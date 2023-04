Timon Krause wurde als Mentalist bekannt. Über dieses Talent schrieb er bereits zwei Bücher und reiste mit seiner Show um die Welt. Außerdem gewann er als erster Deutscher den Preis der US-Show „Penn & Teller: Fool Us“. Doch Timon Krause ist nicht nur irgendein Mentalist, sondern war von 2016 bis 2018 der „Best European Mentalist“. Aktuell beweist er auch sportliche Fähigkeiten: In der RTL-Show „Let‘s Dance“ muss er jede Woche neue Choreografien lernen und performen.

Doch was ist privat über Timon Krause bekannt? Hat er eine Frau? Hat er Instagram? Wir haben den Kandidaten genauer unter die Lupe genommen und alle Infos in diesem Porträt zusammengefasst.

Die wichtigsten Infos Timon Krause im Überblick:

In der Kennenlernshow erfuhren die Kandidaten, mit wem sie in Staffel 16 tanzen werden. Timon Krause tritt ab der ersten regulären Show mitan. Die Tänzerin hat schon einen „Let‘s Dance“-Rekord gebrochen. Als einziger Profi gewann sie die Sendung dreimal in Folge.