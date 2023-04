Die meisten Fernsehzuschauer kennen Chryssanthi Kavazi als Laura Lehmann in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Die deutsch-griechische Schauspielerin nahm bereits davor bekannte Rollen an. So spielte sie beispielsweise in der Komödie „Männertag“ oder der Krimiserie „Einstein“ mit. Momentan schwebt sie in der 16. Staffel „Let‘s Dance“ über das Tanzparkett.

Während sie regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen ist, fragen sich die Zuschauer: Was ist eigentlich privat über die Schauspielerin bekannt? Wer ist ihr Ehemann? Woher kommt sie? Was ihr über Chryssanthi Kavazi wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Porträt.

Chryssanthi Kavazi im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe und Co.

Die wichtigsten Infos zu Schauspielerin Chryssanthi Kavazi auf einen Blick:

Name : Chryssanthi Kavazi

: Chryssanthi Kavazi Geburtstag : 28.01.1989

: 28.01.1989 Alter : 34 Jahre

: 34 Jahre Geburtsort : Wolfenbüttel

: Wolfenbüttel Größe: 1,67 m

1,67 m Beruf : Schauspielerin

: Schauspielerin Partner : Tom Beck

: Tom Beck Kinder : einen Sohn

: einen Sohn Instagram: chriss_cross

Chryssanthi Kavazi nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

„Let‘s Dance“ auf RTL. Eine der diesjährigen „Dancing Star 2023“ tanzen, ist Chryssanthi Kavazi. Sie tritt damit in die Fußstapfen einiger GZSZ-Kollegen und -Kolleginnen, wie etwa Valentina Pahde und Iris Mareike Steen. „Ich weiß, was die Leute dort leisten“, so Kavazi über ihre neue Herausforderung. Sie gibt zu: „Ich habe auch ganz großen Respekt vor einer Liveshow.“ Wie sich Kavazi auf dem Tanzparkett schlägt, zeigt sich aktuell auf RTL. Am 17. Februar 2023 startete die 16. Staffel der beliebten Tanzshowauf RTL. Eine der diesjährigen Kandidatinnen , die um den Titeltanzen, ist Chryssanthi Kavazi. Sie tritt damit in die Fußstapfen einiger GZSZ-Kollegen und -Kolleginnen, wie etwa Valentina Pahde und Iris Mareike Steen. „Ich weiß, was die Leute dort leisten“, so Kavazi über ihre neue Herausforderung. Sie gibt zu: „Ich habe auch ganz großen Respekt vor einer Liveshow.“ Wie sich Kavazi auf dem Tanzparkett schlägt, zeigt sich aktuell auf RTL.

Chryssanthi Kavazi tanzt mit Vadim Garbuzov bei „Let‘s Dance“

Kennenlernshow am 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcher Profitänzer beziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Chryssanthi Kavazi legte darin zusammen mit Charleston zu dem Lied „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie schließlich ganze 19 Punkte. Anschließend erfuhr sie, dass ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov sein wird. Als die Moderatoren dies verrieten, war die Freude bei Chryssanthi Kavazi riesengroß. Seither musste sie sich jedoch – vor allem von Joachim Llambi – viel Kritik anhören, die ihr sogar schlaflose Nächte bereitete. Gerade als es schien, als hätte die Schauspielerin ihre Krise überwunden, wurde die nächste Challenge angekündigt: Es gibt einen Partnertausch! In Show 6 tanzt Chryssanthi Kavazi einmalig mit Zsolt Sándor Cseke. Wie gewohnt bildete dieam 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcherbeziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Chryssanthi Kavazi legte darin zusammen mit Abdelkarim und Sally Özcan einenzu dem Lied „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie schließlich ganze. Anschließend erfuhr sie, dass ihrsein wird. Als die Moderatoren dies verrieten, war die Freude bei Chryssanthi Kavazi riesengroß. Seither musste sie sich jedoch – vor allem von– viel Kritik anhören, die ihr sogarbereitete. Gerade als es schien, als hätte die Schauspielerin ihre Krise überwunden, wurde die nächste Challenge angekündigt: Es gibt einen

Wer ist Chryssanthi Kavazis Ehemann?

Seit dem Jahr 2015 ist Chryssanthi Kavazi mit dem Schauspieler Tom Beck liiert. „Wir haben uns am ersten Wochenende, als ich nach Köln gezogen bin, um die Schauspielschule anzufangen, kennengelernt“, schwärmt sie. Drei Jahre später machte ihr Tom während eines Thailandurlaubes einen Heiratsantrag. Die Antwort war damals klar: Ja! Da die beiden schon zuvor zusammen in Berlin gewohnt haben, mussten sie nicht mal umziehen. Nach der Eheschließung folgte eine Zeremonie der griechisch-orthodoxen Kirche in Gifhorn.

Haben Chryssanthi Kavazi und Tom Beck gemeinsame Kinder?

Kavazis Liebe gilt nicht nur ihrem Ehemann Tom Beck, sondern auch ihrem gemeinsamen Sohn, der im November 2019 geboren wurde.Wie ihr Kind heißt, möchte da Paar nicht verraten. Nur so viel verriet Kavazi gegenüber „Promiflash“ zum Namen: „Er hat einen sehr wunderschönen Namen, der mir sehr sehr viel bedeutet.“

Woher kommt Chryssanthi Kavazi?

Chryssanthi Kavazi hat drei Geschwister und wuchs mit diesen in Hillerse auf. Dort betreiben ihre Eltern ein bekanntes griechisches Restaurant. Nach der Schule zog sie nach Braunschweig, um dort eine Ausbildung als Industriemechanikerin für Produktionstechnik im Volkswagenwerk Salzgitter zu machen. 2012 besuchte sie schließlich die Schauspielschule „Film Acting School Cologne“ und arbeitete nebenher in einer Boutique. 2020 erhielt Kavazi neben der griechischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Chryssanthi Kavazi im TV: „GZSZ“, „Männertag“ & Co.

Kavazi ist als Laura Weber beziehungsweise Laura Lehmann in der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt geworden. Dort spielt sie seit 2017 mit. Ihren Durchbruch hatte sie jedoch schon 2015 in der Komödie „Männertag“. Noch im selben Jahr spielte sie neben ihrem zukünftigen Ehemann Tom Beck in einer Folge der Fernsehserie „Einstein“ mit. Außerdem konnte man sie auch in Folge 2626 der Serie „Alles was zählt“ sehen.

Ist Chryssanthi Kavazi auf Instagram?

Chryssanthi Kavazi führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort hat sie mittlerweile mehr als 386.000 Follower (Stand: März 2023). Hier teilt sie Einblicke in ihr Privatleben und zeigt auch ihren Mann und Sohn.

Wie hoch ist das Vermögen von Chryssanthi Kavazi?

Wie viel Geld die Stars haben, interessiert Fans oft brennend. Als Seriendarstellerin hat Kavazi bei GZSZ ein regelmäßiges Einkommen. Wie hoch ihr Vermögen ist, ist allerdings nicht bekannt. Die Seite „dasvermoegen.com“ schätzt lediglich das Vermögen ihres Ehepartners Tom Beck auf 2,7 Millionen Euro.