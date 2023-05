Leni Klum startet aktuell in der Modelbranche durch und folgt dem Vorbild ihrer Mutter „Vogue“ oder „Harper‘s Bazar“ zu sehen. startet aktuell in derdurch und folgt dem Vorbild ihrer Mutter Heidi Klum . Bis zu ihrem 16. Lebensjahr hielt sie sich fern von der Öffentlichkeit, doch seit 2020 modelt sie auf den Laufstegen dieser Welt. Außerdem war sie schon auf dem Cover von großem Modemagazinen, wie beispielsweise deroderzu sehen.

Hat sie einen Freund? Wer ist ihr Vater? Wir haben Leni Klum genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Größe bis hin zu ihrem Vater findet ihr hier.

Leni Klum im Steckbrief

Alle Fakten zu dem Model im Überblick:

Name: Leni Olumi Klum

Leni Olumi Klum Beruf: Model

Model Geburtstag: 4. Mai 2004

4. Mai 2004 Alter: 19 Jahre

19 Jahre Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,63 m

1,63 m Geburtsort: New York

New York Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Beziehungsstatus: liiert mit Aris Rachevsky

liiert mit Aris Rachevsky Kinder: keine

keine Instagram: leniklum

Leni Klum war Gastjurorin bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Zahlreiche Wochen suchte Heidi Klum in der 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wieder nach den nächsten Nachwuchsmodels. Bei ihrer Suche holt sie sich für gewöhnlich professionelle Unterstützung. Neben berühmten Designern und Modeschöpfern stand auch ihre Tochter Leni Klum der „Model-Mama“ zur Seite. Im Halbfinale der Staffel nahm sie auf dem zweiten Juroren-Stuhl Platz und half ihrer Mutter, die Kandidatinnen für das große Finale auszuwählen.

Leni Klum: Das ist ihr Freund Aris Rachevsky

Anders als ihre Mutter Heidi hält Leni Klum ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit weitestgehend heraus. Nur selten bekommen Fans private Einblicke in die Beziehung der 19-Jährigen. Aus diesem Grund ist auch über ihren Freund Aris Rachevsky bisher nicht viel bekannt. Mittlerweile hat er sogar seinen Instagram-Account gelöscht. Aris Rachevsky hat eine große Leidenschaft für Sport und ist professioneller Eishockeyspieler bei den Los Angeles Kings. Außerdem soll er sich für Kunst und Fotografie interessieren. Der Sportler kommt des Weiteren aus ziemlich gutem Hause, denn seine Vorfahren stammen aus einer russischen Zarenfamilie.

Leni Klum und Aris Rachevsky sind bereits seit über drei Jahren ein Paar, wie das Model in einem Instagram-Post erwähnte. Ihr Paar-Debüt in der Öffentlichkeit feierten sie jedoch erst im Oktober 2021 bei der Filmpremiere von „The Harder They Fall“.

Wer ist Leni Klums Vater?

Leni Klum kam am 4. Mai 2004 in New York City zur Welt. Sie ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum und dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore, mit dem Klum 2003 liiert war. Die Beziehung des Paares scheiterte jedoch, sodass sie sich noch während der Schwangerschaft des Models trennten. Nur kurze Zeit später kam Heidi Klum mit dem Sänger Seal zusammen. Dieser war auch bei der Geburt von Leni Klum anwesend und pflegte stets ein inniges Verhältnis zu ihr. Im November 2009 wurde Leni Klum schließlich von Seal adoptiert.

Leni Klum modelt für Vogue, Dior und Co.

Leni Klum startete ihre Modelkarriere im Dezember 2020. Damals zierte sie zusammen mit ihrer Mutter das Cover der deutschen „Vogue“. Darauf folgten zahlreiche weitere Modeljobs. Im Januar 2021 hatte sie ihr erstes alleiniges Titelbild im „Hunger Magazine“, fotografiert von dem britischen Star-Fotograf Rankin.

Im selben Monat feierte Leni Klum ihr Laufsteg-Debüt auf der Berliner Fashion Week. Mit der Show des „Berliner Salons“ eröffnet das Nachwuchs-Model sogar die Modewoche. Des Weiteren lief sie bereits auf dem Laufsteg für Marken wie Dolce & Gabbana und About You.

Seit März 2022 ist das Model außerdem die erste Markenbotschafterin für Dior Make-up in Deutschland. „Ich freue mich total auf unsere Zusammenarbeit und bin sehr stolz darauf“, erzählte Leni Klum im Interview mit der „Bild“. Bereits seit längerer Zeit ist sie Markenbotschafterin der Marke „Good Hair Day“.

Das ist Leni Klums Kooperation mit Deichmann

Bereits zum zweiten Mal kooperiert Leni Klum mit der Schuhmarke Deichmann. Seit dem 20. März 2023 könnt ihr shoppen wie Leni Klum. In der Kampagne „On the Move“ könnt jetzt nicht nur Lenis Lieblings-Sneaker nachkaufen, sondern auch ihr Best-of aus Kleidung, Accessoires und Taschen.

So zeigt sich Leni Klum auf Instagram

Leni Klum hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen dem Model auf der Plattform rund 1,7 Millionen Fans (Stand: Mai 2023). Mit ihren Followern teilt sie dort überwiegend Fashion-Fotos und Eindrücke aus ihren Modeljobs. Hin und wieder zeigt sie jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privat- und Liebesleben. Außerdem macht Leni Klum auf ihrem Instagram-Account Werbung für das ein oder andere Produkt.

Wie hoch ist Leni Klums Vermögen?

Nachdem Leni Klum sich in den letzten Jahren bereits zahlreiche Modeljobs ergatterte, fragen sich viele Fans nun, wie hoch ihr Vermögen ist. Dazu gibt es allerdings keine offiziellen Angaben. Ihre erste Model-Gage in Höhe von 50.000 Dollar hat sie jedoch für die Umwelt ausgegeben. Zusammen mit „Plant-for-the-Planet“ hat sie mit dem Geld zahlreiche Bäume gepflanzt und gleichzeitig ihre Follower bei Instagram aufgerufen, das Gleiche zu tun, um die Klimakrise zu bekämpfen.