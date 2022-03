Fabian Hambüchen ist Deutschlands „Goldturner“ und blickt auf zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen in seiner Sportart. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere ist der Olympiasieger als Turnexperte für die ARD und Eurosport tätig. Auch darüber hinaus war der Sportler schon oft im Unterhaltungsfernsehen zu sehen – vor allem dann, wenn es in TV-Shows um körperliche Herausforderungen ging. 2016 kämpfte er sich bei „Schlag den Star“ souverän durch den Abend. Nun tritt er in der Samstagabend-Show auf ProSieben erneut an. Ob Deutschlands erfolgreichsten Turner auch der Sieg über Beachvolleyball-Star Julius Brink gelingt, wird sich am 12.03.2022 zeigen.

Doch wie tickt Fabian Hambüchen eigentlich privat? Was ist bekannt über seine Freundin? Hat er einen Instagram-Account? Alter, Vermögen, Größe und Co. – alle Infos zum Turner haben wir hier in seinem Porträt für eich zusammengestellt.

Fabian Hambüchen im Steckbrief: Alter, Größe, Gewicht, Kinder, Instagram

Alle Fakten zu Fabian Hambüchen auf einen Blick:

Name : Fabian Hambüchen

: Fabian Hambüchen Alter : 34

: 34 Geburtstag : 25. Oktober 1987

: 25. Oktober 1987 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Bergisch Gladbach

: Bergisch Gladbach Wohnort : Wetzlar

: Wetzlar Beruf : Profisportler und Turnexperte

: Profisportler und Turnexperte Größe : 1,63 m

: 1,63 m Gewicht : 62 kg

: 62 kg Partnerin : Viktoria Feldbusch

: Viktoria Feldbusch Kinder : keine

: keine Eltern : Beate und Wolfgang Hambüchen

: Beate und Wolfgang Hambüchen Instagram: fabian.hambuechen

Fabian Hambüchen: Vom Turnfloh aus der Sportler-Familie zum Olympia-Sieger

Als Ausnahmeturner begeistert Fabian Hambüchen die Welt. Seine Größe brachte ihm den Spitznamen „Turnfloh“ ein. Doch wie hat es der Spitzensportler soweit geschafft und wie begann seine Karriere?

Mit vier Jahren ging es für Fabian Hambüchen, den Sohn einer sportbegeisterten Familie, los mit dem Turnen. Durch seinen Ehrgeiz und die Unterstützung seines Vaters und Trainers Wolfgang Hambüchen ist es ihm mit sechs Jahren gelungen, Hessenmeister im Mehrkampf zu werden. Mit 14 Jahren wurde er Jugend-Europameister am Barren. Ein Jahr später wurde er in die Nationalmannschaft einberufen. „Mein Fleiß und meine Disziplin trieben mich immer weiter an“, so der 34-Jährige auf seiner Homepage über seine Karriere.

Zum ersten Mal ging es für ihn mit 16 Jahren zu Olympia – in Athen erreichte er als jüngster männlicher deutscher Starter Rang 7 am Reck. 2007 machte Fabian Hambüchen sein Abitur und holte bei den Europameisterschaften Gold am Reck. Ein echtes Erfolgsjahr für den jungen Turner: Bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart wurde er jüngster Goldmedaillengewinner und mit der Auszeichnung „Sportler des Jahres“ belohnt. Ein Jahr später zog sich Hambüchen bei den Olympischen Spielen in Peking eine Verletzung zu, dennoch erreichte er Platz drei und gab sich danach motivierter als je zuvor. Trotz zahlreicher Erfolge plagten den Turner Zweifel. „Ich überlegte, meine Sportlerkarriere zu beenden. Die Verletzungen zeigten mir, welche Belastung das Turnen für den Körper darstellt“, schreibt er über seine Laufbahn. Doch bei den Olympischen Spielen 2012 in London bewies er abermals sein Können am Reck erneut und holte Silber. Vier Jahre später erhielt er erneut die größte Belohnung für seine Anstrengungen und wurde Olympiasieger am Reck. Anschließend beendete er seine aktive Karriere.

Fabian Hambüchen: Erfolge als Turner in der Disziplin Geräteturnen

Die Liste seiner Erfolge ist lang und beginnt früh. Hier eine Übersicht über einige der Titel seiner Karriere:

Bronze bei Olympia in Peking 2008 (Reck)

Silber bei Olympia in London 2012 (Reck)

Gold bei Olympia in Rio 2016 (Olympiasieger Reck)

40 Mal Deutscher-Meister-Titel

Weltmeister (Reck)

sechs Mal Europameister (Reck, Bode, Mehrkampf)

Europaspiele (Reck)

Universiade (Reck)

Fabian Hambüchen im TV: Von „Catch!“ bis „Duell um die Welt“

Fabian Hambüchen immer größer. Mit seiner sympathische Art und lockeren Sprüchen machte sich der Turner auch abseits der Sportwelt im TV einen Namen. Mehrmals trat er etwa beim legendären ProSieben-Event, dem „TV total Turmspringen" an, saß bei Günther Jauch auf dem Quiz-Stuhl von „Wer wird Millionär" und nahm viermal an der Spielshow „Catch!" teil. Für „Das Duell um die Welt" einer echten Mutprobe und baumelte gut 200 Meter über einem Abgrund. Etwas entspannter waren da seine Auftritte bei der Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell", bei der er von Kindern herausgefordert wurde.

Der ehemalige Kunstturner war nach dem Ende seiner aktiven Karriere dem Sport weiter treu und bisher unter anderem als Turnexperte für die ARD und den Sender Eurosport tätig.

Fabian Hambüchen bei „Schlag den Star“ 2016 und 2022

Samstag, 12. März 2022, an „Schlag den Star“ teil. Damit ist er nicht zum ersten Mal in der Show zu sehen, bereits in der Ausgabe vom 15. Oktober 2016 war er Kandidat und gewann damals gegen Komiker Bülent Ceylan. Jetzt tritt das Turn-Ass gegen Beachvolleyball-Star Julius Brink an. Ursprünglich hätte er gegen Nun geht es für Fabian Hambüchen erneut ins TV – und zwar in ein ihm bestens bekanntes Format. Der ehemalige Kunsturner nimmt am, anteil. Damit ist er nicht zum ersten Mal in der Show zu sehen, bereits in der Ausgabe vom 15. Oktoberwar erund gewann damals gegen Komiker. Jetzt tritt das Turn-Ass gegen Beachvolleyball-Staran. Ursprünglich hätte er gegen Rurik Gislason spielen sollen, doch der Isländer musste seine Teilnahme aufgrund eines positiven Corona-Tests kurzfristig absagen. In bis zu 15 Runden treten daher die beiden Olympiasieger bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

Fabian Hambüchen und Freundin Viktoria sind verlobt

Privat hat Fabian Hambüchen ohnehin schon den großen Gewinn erlangt. Im Februar 2021 hat er seine Beziehung zu Viktoria Feldbusch öffentlich gemacht. „Bei Viktoria bin ich endlich angekommen“, sagte er damals gegenüber dem Magazin „Bunte“. Seine Partnerin ist vier Jahre jünger als er und ebenfalls eine Sportskanone. Die Fitnesstrainerin lernte der Turner beim CrossFit kennen. Vor kurzem machte Hambüchen seiner Partnerin schließlich einen romantischen Heiratsantrag auf den Malediven. „Thank you for being the person I want to spend the rest of my life with. You make me a better person and all I need is you. You’re the one !!!“, schrieb er in den Instagram-Post und veröffentlichte ein Foto, das zeigt, wie er vor seiner Viktoria auf die Knie geht.

Fabian Hambüchen: Vermögen

Vermögen ihm dieser Erfolg schon eingebracht hat. Eine offizielle Auskunft gibt es dazu nicht. Seiten wie Fabian Hambüchen ist seit Jahren der Publikumsliebling in der Sportwelt und erfreut sich an vielen Medaillen. Natürlich fragen sich seine Fans da, wie vielihm dieser Erfolg schon eingebracht hat. Eine offizielle Auskunft gibt es dazu nicht. Seiten wie dasvermoegen.com wollen jedoch wissen, dass das geschätzte Vermögen des ehemaligen Kunstturners bei rund drei Millionen Euro liegen soll.

Fabian Hambüchen: Buch „Die Autobiografie“

Dass das Leben als Spitzensportler seine Höhen und Tiefen mit sich bringt, schildert Fabian Hambüchen in seinem Buch „Fabian Hambüchen: Die Autobiografie“. Erschienen ist es im September 2010. Darin zu lesen ist, wie der Leistungsturner sich über die Jahre entwickelt hat und was hartes Training, große Siege aber auch Misserfolge bedeuten.