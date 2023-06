Der Countdown zum großenvon „Germany’s Next Topmodel“ läuft. Seit Mitte Februar ist Heidi Klum nun schon auf der Suche nach Deutschlands bestem Nachwuchsmodels. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sie diekürt. Aktuell hoffen noch sechs Kandidatinnen darauf, ins Finale einzuziehen. Wer das schafft und sich dann in der großen Live-Show am 15. Juni 2023 in Köln ein letztes Mal beweisen muss, zeigt sich erst am kommenden Donnerstag. Doch ProSieben hat jetzt immerhin schon erste Details zum Finale verraten.