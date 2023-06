„Germany’s Next Topmodel“ 2023: Am heutigen Donnerstag, 15. Juni, läuft das große Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien geht es in der Live-Show neben dem diesjährigen Titel und dem Preisgeld auch um eine große Werbekampagne für Mac Cosmetics sowie das Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“. Countdown bei: Am heutigen Donnerstag, 15. Juni, läuft das große Finale auf ProSieben. Nur noch fünf Kandidatinnen haben noch die Chance auf den Sieg von Staffel 18. Für die Finalistinnengeht es in der Live-Show neben dem diesjährigen Titel und dem Preisgeld auch um eine große Werbekampagne für Mac Cosmetics sowie das Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“.

Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Doch welches Nachwuchsmodel hat die besten Chancen? Wie beurteilt Schaut man sich die Finalistinnen an, merkt man sofort:Doch welches Nachwuchsmodel hat die besten Chancen? Wie beurteilt Heidi Klum ihre Schützlinge und welche von ihnen hatte die meisten Jobs?

Nicole hat „eine gewisse Klasse und Eleganz“

Nicole ist mit ihren 49 Jahren das einzige Best Ager Model im Finale. Sie kennt Heidi Klum noch von früher aus Mailand, wo sie einmal zusammengelebt haben. Doch das bringt der Kandidatin aus Offenbach am Main keinen Vorteil. Stattdessen merkt Heidi Klum an: „Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art.“ Das sah auch Kilian Kerner so, der sie für einen Runway-Job auf der Berliner Fashion Week engagierte.

„Olivia versprüht Stärke“ und hatte einen Job

Die 22-jährige Olivia aus Hamburg ist bekannt für ihre toughe Art, mit der sie bei ihren Mitstreiterinnen zuletzt im Halbfinale aneckte. Heidi Klum mag aber genau das an ihrer Finalistin: „Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln.“ Auch einen Kunden konnte Olivia so von sich überzeugen und ergatterte in der Staffel einen Job bei Néonail.

Selma „hat ein Million-Dollar Lächeln“

Die 19-jährige Selma aus Berlin fällt definitiv aus. So fand Heidi Klum im Halbfinale zu Recht: „Selma ist special.“ Das merkten auch die Kunden. Bei den Castings sahnte Selma daher ordentlich ab und durfte sich über drei Jobs bei Yeauty, Emmi Caffè Latte und Peek & Cloppenburg Düsseldorf freuen. Die Model-Mama fasst zusammen: „Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis.“

Somajia „sprudelt nur so vor Energie“

Somajia aus Bielefeld konnte in der Staffel keinen Job ergattern. Bei einem Casting für Intimissimi kam die 21-Jährige jedoch immerhin in die engere Auswahl. Nicht nur den Kunden gefiel ihre Art: „Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß ihr zuzusehen“, beurteilt Heidi Klum ihre Finalistin.

Vivien überzeugt mit Selbstsicherheit, Wandelbarkeit und Eleganz

Die 23-jährige Vivien aus Koblenz konnte ebenfalls kein Casting für sich entscheiden und zog ohne Job ins Finale ein. Doch mit ihrer Leistung, die sie von Woche zu Woche steigerte, überzeugte sie Heidi Klum dennoch: „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

Selma gilt bei vielen Fans als Favoritin

Noch scheint die Model-Mama selbst noch keine klare Favoritin zu haben. Schaut man ins Netz, sind die Stimmen ebenfalls recht gemischt. Doch auf Instagram scheint Selma für viele die klare Favoritin zu sein. Ihre Fotos auf dem offiziellen GNTM-Account haben im Schnitt deutlich mehr Likes als zum Beispiel Olivias oder Viviens. Eine Userin findet: „Also wenn man nach Leistung und Jobs geht, muss ja ganz klar Selma gewinnen.“ Eine andere sieht das ähnlich: „Selma sticht einfach raus, allein ihr Blick schreit nach GNTM 2023.“ Unter den Fotos der fünf Finalistinnen wird aber auch viel über die ausgeschiedene Ida geschrieben, die lange als Favoritin galt. Es bleibt also spannend, wer am Donnerstagabend in Köln zu „Germany’s Next Topmodel“ gekürt wird.