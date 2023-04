„Germany‘s Next Topmodel“ 2023 zu werden. Die Castingshow mit Heidi Klum läuft aktuell wieder auf ProSieben. Wie jedes Jahr müssen sich die Nachwuchsmodels auch in Staffel 18 in verschiedenen Challenges beweisen. Doch in Folge 8 ziehen erstmal sechs Nachrück-Kandidatinnen ein. Diese müssen sich gleich bei einem Shooting und zwei Walks beweisen. Beim Entscheidungswalk präsentieren alle Teilnehmerinnen Heidi Klum und Gastjurorin Coco Rocha ausgefallene Walk-Stile. 35 Kandidatinnen und ein Traum:zu werden. Die Castingshow mit Heidi Klum läuft aktuell wieder auf ProSieben. Wie jedes Jahr müssen sich dieauch in Staffel 18 in verschiedenen Challenges beweisen. Doch inziehen erstmal sechsein. Diese müssen sich gleich bei einem Shooting und zwei Walks beweisen. Beim Entscheidungswalk präsentieren alle Teilnehmerinnen Heidi Klum und Gastjurorinausgefallene Walk-Stile. Am Ende wird wieder eine Kandidatin ausscheiden.

Wer sind die Frauen, die von der großen Modelkarriere träumen? Infos und Bilder zu den diesjährigen Kandidatinnen von GNTM 2023 bekommt ihr hier im Überblick.

Das sind die Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2023

Nachdem Heidi Klum bereits im Vorjahr auf mehr Diversität denn je setzte, ist das auch bei Staffel 18 der Fall. Egal welche Haut- oder Haarfarbe, ob groß, klein oder curvy – die Nachwuchsmodels könnten kaum unterschiedlicher sein. Wir stellen euch alle 35 Kandidatinnen vor.

Alina

Alina ist 21 Jahre alt und vor Kurzem mit ihrem Freund nach Oberding in der Nähe von München gezogen. Für sie ist GNTM eine besondere Reise – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn vorher ist sie noch nie geflogen. Dabei träumt sie von einer Weltreise. Ihre größten Model-Vorbilder sind Gigi und Bella Hadid. Ihr Ansporn: „Ich möchte es den Menschen zeigen, die sich lustig gemacht haben.“

Ana

Ana aus Heide arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien. Die 22-Jährige ist mit dem britischen Singer-Songwriter Tom Gregory liiert. Die beiden lernten sich bei der Arbeit für sein Musik-Label kennen und lieben.

Anna-Maria

Anna-Maria hat große Pläne: „Ich werde Biologin, Fußballerin und Model!“ Die 24-Jährige kommt ursprünglich aus Münster, lebt aber in Bochum. Sie würde gerne mal für eine Sportmarke modeln.

Anya

Anya aus Berlin ist ehrgeizig und will das auch bei GNTM zeigen: „Ich bin Einzelkämpferin und habe nicht viele Freunde“, gibt sie zu. Nach der mittleren Reife hat die 19-Jährige eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten begonnen. Ihr Vorbild ist Stefanie Giesinger.

Cassy

Die 23-jährige Cassy stammt aus Hamburg. Sie studiert und arbeitet als Tanzlehrerin. Sie liebt es, sich und ihren Körper zu präsentieren. Über sich selbst sagt sie: „I’m born to be a star!“. Gesellschaftliches Engagement ist ihr wichtig. So hat sie zum Beispiel die Organisation „Survivors Hamburg“, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzt, mitgegründet.

Cassy

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Charlene

Charlene kommt aus Georgensmünd und hat ein klares Ziel: „Ich möchte allen Frauen zeigen, dass Schönheit keine Altersgrenze hat.“ Die 51-Jährige ist dreifache Mama, Yogalehrerin und Model. Außerdem tanzt und reist sie gerne. Sich selbst beschreibt sie als offen, empathisch, freundlich, ruhig, aufgeschlossen, kreativ, begeisterungsfähig und sportlich.

Coco

Die 20-jährige Coco ist gebürtige Münchnerin und lebt noch immer in ihrer Heimatstadt. Sie findet: „Aussehen ist nicht alles.“ In ihrer Freizeit reitet sie gerne und macht Pilates. Ihr großer Traum ist es, eine Beauty-Kampagne mit Chanel zu shooten.

Emilia

Emilia kommt aus Kelkheim im Taunus ist. Mit 1,94 Meter ist sie die größte Kandidatin der Staffel. Die 18-Jährige möchte mit ihrer Teilnahme allen großen Frauen Mut machen.

Elisabeth

Elisabeth aus München ist 21 Jahre alt. Ihre große Leidenschaft ist Kunst. Sie malt und erschafft eigene Kunstwerke. Kleiner Fun Fact: Sie hat gemeinsam mit Luca, der zweitplatzierten Kandidatin aus dem letzten Jahr, Abitur gemacht.

Eliz

Eliz findet: „Jeder Body Type ist schön.“ Sie feiert die Diversity bei GNTM und möchte selbst als Vorbild für andere Frauen ihr Können unter Beweis stellen. Die 19-Jährige wurde in Frankfurt geboren und studiert heute in München Jura. Sie hat zwei Hunde namens Chili und Susi.

Elsa

Die 18-jährige Elsa hat ein Ziel: „Mein größter Wunsch war schon immer, einmal für Victoria’s Secret zu modeln.“ Die Friseurin mit albanischen Wurzeln stammt aus Baden in Niederösterreich. „Ich möchte ‚Germany's Next Topmpodel‘ 2023 werden, weil ich es liebe vor der Kamera zu stehen, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und immer wieder etwas Neues auszuprobieren.“

Ida

Die 23-jährige Albanerin Ida wurde im griechischen Kastori geboren. Heute lebt sie mit ihrem Freund und Hamster in Köln. Sie spricht fünf Sprachen fließend und träumt davon, als international bekanntes Supermodel durchzustarten.

Ina

Ina wohnt in Neuss und hat ein Ziel: Sie möchte Frauen Mut machen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen und authentisch mit seinem Selbstbild zu sein. Die 44-Jährige zählt auf den Rückhalt ihrer Familie. Sie liebt es, Zeit mit ihrem Hund zu verbringen und Reiten oder Skifahren zu gehen.

Indira

Indira lebt bei Magdeburg. Bei der Topmodel-Anwärterin treffen kunterbunte Welten aufeinander: Die 20-Jährige liebt ihre Ponys und den Reitplatz, studiert angewandte Statistik und strebt nun eine Karriere als erfolgreiches Model an.

Juliette

Juliette ist 20 Jahre alt und kommt aus Bad Sobernheim. Sie macht eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Sich selbst beschreibt Juliette als einen sehr lustigen und impulsiven Menschen. Ihre großen Vorbilder sind Stefanie Giesinger und Heidi Klum. Die 1,82 Meter große Topmodel-Anwärterin sagt: „Ich möchte anderen Mut machen, zu ihrer Größe zu stehen.“

Jülide

Jülide kommt aus Paderborn und studiert Rechtswissenschaften. Die 23-Jährige treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim. Durch ihre Teilnahme an GNTM will sie vor allem eines: „Ich möchte andere Frauen dazu ermutigen, ihre Träume niemals aufzugeben.“

Katherine

Katherine kommt aus Flensburg. Die 20-Jährige ist in ihrer Freizeit sehr sportlich: von Rock’n’Roll-Tanzen über Ballett bis hin zu Fitness. Aber auch shoppen, schminken und singen mag sie gerne. Jetzt verfolgt sie ihren Traum vom Modeln: „Durch einen Schicksalsschlag wurde mir die Bedeutung des Lebens bewusst.“

Lara

Lara aus Aschbach in Österreich findet: „Jeder Körper ist ein Kunstwerk.“ Die 19-Jährige pierct und tätowiert sich selbst. Sie beschreibt sich als kreativ und bunt. Passend dazu liebt sie es, sich die Haare zu färben und sich zu verändern. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Schach und sammelt bunte Socken.

Leona

Leona ist 21 Jahre alt und lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in Großheubach, einer kleinen Gemeinde im Maintal. Die Groß- und Außenhandelskauffrau beschreibt sich als ehrlich, liebevoll und humorvoll. Hinterlistigkeit und Oberflächlichkeit kann sie dagegen gar nicht leiden.

Leona

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Maike

Medizinstudentin, Marathonläuferin und Model – Maike aus Hanau ist eine echte Powerfrau. Die 23-Jährige sagt: „Ich möchte mit Klischees brechen. Denn ja, ich habe blonde Haare, ich bin Model, aber ich kann auch andere Facetten haben.“ Dazu gehören auch Kraftsport, tanzen, zeichnen und die Fotografie.

Marielena

Die 52-jährige Marialena wurde in Caracas geboren. Heutzutage lebt sie in Frankfurt am Main. Sie spricht Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Sie sagt: „Ich möchte ‚Germany‘s Next Topmodel‘ 2023 werden, weil ich ein Zeichen setzen möchte. Die Sichtbarkeit der Frauen über 50 Jahren muss gesteigert werden.“ Sie sieht Vorteile in ihrer Lebenserfahrung und ihrem Ehrgeiz.

Melina

Melina bezaubert mit ihren Kurven. Die 18-Jährige aus Linz setzt sich dafür ein, dass „curvy“ und „petite“ in die normalen Kleidergrößen integriert werden. Nach der Ausbildung zur Bürokauffrau im Unternehmen ihres Vaters kann sie sich ganz aufs Modeln konzentrieren. Sich selbst beschreibt die junge Österreicherin als einfühlsam, liebevoll, harmoniebedürftig und selbstbewusst.

Melissa

Die 19-jährige Melissa beschreibt sich selbst als einen ehrgeizigen Menschen. Sie liebt den Wettkampf-Tanzsport und mag es, sich dabei mit anderen zu messen. Ihre Mutter kommt ursprünglich aus Peru, ihr Vater aus Finnland. Zusammen mit ihren Eltern, ihrer jüngeren Schwester und ihrem Hund Yoshi lebt sie in Düsseldorf.

Mirella

Die 20-jährige Mirella ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur begann sie als Sozialarbeiterin zu arbeiten. In ihrer Freizeit singt sie gerne, schreibt Gedichte und fotografiert analog. Ihre größte Inspiration ist Sängerin Lana Del Ray. Über sich selbst sagt sie: „Ich weiß, wer ich bin und was ich möchte.“

Nicole

Nicole möchte herausfinden, was noch in ihr steckt. Die 49-Jährige aus Offenbach am Main hofft, mit Lernfähigkeit, Gelassenheit und Humor punkten zu können. Doch auch hinter der Kamera fühlt sie sich wohl. Neben dem Fotografieren zählen auch reisen und tanzen zu ihren Hobbys.

Nina

Die 22-jährige Nina kommt aus Wetter/Ruhr. Sie wusste schon immer, dass sie Model werden möchte. Doch um ihre Eltern zu beruhigen und eine Absicherung zu haben, machte sie zunächst eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft. Neben ihrem Job lernt Nina gerade das Tätowieren. Etwas Bammel hat sie vor allem vor einer Herausforderung bei GNTM: Höhenshootings.

Nina

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Olivia

Olivia ist 22 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Sie studiert allerdings aktuell in Bremen BWL. Sie findet: „Es gibt nicht nur eine Version von hübsch.“ Ganz nach diesem Motto wechselt sie ihre Frisur nach Lust und Laune, mal lang mal kurz, mal lila, mal Orange. Somit sollte das Umstyling schon mal kein Problem werden.

Sarah

Sarah aus Osnabrück ist ein großer Fan von Megan Fox. Die 20-Jährige würde gerne so aussehen wie sie. Sich selbst beschreibt Sarah als emotional, liebevoll, lustig, hilfsbereit und herzlich. In ihrer Freizeit macht Sarah viel Sport oder sucht im Internet nach den neuesten Klamotten.

Selma

Die 18-jährige Selma aus Berlin liebt das Rampenlicht. Bereits im Alter von elf war sie vier Jahre lang Mitglied des „Jungen Ensembles“ im Friedrichsstadtpalast. Die Abiturientin sagt: „Modeln war schon immer mein Traum.“ Als ihre Stärken sieht sie ihre offene und kommunikative Art, ihre Ausstrahlung und ihre Lockerheit: „Ich mach mir nicht so viel Stress.“

Slata

Die 19-jährige Slata ist in Russland geboren und lebt heute in Leipzig. Die große Leidenschaft der Studentin ist das Tanzen. Ein absoluter Traumjob wäre für Victoria’s Secret zu modeln. Über sich selbst sagt sie: „Auf der Bühne fühle ich mich am wohlsten.“

Somajia

Als Kind wollte die 21-jährige Somajia Anwältin werden. Nun ist sie Einzelhandelskauffrau und steht kurz vor ihrer Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin, doch sie träumt vom Modelleben. Sie kommt aus Bielefeld und möchte zeigen, „dass auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat, GNTM zu werden.“ Als Vorbild nennt sie Naomi Campbell.

Somajia

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Tracy

Tracy ist 25 Jahre alt und arbeitet als Medizinische Fachangestellte in Essen. Erste Modelerfahrungen konnte sie bereits bei kommerziellen Shootings und auf der Berlin Fashion Week sammeln. Tracys großes Vorbild ist Naomi Campell – mit dieser werde sie sogar häufiger verglichen.

Vivian

Die Halbbrasilianerin Vivian möchte bei GNTM mit der notwendigen Portion Selbstbewusstsein, Körperbeherrschung und Mut durchstarten. Nach ihrer Fachhochschulreife begann die 22-Jährige aus Koblenz eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. Sie will anderen jungen Frauen zeigen, dass jede Frau schön ist. Ganz egal welche Konfektionsgröße sie trägt, welche Körpergröße sie hat oder wie alt sie ist. Vivian findet: „Es ist mal an der Zeit, dass ein Curvy-Model gewinnt.“

Zoey

Zoey ist gebürtige Griechin und lebt in Kornwestheim in der Nähe von Stuttgart. Nach ihrem Fachabi hat sie begonnen zu studieren. Die 26-Jährige hat einen Chihuahua namens Lila, treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und kocht. Sie sagt: „Mädels, die curvy sind, sind taff!“

Zuzel

Zuzel wurde in Kuba geboren, lebt aber mit ihrem Mann und Sohn in Kissing. Während sie unter der Woche in ihrem eigenen Kosmetik-Studio arbeitet, tanzt die 50-Jährige am Wochenende zu Latinomusik. Ihr größter Unterstützer ist ihr Sohn: „Ich möchte meinen Sohn stolz machen. Denn seine Überredungskünste waren es, die mich erst zur Teilnahme ermutigt haben.“