Wann läuft Staffel 18 im TV? Wird sie wiederholt? Gibt es die Folgen auch im Stream? Alle Infos zur Ausstrahlung von GNTM 2023 findet ihr hier im Übertragungsartikel.

GNTM 2023: Start, Sendetermine und Sendezeit

Die Show bleibt ihrem Sendeplatz treu: Donnerstags zur Primetime auf ProSieben gibt es seit dem 16. Februar 2023 wöchentlich eine neue Folge. Die 18. Staffel umfasst laut Programmvorschau 18 Folgen.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 16.02.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 23.02.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 02.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 09.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 16.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 23.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 30.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 06.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 13.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 20.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 27.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 12: Donnerstag, 04.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 13: Donnerstag, 11.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 18.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 15: Donnerstag, 25.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 16: Donnerstag, 01.06.2023, um 20:15 Uhr

Folge 17: Donnerstag, 08.06.2023, um 20:15 Uhr

Folge 18: Donnerstag, 15.06.2023, um 20:15 Uhr

Wie lange geht GNTM?

Die Dauer der Folgen von „Germany‘s Next Topmodel“ variiert von Woche zu Woche. Wie lange die Folgen gehen, seht ihr hier:

Folge 1: Donnerstag, 16.02.2023, 20:15-23:45 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 23.02.2023, 20:15-22:55 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 02.03.2023, 20:15-23:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 09.03.2023, 20:15-23:00 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 16.03.2023, 20:15-23:25 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 23.03.2023, 20:15-23:20 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 30.03.2023, 20:15-23:00 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 06.04.2023, 20:15-23:30 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 13.04.2023, 20:15-22:55 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 20.04.2023, 20:15-23:25 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 27.04.2023, 20:15-23:25 Uhr

(Wir ergänzen diese Liste fortlaufend.)

GNTM 2023: Wiederholung auf ProSieben

Wer die Ausstrahlung zur Primetime verpasst, kann sich die Folgen zu einem späteren Zeitpunkt in der Wiederholung auf ProSieben ansehen.

Die Wiederholungstermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 17.02.2023, um 00:45 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 23.02.2023, um 23:55 Uhr

Folge 3: Freitag, 03.03.2023, um 00:05 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 09.03.2023, um 23:55 Uhr

Folge 5: Freitag, 17.03.2023, um 00:25 Uhr

Folge 6: Freitag, 24.03.2023, um 00:10 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 30.03.2023, um 23:55 Uhr

Folge 8: Freitag, 07.04.2023, um 00:25 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 13.04.2023, um 23:55 Uhr

Folge 10: Freitag, 21.04.2023, um 00:25 Uhr

Folge 11: Freitag, 28.04.2023, um 00:25 Uhr

(Wir ergänzen diese Liste fortlaufend.)

GNTM 2023: Wiederholung auf Sixx

Nicht nur ProSieben zeigt eine Wiederholung der Folgen. „Germany's Next Topmodel“ 2023 wird auch wieder freitags nach der Erstausstrahlung um 20:15 Uhr auf Sixx wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit der Wiederholung im Überblick:

Folge 1: Freitag, 17.02.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Freitag, 24.02.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Freitag, 03.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Freitag, 10.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 17.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Freitag, 24.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 7: Freitag, 31.03.2023, um 20:15 Uhr

Folge 8: Freitag, 07.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 9: Freitag, 14.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 10: Freitag, 21.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 11: Freitag, 28.04.2023, um 20:15 Uhr

(Wir ergänzen diese Liste fortlaufend.)

Wann war das Umstyling von GNTM 2023?

Es ist definitiv eine der aufreibendsten Folgen für die Kandidatinnen und eine der unterhaltsamsten für die Zuschauer: das große Umstyling von GNTM. Auch in diesem Jahr flossen wieder die Tränen, als Heidi Klum und ihr Team den Nachwuchsmodels neue Looks verpassten. Das Umstyling fand in Folge 5 statt, die am Donnerstag, 16. März 2023, auf ProSieben lief.

GNTM 2023 im Stream auf Joyn verfolgen

Wer die Folgen GNTM nicht im Fernsehen mitverfolgen kann, hat wieder die Möglichkeit, die ganzen Folgen im Livestream auf prosieben.de oder auf der Streamingplattform Joyn zu verfolgen. Dort stehen die Folgen parallel zur Ausstrahlung auch als Wiederholung zur Verfügung.

Wer bildet die Jury von GNTM 2023?

In den ersten Staffeln bestand die GNTM-Jury aus Heidi Klum und zwei bis vier weiteren Juroren aus der Modebranche. In den Staffeln 11-13 coachte jeder Juror ein festes Team. Seit Staffel 14 setzt sich die Jury nur noch aus Heidi Klum und einem oder mehreren Gastjuroren zusammen.

Wer sind die Gastjuroren bei GNTM 2023?

Auch in der neuen Staffel wird Heidi Klum bei ihren Entscheidungen wieder von wechselnden Gastjuroren unterstützt. Dabei gibt es jedes Jahr ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Starfotograf Rankin, Creative Director Thomas Hayo oder ihrem Schwager Bill Kaulitz.

Die bisher bekannten Gastjuroren von Staffel 18 im Überblick:

Model Winnie Harlow (Folge 1)

Modedesigner Peter Dundas (Folge 1)

Model Elsa Hosk (Folge 2)

Starfotograf Rankin (Folge 3)

Modedesigner Yannik Zamboni (Folge 4)

Porträtfotograf Brian Bowen Smith (Folge 4)

Model Alessandra Ambrosio (Folge 5)

Creative Director Vicky Lawton (Folge 6)

Model und Moderatorin Rebecca Mir (Folge 6)

Elevator Boys (Folge 7)

Modedesigner Christian Cowan (Folge 7)

Model Coco Rocha (Folge 8)

Choreografin Nikeata Thompson (Folge 9)

Model Ashley Graham (Folge 10)

Journalistin Anna Dello Russo (Folge 11)

Model Elle Macpherson

Supermodel Karolina Kurkova

Chefredakteurin Kerstin Schneider

Designer Kilian Kerner

Modedesigner Philipp Plein

Schauspielerin Sofia Vergara

Model Stefanie Giesinger

Creative Director Thomas Hayo

Das sind die GNTM Kandidatinnen 2023

Bereits in Staffel 17 setzte Heidi Klum mehr auf Diversität denn je. Größe, Alter, Figur, Hautfarbe, Look – die Kandidatinnen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Das gilt nun auch für GNTM 2023. In Los Angeles werden zu Beginn 29 Nachwuchsmodels dabei sein. In Folge 8 rücken sechs Teilnehmerinnen nach. Ausführliche Infos zu den Teilnehmerinnen gibt es hier im Überblick:

Die Gewinnerinnen von GNTM im Überblick

Die Siegerin von „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 wird in große Fußstapfen treten. 17 Frauen haben sich in den vergangenen Jahren bereits den Titel gesichert. Wer die Gewinnerinnen waren, seht ihr hier: