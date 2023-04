Philipp Boy wurde als Profi-Kunstturner bekannt. Er gewann während seiner Karriere einige Preise und wurde unter anderem mehrmals Vize-Weltmeister und zweimal Europameister. Seit seinem Karriereende als Turner ist er immer wieder in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Aktuell wirbelt er bei „Let‘s Dance“ 2023 über das Tanzparkett.

Doch wer ist der Ex-Profisportler eigentlich? Wie groß ist er? Hat er eine Freundin? Und welcher Unfall prägt ihn bis heute? Alles, was ihr über den ehemaligen Kunstturner wissen müsst, erfahrt ihr hier in seinem Porträt.

Philipp Boy im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Philipp Boy auf einen Blick

Name: Philipp Boy

Philipp Boy Alter: 35 Jahre

35 Jahre Beruf: ehemaliger Kunstturner, ehemaliger Finanzdienstleister, Betreiber eines Outdoor-Sportparks, Personal Trainer

ehemaliger Kunstturner, ehemaliger Finanzdienstleister, Betreiber eines Outdoor-Sportparks, Personal Trainer Geburtstag: 23. Juli 1987

23. Juli 1987 Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 172 cm

172 cm Geburtsort: Schwedt/Oder

Schwedt/Oder Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Ehefrau: Vivien Patzig

Vivien Patzig Kinder: eine Tochter (Ophilia)

eine Tochter (Ophilia) Instagram: philipp.boy

Philipp Boy nimmt an „Let’s Dance“ 2023 teil

17. Februar 2023 läuft die beliebte Tanzshow „Let’s Dance“ wieder auf RTL. Philipp Boy ist einer der Vorkenntnisse gleich null sind. Als Turner bin ich von Natur aus bewegungsfreudig und bin gespannt, wie eine Rumba oder ein Tango bei mir aussieht. Was nicht ist, kann ja noch werden.“ Etwas Vorerfahrung hat Philipp Boy zumindest schon. Er gewann im Jahr 2016 zusammen mit Bene Mayr die RTL-Show „Dance Dance Dance“. Wie er sich bei seinem neuen Abenteuer schlagen wird, zeigt sich freitags zur Primetime auf RTL. Seit demläuft die beliebte Tanzshowwieder auf. Philipp Boy ist einer der Kandidaten von Staffel 16, die sich in diesem Jahr an der Seite von Profis auf das Tanzparkett wagen. RTL verriet er vorab im Interview: „Es ist mir eine große Freude, Teil dieser großartigen Show zu sein! Ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen, da meinegleich null sind. Als Turner bin ich von Natur aus bewegungsfreudig und bin gespannt, wie eine Rumba oder ein Tango bei mir aussieht. Was nicht ist, kann ja noch werden.“ Etwas Vorerfahrung hat Philipp Boy zumindest schon. Er gewann im Jahr 2016 zusammen mit Bene Mayr die RTL-Show „Dance Dance Dance“. Wie er sich bei seinem neuen Abenteuer schlagen wird, zeigt sich freitags zur Primetime auf RTL.

Philipp Boy tanzt mit Patricija Ionel bei „Let‘s Dance“ 2023

Patricija Ionel an. Die Litauerin war 2021 zum ersten Mal als Profi bei „Let‘s Dance“ dabei. Sie ist die Frau von Alexandru Ionel, der ebenfalls als Profitänzer mitwirkt. In der Wiener Walzer zu „Use Somebody“ von Kings of Leon. Mittlerweile gehört das Paar zu den Favoriten. Umso größer war der Schock als „Let‘s Dance“ einen Partnertausch für Show 6 ankündigte. Doch mittlerweile ist Philipp mit seiner In der Kennenlernshow erfuhren die Kandidaten, mit wem sie in Staffel 16 tanzen werden. Philipp Boy tritt seit der ersten regulären Show mitan. Die Litauerin war 2021 zum ersten Mal als Profi bei „Let‘s Dance“ dabei. Sie ist die Frau von Alexandru Ionel, der ebenfalls als Profitänzer mitwirkt. In der ersten regulären Live-Show tanzten Philipp und Patricija einenzu „Use Somebody“ von Kings of Leon. Mittlerweile gehört das Paar zu den Favoriten. Umso größer war der Schock als „Let‘s Dance“ einenfür Show 6 ankündigte. Doch mittlerweile ist Philipp mit seiner einmaligen Tanzpartnerin Christina Luft „mega happy“.

Philipp Boy tanzt mit Patricija Ionel bei „Let’s Dance“ 2023.

Hat Philipp Boy eine Frau und Kinder?

Nach zehn Jahren Beziehung heiratete Philipp Boy im Sommer 2019 seine Partnerin Vivien Patzig. Bereits sechs Jahre vorher wurde ihre gemeinsame Tochter Ophilia geboren. Die Familie lebt in Berlin.

Philipp Boys Weg zum Profisportler

Philipp Boy wuchs in der Uckermark auf, wo auch seine Karriere als Turner begann. Bereits in seinem fünften Lebensjahr wurde er Mitglied des TSV Blau Weiß 65 Schwedt – und besiegelte damit schon fast seine Zukunft. Im Jahr 2009 brach er seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab, um sich komplett auf das Turnen konzentrieren zu können. Doch auch davor erzielte er bereits große Erfolge. So wurde er 2007 bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart Dritter und ein Jahr später bei der Europameisterschaft in Lausanne Zweiter. Es folgten mehrere Silber- und Bronzemedaillen in den Bereichen Mehrkampf, Mannschaft und Reck, sowie zwei Mal der Titel des Europameisters. Bei Olympia belegte er 2008 den vierten Platz. Vier Jahre später schaffte er die Qualifikation auf Grund einer Verletzung nicht und der Traum der Olympiamedaille platzte endgültig, denn Ende 2012 trat Philipp Boy vom Turnsport zurück.

„Sportler des Jahres“ und einmal als elegantester Turner einer WM mit dem „Longines Prize for Elegance“ ausgezeichnet. Während seiner Karriere turnte er oft an der Seite von Zwei Mal wurde er mit dem Titelund einmal als elegantester Turner einer WM mit demausgezeichnet. Während seiner Karriere turnte er oft an der Seite von Fabian Hambüchen

Die bisherigen TV-Auftritte von Philipp Boy

Im Jahr 2016 nahm Philipp Boy an der RTL-Sendung „Dance Dance Dance“ teil und holte sich gemeinsam mit dem Freestyle-Skier Bene Mayr den Sieg. Zwei Jahre später erreichte er den zweiten Platz der Wettkampfshow „Ewige Helden“. Im selben Jahr gewann er mit seinem Team bestehend aus Tanja Szewczenko, Jessica Paszka und Björn Otto „Team Ninja Warrior Promi Special“. Daraufhin nahm er noch zwei Mal am Promi-Special und einmal an einer regulären Staffel „Ninja Warrior Germany“ teil. Im November 2020 war er einer der Promis, die sich für die Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ auf Vox auszogen, um auf die Bedeutung von Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Im Jahr 2022 gewann er in der Einzelwertung das „RTL Turmspringen“ und Anfang 2023 war er bei der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ zu sehen.

Ist Philipp Boy auf Instagram?

Philipp Boy hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account mit mehr als 63.200 Followern (Stand: März 2023). Dort postet der Ex-Profisportler Einblicke in seine aktuellen TV-Projekte aber auch in sein Privatleben. Es gibt zum Beispiel ein Story-Highlight über seine Hochzeit.

Dieser Unfall lässt Philipp Boy nicht los

Während seiner Teilnahme an der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ erzählte Philipp Boy von einem Erlebnis, das ihn bis heute prägt. Bei seinem ersten großen internationalen Turnier im Jahr 2003 hat er sich während eines Doppelsaltos mit Doppeldrehung am Reck verletzt: „Mein Oberkörper hat sich bei der Drehung weiter gedreht, aber mein Bein ist stehen geblieben. Da hat's einmal mein Schien- und mein Wadenbein auseinander gedreht. Es war sehr, sehr schmerzhaft.“

Was macht Philipp Boy heute?

Neben seinen Auftritten in TV-Shows hat sich Philipp Boy mehrere wirtschaftliche Standbeine aufgebaut. Bis 2019 war er Finanzberater. Außerdem betreibt er einen Outdoor-Sportpark in Berlin und ist als Personal Trainer tätig. Dem Turnen hat er jedoch nicht vollständig den Rücken gekehrt: Er moderierte im Jahr 2019 die Weltmeisterschaft in Stuttgart.