Heidi Klum ist ein deutsches Model, das auch als Jurorin und Moderatorin arbeitet. Ihre Karriere begann vor mehr als 30 Jahren. Durch ihre Auftritte als „Victoria’s Secret“-Engel und ihre Fotos auf der „Sports Illustrated“ schaffte sie es, sich einen Namen als internationales Supermodel zu machen. Doch nicht nur auf dem Laufsteg ist sie erfolgreich: Klum ist seit 18 Jahren das Gesicht und Chefjurorin von „Germany‘s Next Topmodel“ und regelmäßig in weiteren internationalen Shows zu sehen.

Doch wie tickt das Model eigentlich privat? Mit wem ist sie verheiratet und wie viele Kinder hat sie? Wir haben Heidi Klum genauer unter die Lupe genommen.

Heidi Klum im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu dem Model im Überblick:

Name: Heidi Klum

Heidi Klum Beruf: Model, Moderatorin, Produzentin

Model, Moderatorin, Produzentin Geburtstag: 1. Juni 1973

1. Juni 1973 Alter: 49 Jahre

49 Jahre Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Größe: 1,76 m

1,76 m Geburtsort: Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Beziehungsstatus: verheiratet mit Tom Kaulitz

verheiratet mit Tom Kaulitz Kinder: zwei Töchter (Leni und Lou) und zwei Söhne (Johan und Henry)

zwei Töchter (Leni und Lou) und zwei Söhne (Johan und Henry) Instagram: heidiklum

Heidi Klum sucht „Germany’s Next Topmodel“

Heidi Klum präsentiert seit Januar 2006 die Castingshow „Germany's Next Topmodel" auf ProSieben. Anfangs bestand die Jury aus weiteren festen Mitgliedern aus der Modebranche, seit 2014 bewertet Heidi Klum ihre Kandidatinnen gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren. Im Rahmen der Show müssen sich die Nachwuchsmodels in unterschiedlichsten Shootings, auf dem Laufsteg und bei Castings beweisen. Die 18. Staffel läuft bereits seit dem 16. Februar 2023 auf ProSieben.

Ehemann Tom und Kinder: Das ist Heidi Klums Familie

Im Jahr 1997 heiratete Heidi Klum den australischen Starfriseur Ric Pipino. Die Ehe der beiden scheiterte jedoch, sodass sie sich 2002 trennten und 2003 scheiden ließen. In einer darauffolgenden Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore wurde sie schwanger und brachte am 4. Mai 2004 ihre Tochter Leni Olumi zur Welt.

Am 10. Mai 2005 heiratete Heidi Klum schließlich in Mexiko den britischen Sänger Seal. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Henry Günther Ademola Dashtu kam 2005 zur Welt. Etwa ein Jahr später folgte der zweite Sohn Johan Riley Fyodor Taiwo. Zum vierten Mal wurde Heidi Klum im Jahr 2009 Mutter, als Tochter Lou Sulola geboren wurde. Die älteste Tochter des Models, Leni, wurde außerdem 2009 von Seal adoptiert. Die Beziehung von Heidi Klum und Seal scheiterte jedoch, sodass sie im Januar 2012 ihre Trennung bekannt gaben.

Im Mai 2018 machte Heidi Klum schließlich die Beziehung mit Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel öffentlich. Das Paar heiratete daraufhin im Sommer 2019.

Tochter Leni arbeitet ebenfalls als Model

Normalerweise hält Heidi Klum ihre Kinder immer aus den Medien fern, mittlerweile hat ihre Tochter Leni jedoch ihre eigene Modelkarriere gestartet. Ihr Modeldebüt feierte sie mit einem gemeinsamen „Vogue“-Cover mit ihrer Mutter. Daraufhin ging es für Lenis Karriere steil bergauf: Im August 2021 lief sie beispielsweise für das italienische Design-Duo „Dolce&Gabbana“ in Venedig und auch bei der Berliner Fashion Week war sie nicht nur als Model auf dem Laufsteg zu sehen, sondern präsentierte auch ihre eigene Mode-Linie mit dem Onlinehändler „About You“. Zu den Marken, für die sie aktuell modelt, zählt unter anderem Michael Kors.

So begann Heidi Klums große Modelkarriere

Heidi Klums Karriere als Model begann 1992 mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb „Model ’92“, der in Zusammenarbeit mit der Frauenzeitschrift „Petra“, der New Yorker Modelagentur „Metropolitan“ und der RTL-Show „Gottschalk Late Night“ stattgefunden hat. Bei diesem Wettbewerb setzte sich die damals 18-jährige Schülerin gegen 25.000 Konkurrentinnen durch und gewann einen dreijährigen Vertrag als Fotomodel.

1997 lief Heidi Klum schließlich zum ersten Mal für „Victoria’s Secret“, 1988 gelang ihr dann der Durchbruch mit einem Titelfoto auf der Bademodenausgabe der US-amerikanischen Zeitschrift „Sports Illustrated“ mit 55 Millionen Lesern. Daraufhin war sie auf weiteren Titelseiten von Magazinen wie „Vogue“ und „Elle“ zu sehen und wurde ein international gefragtes Model und Werbegesicht.

Heidi Klum bei „America’s Got Talent“ und „Queen of Drags“

Seit 2013 sitzt Heidi Klum in der Jury der amerikanischen Talentshow „America’s Got Talent“. In der 14. Staffel setzte sie einmal aus, kam im folgenden Jahr jedoch wieder zu der Show zurück. Das Konzept der Sendung entspricht etwa dem von „Das Supertalent“. Der Gewinner erhält schlussendlich eine Million Dollar als Preisgeld.

Des Weiteren moderierte Heidi Klum 2019 die ProSieben-Castingshow „Queen of Drags“. Neben Bill Kaulitz und Conchita Wurst saß sie darin außerdem in der Jury. Das Format verfolgt Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zu Wochenmottos eine Performance auf einer Showbühne vor Publikum präsentieren müssen. Die Jury beurteilt diese Auftritte daraufhin durch eine Punktevergabe.

Heidi Klums Song mit Snoop Dogg: „Chai Tea with Heidi“

Im Januar 2022 veröffentlichte Heidi Klum zusammen mit dem Rapper Snoop Dogg den Song „Chai Tea with Heidi“. Dieser stellte den Opener-Song der 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ dar.

Doch „Chai Tea with Heidi“ ist nicht das einzige Lied, das Model bisher veröffentlicht hat. Im Jahr 2006 interpretierte Heidi Klum das Weihnachtslied „Wonderland“. Der Song war vor einigen Jahren eigentlich nur Teil einer Werbekampagne der Marke „Douglas“, das Model veröffentlichte das Lied jedoch anschließend auch als Single.

Wie hoch ist das Vermögen von Heidi Klum?

Durch ihre jahrelange Karriere als Model und Jurorin konnte Heidi Klum sicherlich gutes Geld verdienen. Allerdings ist über ihr Gesamtvermögen nichts bekannt.

Ist Heidi Klum auf Instagram?

Selbstverständlich hat Heidi Klum einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Derzeit folgen ihr 11 Millionen Fans (Stand: 31.05.2023) auf der Plattform und erhalten dort täglich Einblicke in das private Leben, aber auch in den Berufsalltag.