahr gemeinsam mit Profitänzern auf das Tanzparkett wagen. Ihre großen Ambitionen machte sie im Interview mit dem Fernsehsender deutlich: „Die Rübe ist am Start Leute. Mit dem Kopf durch die Wand und bis ins. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung, denn aufgeben ist keine Option.“ Ob sie es bis ins Finale schafft, zeigt sich aktuell freitags auf RTL. Da sie jedoch bereits Vorerfahrung im Garde- undgesammelt hat, dürften ihre Chancen recht gut stehen.

Sharon Battiste tanzt mit Christian Polanc bei „Let‘s Dance“

Kennenlernshow am 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcher Profitänzer beziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Sharon Battiste legte darin zusammen mit Cha Cha Cha zu dem Lied „Pata Pata“ von Miriam Makeba aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie schließlich ganze 19 Punkte. Schlussendlich durfte sich der Profitänzer Christian Polanc, der im vergangenen Jahr zusammen mit der Profitänzerin Renata Lusin „Let's Dance – Die große Profi-Challenge“ gewann, seine prominente Tanzpartnerin aussuchen und entschied sich für Sharon Battiste. Wie gewohnt bildete dieam 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcherbeziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Sharon Battiste legte darin zusammen mit Julia Beautx und Younes Zarou einenzu dem Lied „Pata Pata“ von Miriam Makeba aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie schließlich ganze. Schlussendlich durfte sich der Profitänzer, der im vergangenen Jahr zusammen mit der Profitänzerin Renata Lusin „Let's Dance – Die große Profi-Challenge“ gewann, seine prominente Tanzpartnerin aussuchen und entschied sich für Sharon Battiste.

Hautkrankheit anzustecken. Außerdem soll sie sich über einen unangenehmen Geruch nach dem Training beschwert haben. In einem Interview stellten die beiden nun jedoch klar: „Wir sind ein Team und bleiben ein Team.“ Doch zumindest für Show 6 trifft das nicht zu, denn es gibt einen Partnertausch bei „Let‘s Dance“. Nach Berichten der „Bild“-Zeitung soll es hinter den Kulissen jedoch ziemlich kriseln. Angeblich hat Sharon Angst, sich bei ihrem Tanzpartner an eineranzustecken. Außerdem soll sie sich über einennach dem Training beschwert haben. In einem Interview stellten die beiden nun jedoch klar: „Wir sind ein Team und bleiben ein Team.“ Doch zumindest für Show 6 trifft das nicht zu, denn es gibt einenbei „Let‘s Dance“. Einmalig tanzt Sharon Battiste an der Seite von Valentin Lusin. Im Training musste Sharon allerdings noch einen zweiten Partnerwechsel erdulden. Da Valentin krankheitsbedingt ausfiel, sprang seine Ehefrau Renata Lusin ein und half aus.

Sharon Battiste: Eltern und Herkunft

„Ich bin mal ein ganz anderer Typ Frau“, sagte Sharon Battiste von sich selbst und bewies bereits als „Bachelorette“ jede Menge trockenen Humor. Sie ist zur Hälfte Jamaikanerin, wurde allerdings in Deutschland geboren. Zu ihrem jamaikanischen Vater, der in England lebt, herrschte lange Zeit Funkstille. Nun pflegt sie Kontakt zu ihm. Ihre Mutter ist für die 31-Jährige wie eine beste Freundin.

Sharon Battiste war die „Bachelorette“ 2022

Sharon Battiste war vor der Show laut ihrer Angaben RTL gegenüber schon seit acht Jahren Single. Das sollte sich ändern und dafür wagte sich die junge Frau aus der Komfortzone. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, so die ehemalige „Bachelorette“ vor ihrem großen Dating-Abenteuer in Thailand. Als „Bachelorette“ wollte sich die damals 31-Jährige auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Gleichzeitig sagte sie: „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste ‚Bachelorette‘.“ Trotz ihrer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wollte sie sich gerne wieder richtig verlieben. Denn: „Wenn die Realität schöner ist, als jeder Traum – dann ist das Liebe“. Und so kam es auch. Am Ende standen zwei Männer im Finale, doch die letzte Rose erhielt schließlich Jan Hoffmann.

Im Finale von „Die Bachelorette“ 2022 entschied sich Sharon Battiste für Jan Hoffmann.

© Foto: RTL

Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch zusammen?

Im Finale von „Die Bachelorette“ schenkte Sharon Battiste ihre letzte Rose Jan Hoffmann. Beim Wiedersehen der Staffel klärte Moderatorin Sophia Thomalla die Frage aller Fragen: „Seid ihr noch zusammen?“ Beide antworteten fast zeitgleich strahlend mit „Ja!“

Auch über ein halbes Jahr später scheint Sharon Battiste mit ihrem Freund Jan noch glücklich zu sein. Sie sind weiterhin ein Paar.

Hat Sharon Battiste Kinder?

Den richtigen Mann an ihrer Seite hat Sharon Battiste offenbar gefunden. Wie steht es mit Nachwuchs? Bisher hat die 31-Jährige noch keine Kinder. Doch bereits während ihrer Zeit als „Die Bachelorette“ machte sie deutlich, wie wichtig ihr Familie ist und dass sie eigene Kinder haben möchte.

Glatze und Perücke – Sharon Battiste spricht über Haarausfall

Im Rahmen der Show „Die Bachelorette“ machte Sharon Battiste ihren kreisrunden Haarausfall, auch bekannt als Alopecia areata, öffentlich. „Ich habe viele Jahre ganz schlimm darunter gelitten“, so Sharon. Sie habe lange alles probiert, bis sie entschlossen hat, sich von „Herzensmenschen“ die Haare abrasieren zu lassen. Seither trägt sie über ihrer Glatze eine Perücke. Dabei erfindet sie sich mit verschiedenen Looks und Perücken immer wieder neu – ein befreiendes Gefühl für Sharon, die anderen Betroffenen Mut machen will.

Das war die Rolle von Sharon Battiste bei „Köln 50667“

Auf RTL2 läuft montags bis freitags am Vorabend die Daily-Soap „Köln 50667“. Drei Jahre lang war Sharon Battiste Teil davon. Seit 2018 war die Schauspielerin in der Rolle der Clara „Bo“ Borkmann zu sehen. Ihre Rolle ließ es in Sachen Liebe mehr krachen als Sharon selbst. So war Bo beispielsweise mit Patrick und auch Leonie zusammen. Zuletzt war Bo die Freundin von Toni, der kurz vor ihrem Verschwinden aus der Serie nach Italien auswanderte. Sharon verließ das TV-Format Mitte 2021, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.

Hat Schauspielerin Sharon auch Filme und weitere Serien gedreht?

Sharon Battiste wurde durch ihre Rolle Bo bei „Köln 50667“ einem großen TV-Publikum bekannt. Fans der 30-Jährigen fragen sich, ob die Darstellerin auch andere Film- oder Fernsehprojekte hatte. Tatsächlich lautet die Antwort nein. Das RTL2-Format war bisher ihre einzige schauspielerische Tätigkeit.

Danny Liedke ist der Ex-Freund von Sharon Battiste

Während ihrer Zeit bei „Köln 50667“ hat Sharon Battiste ihren Kollegen Danny Liedke kennengelernt. Die beiden sollen etwa ein Jahr lang zusammen gewesen sein. Doch die Beziehung lief alles andere als gut, wie später herauskam. Während der damals 31-Jährige gerade an „Promi Big Brother“ 2021 teilnahm, erstattete Sharon Anzeige. Er soll ihr gegenüber mehrmals handgreiflich geworden sein. Das bestätigte sie der „Bild“ gegenüber. Was aus dieser Anzeige wurde, ist allerdings nicht bekannt. Unbeantwortet bleibt bisher, warum Sharon RTL gegenüber von „acht Jahren als Single“ spricht, wo sie offensichtlich zwischenzeitlich liiert war.

Ist Sharon Battiste auf Instagram?

Auf Instagram hat Sharon Battiste ein öffentliches und verifiziertes Profil. Ihrem Account folgen derzeit rund 264.000 Fans (Stand: März 2023). Mit ihrer Community teilt das Model neben Beauty-Aufnahmen oder Fitness-Posts auch ihre verschiedenen Looks mit immer anderen Perücken und Pärchenbilder. Von ihren Abonnenten gibt es regelmäßig Komplimente für ihr Aussehen und ihre positive Art.

Wie hoch ist das Vermögen von Sharon Battiste?

Die Frage nach dem Vermögen prominenter Menschen kommt bei vielen Fans immer wieder auf. Wie viel Geld verdient Sharon Battiste mit ihren Tätigkeiten im TV und auf Social Media? Dazu gibt es leider keine Angaben oder Schätzungen.