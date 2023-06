„Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben. Seit 2006 träumen die Kandidatinnen der Castingshow vom Sieg und der großen Modelkarriere. Doch in jeder Staffel kann es immer nur eine Gewinnerin geben. Am 15. Juni läuft das große In diesem Jahr kürt Heidi Klum bereits zum 18. Malauf ProSieben. Seit 2006 träumen die Kandidatinnen der Castingshow vom Sieg und der großen Modelkarriere. Doch in jeder Staffel kann es immer nur einegeben. Am 15. Juni läuft das große Finale von Staffel 18

Wer hat in der Vergangenheit schon alles die Show gewonnen? Einige Siegerinnen sind als Models durchgestartet, andere haben sich anderweitig erfolgreich in der Unterhaltungsbranche etabliert oder sind als Unternehmerinnen tätig. In welche Fußstapfen „Germany’s Next Topmodel“ 2023 tritt, erfahrt ihr hier.

Alle Gewinnerinnen von 2006 bis 2022 in der Liste

Hier seht ihr alle Siegerinnen der bisherigen 17 Staffeln auf einen Blick:

Staffel 1 (2006): Lena Gercke

Staffel 2 (2007): Barbara Meier

Staffel 3 (2008): Jennifer Hof

Staffel 4 (2009): Sara Nuru

Staffel 5 (2010): Alisar Ailabouni

Staffel 6 (2011): Jana Beller

Staffel 7 (2012): Luisa Hartema

Staffel 8 (2013): Lovelyn Enebechi

Staffel 9 (2014): Stefanie Giesinger

Staffel 10 (2015): Vanessa Fuchs

Staffel 11 (2016): Kim Hnizdo

Staffel 12 (2017): Céline Bethmann

Staffel 13 (2018): Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14 (2019): Simone Kowalski

Staffel 15 (2020): Jacqueline „Jacky“ Wruck

Staffel 16 (2021): Alex Mariah Peter

Staffel 17 (2022): Lou-Anne

Lena Gercke

Die erste Siegerin von „Germany’s Next Topmodel“ war Lena Gercke. Die damals 17-Jährige überzeugte 2006 auf ganzer Linie und ist bis heute erfolgreich als Model, Unternehmerin und Moderatorin diverser ProSieben-Shows.

Barbara Meier

Die zweite Staffel gewann 2007 Barbara Meier. Die rothaarige Schönheit modelte im Anschluss für große Marken und Designer, wie etwa Wolfgang Joop, C&A oder Sketchers.

Jennifer Hof

Jennifer Hof überzeugte Heidi Klum und die Jury in Staffel 3 am meisten und wurde 2008 zur Gewinnerin gekürt. Nach ihrem Sieg konnte sie einige lukrative Jobs an Land ziehen. 2014 beendete sie ihre Modelkarriere allerdings, da sie schwanger war und sich auf das Familienleben konzentrieren wollte.

Sara Nuru

Die vierte Gewinnerin war Sara Nuru. Sie setzte sich 2009 in Staffel 4 als erstes Schwarzes Model in der Geschichte der Castingshow gegen alle anderen durch. Mittlerweile ist sie auch erfolgreiche Unternehmerin. Seit 2016 verkauft sie mit ihrer Firma „nuruCoffee“ fair produzierten Kaffee.

Alisar Ailabouni

Staffel 5 konnte 2010 Alisar Ailabouni für sich entscheiden. Seitdem hat sie weltweit für die verschiedensten Marken gemodelt und es auf zahlreiche Magazin-Cover geschafft. Heute lebt sie in New York City.

Jana Beller

Die sechste Gewinnerin der Show ist Jana Beller. Sie setzte sich 2011 gegen ihre Konkurrentinnen durch und modelte für große Marken. Heute ist sie Unternehmerin und führt vier Backwerk-Filialen.

Luisa Hartema

Luisa Hartema sahnte 2012 in Staffel 7 nicht nur die meisten Jobs ab, sie holte sich auch den Sieg. Seither modelt sie für große Marken. 2023 erwartet sie zudem ihr erstes Kind.

Lovelyn Enebechi

Mit 16 Jahren war Lovelyn 2013 eine der jüngsten GNTM-Gewinnerinnen. Sie überzeugte Model-Mama Heidi Klum in Staffel 8 am meisten. 2022 wurde die Hamburgerin zum ersten Mal Mutter.

Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger wurde „Germany’s Next Topmodel“ 2014 und setzte sich in Staffel 9 gegen ihre Konkurrentinnen durch. Heute arbeitet sie nicht nur erfolgreich als Model, sondern ist mit mehr als 5 Millionen Followern auf Instagram eine der größten Influencerinnen Deutschlands. Zudem war sie bereits in mehreren Filmen zu sehen, wie etwa „Asphaltgorillas“.

Vanessa Fuchs

In Staffel 10 konnte sich Vanessa Fuchs durchsetzen. Seit ihrem Sieg 2015 arbeitet sie erfolgreich als Model. Mittlerweile lebt sie in New York City, wo sie für große Marken wie Maria Tash arbeitet.

Kim Hnizdo

2016 hieß die Gewinnerin Kim Hnizdo. In der elften Staffel wurde nicht nur sie, sondern auch ihr damaliger Freund Alexander Keen, den sie immer „Honey“ nannte, bekannt. Durch seine überheblichen Sprüche und Tipps für die Models löste er kurzzeitig einen echten Hype aus.

Céline Bethmann

2017 setzte sich Céline Bethmann durch. Sie gewann Staffel 12 und arbeitet seitdem als Model. Sie arbeitete bereits für große Namen wie Balmain oder Ralph Lauren. Im Sommer 2022 machte sie Schlagzeilen, weil sie Max Hummels gedatet haben soll.

Toni Dreher-Adenuga

Die 13. Siegerin von „Germany’s Next Topmodel“ war Toni Dreher-Adenuga, die mit vollem Namen Oluwatoniloba Dreher-Adenuga heißt. Die Kandidatin mit nigerianischen Wurzeln wurde 2018 schnell zur Favoritin und konnte sich bis zum Schluss gegen alle anderen Nachwuchsmodels beweisen.

Simone Kowalski

Simone Kowalski ist die Gewinnerin von GNTM 2019. „Simi Shine“, wie sich damals selbst nannte, eckte bei ihren Konkurrentinnen von Staffel 14 mit ihrer Art mehrfach an. Dennoch setzte sie sich am Ende durch und gewann den Titel.

Jacqueline „Jacky“ Wruck

In der 15. Staffel setzte sich 2020 Jacqueline Wruck, genannt Jacky, durch. Sie kam damals als Nachrückerin in die Show und holte schnell auf. Vor allem ihre Walks überzeugten Heidi Klum.

Alex Mariah Peter

2021 gewann mit Alex Mariah Peter zum ersten Mal in der Geschichte der Show eine Transfrau. Durch ihre Leistung in Staffel 16 kam sie Woche für Woche weiter und setzte sich im großen Finale gegen Dascha, Soulin und Romina durch. Zuletzt wagte Alex ein anderes Abenteuer und trat bei „Let’s Dance“ an.

Lou-Anne

Die Gewinnerin von Staffel 17 heißt Lou-Anne. Auch sie sorgte für eine Premiere, denn erstmals stand ein Mutter-Tochter-Gespann im Finale. Während ihre Mutter Martina Dritte wurde, konnte sich Lou-Anne am Ende durchsetzen und wurde so zu „Germany’s Next Topmodel“ 2022.