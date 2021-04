Heute steht für die Kandidatinnen von GNTM 2021 eine Wackel-Partie an: In Folge 13 am Donnerstag, 29.04.2021, geht es für den Catwalk hoch hinaus. In 20 Metern Höhe müssen Romina, Luca und Co. die Ruhe bewahren und fokussiert bleiben. Beim Shooting sind dann ihre Kreativität und Wandelbarkeit gefragt: Die Topmodel-Anwärterinnen müssen sich selbst um Haare und Make-up kümmern.

Vor der neuen Folgen sorgte allerdings eine Nachricht zum Finale für Aufregung: Angeblich ist bereits durchgesickert, welche Nachwuchs-Models die fünf Finalistinnen sind.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei? Wer ist im Finale? Die Antworten findet ihr hier im Überblick.

GNTM 2021: Wer ist raus?

Für den Großteil von Heidis Mädchen ist die Reise bei GNTM 2021 bereits vorbei. Jede Woche muss eine Kandidatin gehen. Einige sind auch freiwillig ausgestiegen. Hier seht ihr alle ausgeschiedenen Kandidatinnen im Überblick:

Elisa aus Dortmund – Folge 12

Larissa aus Achim bei Bremen – Folge 11

Romy aus Görlitz – Folge 10, freiwillig

Mareike aus Halle (Saale) – Folge 9

Linda aus Niederelbert – Folge 9, freiwillig

Alysha aus Berlin – Folge 8

Jasmine aus Wien – Folge 8, freiwillig

Chanel aus Oer-Erkenschwick – Folge 7

Miriam aus Berlin – Folge 6

Amina aus Berlin – Folge 5

Mira aus Bordesholm – Folge 4, freiwillig

Sarah aus Kaiserslautern – Folge 4

Sara aus Aichtal bei Stuttgart – Folge 3, freiwillig

Nana aus Hamburg – Folge 3

Ricarda aus Pinneberg – Folge 2, freiwillig

Maria aus Flensburg – Folge 2

Maria-Sophie aus Konstanz – Folge 1

Franziska aus Nürnberg – Folge 1

Vanessa aus München – Folge 1

Lena aus Main-Spessart – Folge 1

Samantha aus Hamburg – Folge 1

Alexandra aus Köln – Folge 1

GNTM 2021 Finale: Sind das die Finalistinnen? – Achtung, Spoiler!

Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag, 27.04.2021, berichtete, stehen die Finalistinnen bereits fest. Demnach sollen in der letzten Folge am 27. Mai 2021 noch fünf Kandidatinnen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2021 kämpfen. Die Folgen sollen alle bereits im Dezember vergangenes Jahr abgedreht worden sein. Somit steht nur noch die letzte Live-Show aus.

*Achtung, Spoiler!*

Wer nicht wissen möchte, welche fünf Topmodel-Anwärterinnen im großen Finale stehen, liest hier bitte nicht weiter.

Laut der „Bild“ sind das die fünf Finalistinnen von Staffel 16: Ashley, Soulin, Romina, Dascha und Alex. Somit setzt Heidi Klum bis zum Schluss auf Diversity.

GNTM 2021 Kandidatinnen: Wer ist noch dabei?

Zu Beginn waren 31 Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ dabei. Doch Woche für Woche müssen Mädchen gehen. Diese Topmodel-Anwärterinnen sind aktuell noch dabei und hoffen weiterhin auf den diesjährigen Titel:

Alex aus Köln

Alex ist Studentin und hat bereits etwas Erfahrungen vor der Kamera sammeln können. In ihrer Freizeit interessiert sich die 23-Jährige für Mode, Inneneinrichtung und treibt Kampfsport. Ehrlichkeit und Loyalität sind Alex besonders wichtig. Ihr Traum-Reiseziel ist Belize.

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021 werden, um mir selbst und anderen zu beweisen, dass Teile aus der Vergangenheit dich nicht aufhalten oder eine Rolle spielen, solange man es wirklich will.“

Alex

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ana aus Neu-Ulm

Ana studiert BWL in Neu-Ulm. Ihre Eltern kommen aus Bosnien und Herzegowina, was ihre Leidenschaft für kroatischen Volkstanz erklärt. In ihrer Freizeit spielt die 20-Jährige gerne Tennis und backt. Als Kind wollte Ana Lehrerin werden, doch jetzt möchte sie vor die Kamera. Ihr großer Traum ist es, für Victoria’s Secret zu modeln.

„Ich werde GNTM 2021, weil ich andere ermutigen möchte, ihre Träume zu verfolgen und nie aufzugeben, egal, was kommt.“

Ana

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ashley aus München

Jura-Studentin Ashley doziert parallel Englisch und Französisch an der Volkshochschule in München. Nach dem Studium möchte sie zur UNO nach Brüssel. Sie konnte bislang schon Modelerfahrung sammeln. Sie selbst beschreibt sich als wissbegierig, perfektionistisch, empathisch und lustig. Ihre Freunde schätzen an ihr ihren Humor und ihre Ratschläge.

„Ich möchte zeigen und der lebendige Beweis dafür sein, dass ‚ein Kind mit Migrationshintergrund‘ mit Afro und den damit verbundenen Hindernissen ihr Ziel, Model zu sein, erreichen kann.“

Ashley

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Dascha aus Solingen

Dascha wurde in der Ukraine geboren, kam aber 2005 mit ihren Eltern nach Deutschland. Die 20-Jährige spielt seit zwölf Jahren Gitarre. Sie tanzt, zeichnet und singt auch gerne. Lästereien kann sie nämlich gar nicht ausstehen. Sie ist sehr hilfsbereit und stellt sich jeder Herausforderung.

„Natürlich möchte ich meinen Traum erfüllen, GNTM zu werden. Aber ich möchte auch etwas ändern. Ich möchte eine Vorbildfunktion übernehmen und Menschen, die gemobbt werden, unterstützen.“

Dascha

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Liliana aus Rheda-Wiedenbrück

Liliana hat nigerianisch-italienische Wurzeln und spricht vier Sprachen (deutsch, koreanisch, italienisch, englisch). Sie beschreibt sich als authentisch, einzigartig und pflichtbewusst. Die 21-Jährige hat eine sehr enge Verbindung zu ihrer Mutter. Musik ist ihre Leidenschaft, außerdem hat sie ein Faible für Socken.

„Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich alle Menschen, die immer an mich geglaubt haben, stolz machen möchte. Außerdem glaube ich, dass die Welt ready ist, mich kennenzulernen.“

Liliana

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Luca aus Bitterfeld-Wolfen

Luca hat ihr Abitur absolviert. Sie fotografiert in ihrer Freizeit, tanzt, liest und hört Musik. Ihre Freunde schätzen ihre Hilfsbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit. Die 19-Jährige möchte am liebsten einmal nach Thailand, Australien und Afrika reisen. Sie ist ein Fan von GNTM-Siegerin Lena Gercke.

„Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich jüngeren Mädchen zeigen und vermitteln möchte, dass man auch als Mädchen aus ‚einfachen Verhältnissen‘ mit Einsatz und Überzeugung viel erreichen kann.“

Luca

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Romina aus Köln

Romina ist selbstständig und begeistert über 85.000 Abonnenten auf Instagram. Die Influencerin hat bereits als Model gearbeitet und pflegt einen sehr bewussten Lebensstil. Sie ernährt sich gesund und treibt regelmäßig Sport. Die 21-jährige Kölnerin beschreibt sich selbst als nachdenklich, aber nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie ist mit Stefano Zarrella, dem Bruder von Giovanni Zarrella, zusammen.

„Ich werde ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt.“

Romina

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Soulin aus Hamburg

Soulin kam vor fünf Jahren nach Deutschland, nachdem ihre Familie aus Syrien geflüchtet war. Die Abiturientin liebt es, vor der Kamera zu stehen und dabei in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Ihre Leidenschaft konnte sie schon bei verschiedenen Fotoshootings und Modeljobs ausleben. Sie mag tanzen, malen und Klavier spielen. Die 20-Jährige spricht insgesamt fünf Sprachen.

„Für mich ist GNTM 2021 mehr als ein Titel, für mich ist es eine Botschaft, die ich tragen werde. Neben meiner großen Leidenschaft für das Modeln möchte ich den Menschen meine Geschichte zeigen und, dass jeder von uns sein Päckchen zu tragen hat.“

Soulin

© Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Yasmin aus Braunschweig

Yasmin ist Versicherungskauffrau und leitet seit kurzem ein eigenes Team. Ihren Job bezeichnet sie als ihr Hobby. Darüber hinaus liebt sie die Harry Potter Bücher und Filme. Die 19-Jährige ist sehr ehrgeizig und beschreibt sich als offenen und humorvollen Menschen. Ihre Eltern, die beide aus Marokko kommen, sind ihre großen Vorbilder.

„Ich möchte mir und anderen beweisen, dass modeln nicht einfach präsentieren ist, sondern ein harter Job. Richtig bewusst ist es mir geworden, als Udo Walz mich vor sieben Jahren auf GNTM aufmerksam gemacht hat.“