„Let's Dance" wagen Jahr für Jahr verschiedene Promis eine sportliche Herausforderung: An der Seite von Profitänzern treten sie freitags auf das berühmte TV-Tanzparkett und zeigen Tänze zu verschiedenen Mottos. Zu Beginn waren 14 Kandidaten im Rennen, doch wer mit seiner Performance nicht überzeugt, muss die Show verlassen. In Show 6 hatten die verbliebenen neun Promis jedoch Glück, denn niemand flog raus.

Wer ist dabei? Der diesjährige Cast ist ein bunter Mix – vom TV-Koch über Models bis hin zum Mentalisten ist alles vertreten. Wir stellen euch die neuen Promis in dieser Teilnehmer-Übersicht vor.

Diese Kandidaten sind bei „Let‘s Dance“ 2023 dabei

Jedes Jahr wirbeln einige Stars über die RTL-Bühne und stellen ihr Tanztalent unter Beweis. Für gewöhnlich sind es 14 Promis. Wer ist 2023 unter den Kandidaten? Die Teilnehmer im Überblick:

Abdelkarim (Comedian)

(Comedian) Alex Mariah Peter (GNTM-Gewinnerin und Model)

(GNTM-Gewinnerin und Model) Ali Güngörmüs (Sternekoch)

(Sternekoch) Anna Ermakova (Model)

(Model) Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Julia Beautx (YouTuberin und Schauspielerin)

(YouTuberin und Schauspielerin) Jens „Knossi“ Knossalla (YouTube- und Twitch-Star)

(YouTube- und Twitch-Star) Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Profi-Handballspieler)

(Ex-Profi-Handballspieler) Natalia Yegorova , früher Klitschko (Singer-Songwriterin und Botschafterin)

, früher Klitschko (Singer-Songwriterin und Botschafterin) Philipp Boy (Ex-Profi-Kunstturner)

(Ex-Profi-Kunstturner) Sally Özcan (Influencerin und Bloggerin)

(Influencerin und Bloggerin) Sharon Battiste (Ex-„Bachelorette“ und Schauspielerin)

(Ex-„Bachelorette“ und Schauspielerin) Timon Krause (Mentalist und Autor)

(Mentalist und Autor) Younes Zarou (TikTok-Star)

Infos und Bilder zu allen Kandidaten von „Let‘s Dance“ 2023

Die diesjährigen Kandidaten der Tanzshow kommen wieder aus den unterschiedlichsten Bereichen. Comedian, Influencerin, Ex-Profisportler – der Cast von Staffel 16 ist einmal mehr bunt gemischt. Wie die Teilnehmer ticken, erfahrt ihr hier in der Vorstellung.

Abdelkarim

Der deutsch-marokkanische Komiker tritt seit 2009 regelmäßig in Comedy-Formaten auf. So war Abedelkarim bereits bei „Nightwash“, „Die Anstalt“ und „heute-show“ zu sehen. Im vergangenen Jahr war er Teil des Comedy-Hits „LOL: Last One Standing“ auf Amazon Prime.

Abdelkarim

Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter die 16. Staffel der Castingshow. Das Model wurde 2021 durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Als erste Transgender-Kandidatin gewanndie 16. Staffel der Castingshow.

Alex Mariah Peter

Ali Güngörmüs

Der Sternekoch und Restaurantbesitzer wurde 2012 durch seine Teilnahme am Koch-Format „Die Küchenschlacht“ einem breiteren TV-Publikum bekannt. Seither ist Ali Güngörmüs in verschiedenen Sendungen zu sehen gewesen, unter anderem „Topfgeldjäger“ und „Grill den Henssler“.

Ali Güngörmüs

Anna Ermakova

Anna Ermakowa dürfte vielen TV-Zuschauern vor allem als Tochter des ehemaligen Tennisspielers Boris Becker und Angela Ermakowa bekannt sein. Als Elfjährige inspirierte eine Ausgabe der „Vogue“ sie zu einer Modelkarriere, die sie mit 14 Jahren zu einem ersten Auftritt auf der Berliner Fashion Week führte. Seitdem lief sie auf zahlreichen Laufstegen und wurde für verschiedene Magazine abgelichtet.

Anna Ermakova

Chryssanthi Kavazi

Die Schauspielerin dürfte vielen RTL-Zuschauern bereits als Laura Weber bzw. Laura Lehmann aus der täglichen Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt sein. Chryssanthi Kavazi ist mit Schauspieler Tom Beck verheiratet, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat.

Chryssanthi Kavazi

Julia Beautx

Julia Beautx ist eine YouTuberin, Influencerin, Schauspielerin und Sängerin. Seit 2013 betreibt sie einen YouTube-Kanal, auf dem sie unter anderem Lifehacks und DIY-Videos teilt. Seit 2018 ist sie in der ZDF-Reihe „Frühling“ zu sehen, außerdem hat sie diverse Songs veröffentlicht.

Julia Beautx

Jens „Knossi“ Knossalla

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, ist ein deutscher Entertainer. Bekannt wurde er durch YouTube sowie die Plattform Twitch, wo er einen der meistgefolgten deutschsprachigen Kanäle betreibt. Knossi ist immer wieder in TV-Shows zu sehen, unter anderem war er 2022 Kandidat bei der „TV total Wok-WM“ von ProSieben. Zuletzt nahm er an der zweiten Staffel der deutsche Reality-Spielshow „7 vs. Wild“ teil.

Knossi

Michael „Mimi“ Kraus

Bis 2020 war Mimi Kraus professioneller Handballspieler. Der Göppinger ist mit der YouTuberin Bella Kraus verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Gemeinsam haben sie im Juli 2020 ein Fitnessstudio in Göppingen eröffnet.

Mimi Kraus

Natalia Yegorova

Natalia Yegorova wird den meisten noch unter ihrem Namen Natalia Klitschko bekannt sein. Die Singer-Songwriterin und Botschafterin war rund 26 Jahre lang mit dem ehemaligen Boxweltmeister und heutigen Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, verheiratet. Im Sommer 2022 gaben sie die Trennung bekannt.

Natalia Yegorova

Philipp Boy

Philipp Boy war bis 2012 Profi-Kunstturner. Er ist zweimaliger Europameister und erreichte im Mehrkampf bei den Turn-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 Silber. Seit einigen Jahren ist Boy immer wieder in TV-Formaten zu sehen, darunter bereits eine Tanzshow: 2016 gewann er „Dance Dance Dance“.

Philipp Boy

Sally Özcan

Sally Özcan ist Webvideoproduzentin, Unternehmerin und Bloggerin. Sie betreibt mit „Sallys Welt“ bzw. früher „Sallys Tortenwelt“ den erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen.

Sally Özcan

Sharon Battiste

Sharon Battiste ihren kreisrunden Haarausfall öffentlich. Seit dem Finale der Show ist sie mit Teilnehmer Jan Hoffmann liiert. Die Schauspielerin war mehrere Jahre in der RTL2-Soap „Köln 50667“ zu sehen. 2022 suchte sie als „Die Bachelorette“ auf RTL nach ihrem Traummann. Im Rahmen der Show machteihren kreisrunden Haarausfall öffentlich. Seit dem Finale der Show ist sie mit Teilnehmer Jan Hoffmann liiert.

Sharon Battiste

Timon Krause

Der 28-jährige Timon Krause ist Mentalist und Autor. Er hat bereits zwei Bücher veröffentlicht und wurde mehrfach ausgezeichnet. Zudem tritt er immer wieder in TV-Shows auf.

Timon Krause

Younes Zarou

Der Creative Content Creator ist vor allem für seine TikTok-Kanäle bekannt. Younes Zarou führt neben einem internationalen Account mit fast 50 Millionen Followern auch noch einen deutschsprachigen.

Younes Zarou

Das sind die bisherigen Gewinner von „Let’s Dance“

Bereits die 16. Staffel der RTL-Show steht an. Jedes Mal konnte ein Tanz-Duo aus Star und Profitänzer die Jury und die Zuschauer auf ganz besondere Weise verzaubern. Alle bisherigen Gewinner-Paare seht ihr hier im Überblick: