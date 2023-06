„Germany‘s Next Topmodel“ 2023 auf ProSieben ist beendet! Im großen Gewinnerin gekürt. Nur noch fünf Die Suche nachauf ProSieben ist beendet! Im großen Finale von Staffel 18 hat Heidi Klum ihregekürt. Nur noch fünf Kandidatinnen waren zu Beginn in der großen Live-Show in Köln dabei. Doch am Ende konnte sich nur eine durchsetzen und hat es auf das Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“ geschafft.

Wer hat gewonnen? Wie lief das Finale? Wir haben euch die wichtigsten Infos zur letzten Folge von GNTM 2023 hier zusammengefasst.

Vivien ist „Germany’s Next Topmodel“ 2023

Zu Beginn der Live-Show durften noch fünf Nachwuchsmodels auf den Sieg und den Titel „Germany's Next Topmodel" hoffen. Auf Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien wartete die erste Aufgabe: Die Models mussten sich im Reverse-Walk beweisen. Anstatt vorwärtszulaufen, ging es für sie dieses Mal rückwärts. Anschließend stand die erste Entscheidung des Abends an: Die Reise endete an dieser Stelle für Nicole. Direkt im Anschluss stand der zweite Walk für die verbliebenen Kandidatinnen an. Für diesen mussten sie zusammen mit dem Star-Choreograf Majnoon eine Choreografie einüben. Kurze Zeit später stand fest: Selma ist raus. Beim dritten Walk des Abends wurden die verbliebenen Models dann nicht nur von der Sängerin Kim Petras, sondern auch von den ehemaligen Kandidatinnen der Staffel unterstützt. Anschließend endete die Reise für Olivia. Die nächste Aufgabe hatte es in sich: Die zwei verbliebenen Kandidatinnen mussten zusammen mit Marcus Schenkenberg eine Szene aus Jennifer Lawrence neuem Film „No hard feelings" nachspielen. Abschließend stand der alles entscheidende Walk des Abends an. Mit Unterstützung der Scorpions stellten Vivien und Somajia ein letztes Mal ihr Können auf dem Laufsteg unter Beweis. Anschließend wurde es ernst. Heidi Klum erzählte nochmal von den vergangenen Wochen, bevor sie verkündete: Vivien ist „Germany's Next Topmodel" 2023!

Die Platzierungen auf einen Blick:

Platz 1: Vivien

Platz 2: Somajia

Platz 3: Olivia

Platz 4: Selma

Platz 5: Nicole

Vivien überzeugte im Finale am meisten und wurde von Heidi Klum zur Gewinnerin gekürt.

GNTM 2023: Wer war im Finale?

Anstrengende, turbulente und emotionale Wochen voller Fotoshootings, Castings und Catwalks liegen hinter den Finalistinnen von Staffel 18. Bis zum Ende durften diese fünf Kandidatinnen auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 hoffen:

Nicole

Olivia

Selma

Somajia

Vivien

GNTM 2023: Wer ist raus?

Insgesamt 35 Kandidatinnen kämpften in der 18. Staffel um den Sieg. Doch nach und nach flogen die Nachwuchsmodels raus. Wer kein Foto bekam, musste die Show verlassen. In dieser Staffel gab es aber auch zwei freiwillige Ausstiege.

Wer wann ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Finale: Somajia

Finale: Olivia

Finale: Selma

Finale: Nicole

Folge 17: Coco

Folge 16: Anna-Maria

Folge 16: Ida

Folge 15: Katherine

Folge 14: Mirella

Folge 13: Nina

Folge 12: Maike

Folge 11: Marielena

Folge 11: Cassy

Folge 10: Anya

Folge 9: Ina

Folge 8: Leona

Folge 8: Charlene

Folge 8: Zuzel

Folge 7: Lara

Folge 6: Elsa

Folge 6: Jülide

Folge 5: Tracy (freiwillig)

Folge 5: Sarah (freiwillig)

Folge 4: Zoey

Folge 4: Eliz

Folge 4: Emilia

Folge 3: Juliette

Folge 3: Melina

Folge 3: Slata

Folge 3: Melissa

Folge 2: –

Folge 1: Alina

Folge 1: Elisabeth

Folge 1: Indira

Folge 1: Ana

Alle Kandidatinnen von Staffel 18 im Überblick