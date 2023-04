„Let‘s Dance“ treten auch in diesem Jahr wieder Profis zeigen sie jede Woche neue Freitags wird auf RTL aktuell getanzt: In der beliebten Showtreten auch in diesem Jahr wieder prominente Kandidaten auf das berühmte TV-Tanzparkett. An der Seite vonzeigen sie jede Woche neue Tänze , mit denen sie die Jury und Zuschauer überzeugen wollen. Denn nur die Paare, die ausreichend Punkte bekommen, haben die Chancen auf den Sieg von Staffel 16.

Doch wer sind die Profitänzer und Profitänzerinnen überhaupt? Einige von ihnen gehören schon fast zum Inventar der RTL-Show und sind mittlerweile selbst zu Stars geworden. Es gibt in jeder Staffel aber auch neue Gesichter.

Das sind die „Let‘s Dance“ Profis 2023

Sieben prominente Frauen und sieben prominente Männer wagen die tänzerische Herausforderung bei „Let‘s Dance“. Jeder Promi bekommt einen Profi zur Seite gestellt. Gemeinsam tanzen sie um den Sieg. Wer die Profitänzerinnen und Profitänzer in Staffel 16 sind, seht ihr hier auf einen Blick:

Alexandru Ionel

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Christina Luft

Ekaterina Leonova

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Mariia Maksina

Massimo Sinató

Patricija Ionel

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin

Zsolt Sándor Cseke

Wer sind die Profitänzer und Profitänzerinnen von Staffel 16?

Ein Großteil der professionellen Tänzer und Tänzerinnen von „Let‘s Dance“ haben schon mehrere Jahre Erfahrung auf dem RTL-Tanzparkett. In Staffel 16 ist lediglich ein neues Gesicht dabei.

Alexandru Ionel

Alexandru Ionel wurde in Moldawien geboren, zog aber mit 14 Jahren nach Deutschland. Schon mit sieben Jahren begann er zu tanzen. In Deutschland beschloss er, sich mehr auf seine Tanzkarriere zu konzentrieren als bisher. Als Jugendlicher wurde er mehrfacher moldawischer und deutscher Meister. Außerdem tanzte er sich gleich mehrere Male ins Finale der Weltmeisterschaft. Seine Partnerin ist „Let‘s Dance“-Profi Patricija Ionel, welche dieses Jahr ebenfalls wieder dabei ist. Während dem harten Tanztraining absolvierte er 2020 ebenfalls ein Studium der Zahnmedizin. Sein Debüt bei „Let‘s Dance“ hatte Ionel in der 14. Staffel.

© Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Andrzej Cibis

Andrzej Cibis wurde in Polen geboren, zog aber mit seiner Familie als Baby nach Deutschland. Mit neun Jahren besuchte er erstmals eine Tanzschule. Seit 2008 tanzt der mehrfache Bayrische Landesmeister mit Ehefrau und Tanzpartnerin Victoria Kleinfelder-Cibis aktiv in der höchsten Lateinklasse und gründete 2012 gemeinsam mit ihr im schwäbischen Remseck am Neckar das Tanzstudio „Royal Dance“. Andrzej ist hauptberuflich Profitänzer und verzeichnet auch als lizenzierter Tanzsporttrainer und Wertungsrichter in der Latein- und Standardklasse Erfolge. Er war 2017 erstmals bei „Let’s Dance“ dabei.

© Foto: RTL/Valentin Behringer

Christian Polanc

Er gehört zu den beliebtesten Profitänzern von „Let’s Dance“: Seit der zweiten Staffel 2007 nimmt Christian Polanc als Profi an dem Format teil. 2007 und 2011 gewann er die Show mit den Tanzpartnerinnen Susan Sideropoulos und Maite Kelly.

© Foto: RTL/Corinna Kühn

Christina Luft

Im Jahr 2017 war Profitänzerin Christina Luft zum ersten Mal Teil des „Let’s Dance“-Teams. Bei der „Let’s Dance“-Profi-Challenge 2020 wurde sie gemeinsam mit Christian Polanc von den Zuschauern auf den ersten Platz gewählt. Außerdem ist sie seit 2020 mit dem Schweizer Sänger Luca Hänni, ihrem Tanzpartner bei „Let’s Dance“ vom selben Jahr, liiert und mittlerweile verlobt.

© Foto: RTL/Anelia Janeva

Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova kehrte 2022 zurück zu „Let’s Dance“. Die gebürtige Russin tanzt seit ihrem zehnten Lebensjahr Standard und Latein und absolvierte eine Ausbildung zur Tanzpädagogin. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik in Wolgograd zog sie 2008 nach Köln, um ihre Sportkarriere weiter zu verfolgen. Zudem machte sie ihren Bachelor und Master in der Betriebswirtschaftslehre. 2013 tanzte sie zum ersten Mal bei „Let’s Dance“. Dreimal hintereinander gewann sie das Format. In diesem Jahr ist sie zum achten Mal dabei.

© Foto: RTL/Boris Bushmin

Isabel Edvardsson

Noch eine Rückkehrerin: Die beliebte Profitänzerin Isabel Edvardsson war 2022 wieder bei „Let’s Dance“ dabei. Die Schwedin zählte sozusagen schon zum Inventar der Tanzshow, sie war seit der ersten Staffel dabei. Doch 2021 setzte sie aufgrund ihrer Schwangerschaft aus. Jetzt steht ihr jedoch nichts mehr im Weg auch 2023 mit einem Promi um den Titel „Dancing Star“ zu tanzen.

© Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Kathrin Menzinger

Die österreichische Tänzerin Kathrin Menzinger ist neben ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ auch durch ihre zahlreichen Wettbewerbserfolge bekannt. Sie ist mehrfache Weltmeisterin im Showdance Latein. 2015 gewann sie in ihrer ersten Staffel als Profitänzerin mit Hans Sarpei Staffel 8 von „Let’s Dance“. Und auch im vergangenen Jahr holte sie sich mit René Casselly den Sieg.

© Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Malika Dzumaev

Die Russin Malika Dzumaev war in der 14. Staffel erstmals als Profi bei „Let’s Dance“ dabei. Sie kam 2020 mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Tanz- und Lebenspartner Zsolt Sándor Cseke war sie bereits Norddeutscher Meister der Sonderklasse Latein und die beiden gehören zu den besten Tänzern in Deutschland.

In der aktuellen Staffel springt sie für Renata Lusin als Profitänzerin ein, die kurzfristig ausfiel. „Ich bin einfach nur überglücklich und freue mich so sehr dabei zu sein. Auch wenn es sehr kurzfristig ist, aber es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich freue mich auf alle“, so die Profitänzerin.

© Foto: RTL / Thorben Heks

Mariia Maksina

Mariia Maksina wird als die „Neue“ unter den diesjährigen Profitänzern gehandelt, doch so neu ist gar nicht. Schon in mehreren Shows unterstützte sie ihre Freundin Ekaterina Leonova als Background-Tänzerin. Als Avatar oder als Flusspferd verkleidet, überzeugte sie bereits die Zuschauerherzen. Neben dem Tanzen betreibt die 25-Jährige auch Kraftsport. Die letzten Jahre arbeitete sie als Altenpflegerin. Bei „Let‘s Dance“ ist sie 2023 das erste Mal Profitänzerin.

© Foto: RTL / Irina Strahkov

Massimo Sinató

Nach einem Jahr Pause kehrte Massimo Sinató 2022 zu „Let’s Dance“ zurück. Seit der dritten Staffel tanzt er in der RTL-Show als Profi. 2012 schaffte er es mit Rebecca Mir auf den zweiten Platz – und auf privater Ebene sogar auf den ersten. Die beiden kamen zusammen und heirateten 2015. Im Jahr 2021 wurden sie erstmals Eltern.

© Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Patricija Ionel

Patricija Ionel, früher Belousova, war 2021 zum ersten Mal bei der Show dabei. Die Litauerin lebt seit 2019 in Deutschland. Die erfolgreiche Profitänzerin war mehrfache Miss Litauen und arbeitet als Tanztrainerin. Ihr Tanzpartner und Lebensgefährten Alexandru Ionel feierte 2021 ebenfalls sein „Let’s Dance“-Debüt. Das Paar hat Mitte Januar 2022 geheiratet und die beiden sind Eltern eines Sohnes.

© Foto: RTL

Vadim Garbuzov

Vadim Garbuzov war bereits von 2015 bis 2018 als Profitänzer bei „Let’s Dance“. Mit seinen Promi-Kandidaten schaffte er es allerdings immer nur auf die hinteren Plätze. Garbuzov wurde in der Ukraine geboren, später wanderte seine Familie nach Kanada aus. Er lebte bereits vier Jahre in Wien, bevor er 2008 österreichischer Staatsbürger wurde. Seit 2004 ist Kathrin Menzinger, die auch zum „Let's Dance“-Cast gehört, seine Tanzpartnerin.

© Foto: RTL/M. Fellner

Valentin Lusin

Der Tänzer und Tanzsporttrainer Valentin Lusin nahm im Jahr 2018 zum ersten mal bei „Let’s Dance“ teil. Bisher konnte er keiner der Promi-Tänzerinnen zum ersten Platz der Show verhelfen. Allerdings erzielte er bereits eine Vielzahl von Erfolgen bei deutschen Meisterschaften im Standard-Tanz. Seit seinem 16. Lebensjahr tanzt er erfolgreich mit seiner heutigen Ehefrau Renata Lusin. Zusammen haben sie 2021 die „Profi-Challenge“ gewonnen. Während seine Frau für Staffel 16 kurzfristig ausfällt, tanzt er auch in diesem Jahr um den Sieg.

© Foto: RTL/Luisa-Uljana Kazakbaev

Zsolt Sándor Cseke

Zsolt Sándor Cseke feierte 2022 sein „Let’s Dance“-Debüt. Der 33-jährige Rumäne ist der Lebens- und Tanzpartner von Profitänzerin Malika Dzumaev, die in der gleichen Staffel dabei war. Er hat eine Trainer C-, sowie eine Wertungsrichter A-Lizenz. Außerdem unterrichtet er Lateinpaare in diversen Tanzsportvereinen.

© Foto: RTL/Stefan Strassenburg

„Let‘s Dance“ 2023 ohne Renata Lusin – Das ist der Grund

Renata Lusin ist eine russische Tänzerin und Tanzsporttrainerin, die im Alter von 16 Jahren für ihre Tanzkarriere nach Deutschland kam. Sie verliebte sich damals sofort in ihren heutigen Ehemann und „Let’s Dance“-Kollegen Valentin Lusin. 2021 tanzte sie mit Rurik Gislason zum „Let‘s Dance“-Sieg und gewann auch noch mit ihrem Ehemann die „Profi-Challenge“.

Ursprünglich wäre sie auch in der 16. Staffel dabei gewesen. Doch da sie kurz vor der Show schwanger wurde, musste sie pausieren. „Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir und jetzt hat es geklappt. Und deswegen möchte ich einfach nichts riskieren und auch auf den Rat der Ärzte hören“, erklärte sie vor Start der RTL-Show. Für sie sprang Malika Dzumaev ein. Doch kurz vor der dritten Liveshow kam die traurige Nachricht, dass Renata Lusin ihre dritte Fehlgeburt erlitten hat.