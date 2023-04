Michael Kraus, oder auch nur „Mimi“, ist ein ehemaliger Profi-Handballer. In seiner 18-jährigen Karriere gewann er einige Preise. Auf der Position Rückraum Mitte erzielte er 2007 einen Weltmeistertitel, 2011 wurde er Deutscher Meister und 2013 gewann er die Champions-League. 2020 beendete er seine Karriere schließlich. Sportlich bleibt es in seinem Leben dennoch, denn aktuell nimmt er an der 16. Staffel „Let‘s Dance“ teil.

Michael „Mimi“ Kraus gewann zahlreiche Titel im professionellen Handballsport. Doch was ist über den Sportler eigentlich privat bekannt? Hat er eine Frau? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben euch alle Infos zu Michael „Mimi“ Kraus im Porträt zusammengestellt.

Michael „Mimi“ Kraus im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Michael Kraus auf einen Blick:

Name: Michael Kraus

Michael Kraus Spitzname: Mimi

Mimi Beruf: ehemaliger Handballspieler

ehemaliger Handballspieler Alter: 39 Jahre

39 Jahre Geburtstag: 28. September 1983

28. September 1983 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,87 m

1,87 m Geburtsort: Göppingen

Göppingen Wohnort: Stuttgart

Stuttgart Beziehungsstatus: verheiratet mit Isabel Kraus

verheiratet mit Isabel Kraus Kinder: zwei Söhne und zwei Töchter

zwei Söhne und zwei Töchter Instagram: mimikraus

Michael „Mimi“ Kraus nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

17. Februar 2023 heißt es auf RTL wieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die 16. Staffel. Einer der bisher überhaupt nichts mit Tanzen am Hut gehabt hat. Für ihn ist „Let‘s Dance“ jedoch „das Format schlechthin im deutschen Fernsehen“. „Ich werde mich trotzdem voll reinhauen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen! Denn mein ehemaliger Trainer sagte mal: ‚Man kann schlecht spielen, aber kämpfen sollte man immer!‘ Und genau das werde ich tun!“, erzählte er weiter. Ob er den Zuschauern seinen Kampfgeist beweist, zeigt sich aktuell auf RTL. Seit demheißt es aufwieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die. Einer der Kandidaten , die sich in diesem Jahr auf das Tanzparkett wagen, ist der ehemalige Handballer Michael „Mimi“ Kraus. Im Interview mit RTL verriet er, dass er, außer auf seinen Siegesfeiern,. Für ihn ist „Let‘s Dance“ jedoch „das Format schlechthin im deutschen Fernsehen“. „Ich werde mich trotzdem voll reinhauen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen! Denn mein ehemaliger Trainer sagte mal: ‚Man kann schlecht spielen, aber kämpfen sollte man immer!‘ Und genau das werde ich tun!“, erzählte er weiter. Ob er den Zuschauern seinen Kampfgeist beweist, zeigt sich aktuell auf RTL.

Michael „Mimi“ Kraus tanzt mit Mariia Maksina bei „Let‘s Dance“

Kennenlernshow am 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcher Profitänzer beziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Mimi Kraus legte darin zusammen mit Quickstep zu dem Lied „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall aufs Parkett. Für seinen Auftritt bekam er insgesamt 14 Punkte und bewegte sich damit in der Mittelklasse. Von der Jury bekamen die beiden Männer jedoch großes Lob, denn sie sahen sehr viel Potenzial für die kommenden Shows in ihnen. Kurz nach halb elf erfuhr Mimi Kraus schließlich, dass Mariia Maksina seine Tanzpartnerin sein wird. Doch in Show 6 werden die bewährten Paare aufgerüttelt. Es gibt einen Partnertausch und Wie gewohnt bildete dieam 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcherbeziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Mimi Kraus legte darin zusammen mit Timon Krause einenzu dem Lied „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall aufs Parkett. Für seinen Auftritt bekam er insgesamtund bewegte sich damit in der Mittelklasse. Von der Jury bekamen die beiden Männer jedoch großes, denn sie sahen sehrfür die kommenden Shows in ihnen. Kurz nach halb elf erfuhr Mimi Kraus schließlich, dassseine Tanzpartnerin sein wird. Doch in Show 6 werden die bewährten Paare aufgerüttelt. Es gibt einenund Mimi Kraus tanzt einmalig mit Ekaterina Leonova.

Michael „Mimi“ Kraus: Das ist seine Ehefrau Isabel Kraus

Michael Kraus lernte seine Frau Isabel Kraus in Hamburg bei einem Spanisch-Kurs kennen und lieben. Im September 2014 gab sich das Paar das Ja-Wort. Mimi und Isabel Kraus haben vier gemeinsame Kinder namens Zoé, Marlo, Maddox und Lima.

Isabel Kraus ist eine bekannte Influencerin und YouTuberin. Mit ihren Fans teilt sie vor allem Fitnesstipps und veröffentlicht Workout-Videos.

Was hat Mimi Kraus mit Karo Kauer zu tun?

getrennt hat. Grund hierfür war, dass sich die beiden nicht mehr gemeinsam auf Instagram zeigten und jeder in seine eigene Wohnung gezogen ist. Fans des Paares waren deshalb der Meinung, Michael Kraus habe eine Affäre mit der Influencerin Karo Kauer, da die beiden öfters zusammen gesehen wurden. Als die Influencerin auf Instagram darauf angesprochen wurde, verneinte sie dies jedoch direkt: „Habe ich nun schon ein paar Mal gelesen und da ist einfach gar nix dran. Mimi ist mittlerweile mein Nachbar in der Buntweberei mit seinem Fitnessstudio und daher sehen wir uns an so Events, wie am Wochenende.“ glücklich zusammen. Ende des vergangenen Jahres wurde von Fans des ehemaligen Handball-Profis spekuliert, ob er sich von seiner Frau Isabel Kraushat. Grund hierfür war, dass sich die beiden nicht mehr gemeinsam auf Instagram zeigten und jeder in seine eigene Wohnung gezogen ist. Fans des Paares waren deshalb der Meinung, Michael Kraus habe eine, da die beiden öfters zusammen gesehen wurden. Als die Influencerin auf Instagram darauf angesprochen wurde, verneinte sie dies jedoch direkt: „Habe ich nun schon ein paar Mal gelesen und. Mimi ist mittlerweile mein Nachbar in der Buntweberei mit seinem Fitnessstudio und daher sehen wir uns an so Events, wie am Wochenende.“ Mittlerweile hat Mimi Kraus die Gerüchte rund um eine Ehekrise mit Isabel Kraus bestätigt. Die beiden haben sich jedoch ausgesprochen und zeigen sich nun wieder

Michael „Mimi“ Kraus wurde Handball-Weltmeister

Der ehemalige Handballer Michael Kraus spielte 18 Jahre lang auf der Position Rückraum Mitte erfolgreich im Profibereich. 2005 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und wurde nur zwei Jahre später Weltmeister im eigenen Land. Dabei wurde er ins All-Star-Team des Turniers berufen. Für den Titelgewinn wurde er außerdem mit dem „Silbernen Lorbeerblatt“ ausgezeichnet. Nach einer unglücklichen Saison wurde er von dem damaligen Bundestrainer Heiner Brand aus dem Kader gestrichen, konnte sich jedoch wenige Monate später wieder in die Mannschaft spielen und viele sportliche Erfolge erzielen.

Michael Kraus gehörte Vereinen wie dem HSV Hamburg und dem Frisch Auf Göppingen an. Mit Ersterem wurde er 2011 Deutscher Meister und 2013 Champions-League-Sieger. Im September 2020 gab er schließlich das Ende seiner Profikarriere bekannt.

Michael „Mimi“ Kraus eröffnete ein eigenes Fitnessstudio

Michael Kraus hat sich nach Beendigung seiner aktiven Sportkarriere ein zweites Standbein aufgebaut. 2020 erfüllte er sich seinen großen Traum und eröffnete in Stuttgart sein eigenes Fitnessstudio „Nice Athletic Club“, in welchem er selbst auch regelmäßig trainiert. Im April 2022 setzte er daraufhin ein weiteres Projekt um: Mit dem „NICE Fitness & Spa“ verbindet er Training und Spa.

Ist Mimi Kraus auf Instagram?

Mimi Kraus hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell mehr als 265.000 Fans (Stand: März 2023). Diesen gewährt er vor allem Einblicke in seinen Fitness-Alltag und macht Werbung für sein Fitnessstudio. Hin und wieder veröffentlicht er jedoch auch einen Schnappschuss aus seinem Privatleben.