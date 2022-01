Vor Kurzem ging René Casselly als Sieger von „Ninja Warrior Germany“ hervor. Nun wagt er die nächste sportliche Herausforderung: Der 25-Jährige wagt sich ab dem 18.02.2022 auf das Tanzparkett von „Let’s Dance“ 2022. Der Zirkusartist möchte allen zeigen, was in ihm steckt, und dabei scheut er keine Mühe und ist sogar bereit zwölf bis 13 Stunden am Tag zu trainieren.

Doch wer ist René Casselly eigentlich? Was ist über seine Familie bekannt? Was hat es mit den Vorwürfen über Tierquälerei bei Elefanten auf sich? Wie alt ist er? Instagram, Beruf und Co. – alle Infos zum Zirkusartisten bei uns im Porträt.

René Casselly Steckbrief: Alter, Wohnort, Beruf, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu René Casselly auf einen Blick:

Name: René Cassely

René Cassely Bürgerlicher Name: René Kaselowsky

René Kaselowsky Beruf: Zirkus-Artist, Elefanten-Trainer, Athlet

Zirkus-Artist, Elefanten-Trainer, Athlet Geburtstag: 6. September 1996

6. September 1996 Geburtstort: Hamburg

Hamburg Alter: 25

25 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Wohnort: Ungarn

Ungarn Größe: 1,78 m

1,78 m Instagram: rene_casselly

René Casselly ist Kandidat bei „Let’s Dance“ 2022

Schweiß und Muskelkater bis zum Abwinken – das nehmen 14 Promis auf sich, um bei „Let’s Dance“ 2022 auf dem Tanzparkett zu überzeugen. Auch René Casselly schwingt das Tanzbein und wagt die sportliche Herausforderung. Der Zirkusartist ist wieder bereit alles zu geben, um den Sieg sein Eigen nennen zu können. Auch pausenloses Training macht ihm überhaupt keine Angst. „Ich habe Let’s Dance, seit ich ein kleiner Junge bin, verfolgt. Dass ich jetzt selbst auf der großen Bühne performen darf, ist für mich und meine Familie unfassbar schön. Aber es ist auch meine Chance, Deutschland zu zeigen, dass vielleicht doch mehr in mir steckt als nur Saltos und ‚Ninja’. Ich bin eigentlich der, der bei jeder Party mit einem Glas Wasser in der Hand schüchtern in der Ecke steht. Aber ich nehme die Herausforderung an und möchte endlich der sein, der seine Freundin zum Tanz auffordert!“, so der 25-Jährige über seine Teilnahme gegenüber RTL.

René Casselly gewinnt „Ninja Warrior Germany“ 2021

René Casselly ist der erste „Ninja Warrior Germany“-Gewinner. Zuvor hatte noch niemand in Deutschland den gefürchteten „Mount Midoriyama“ bezwingen können. Der Zirkusartist erklomm das 20 Meter Seil noch vor Moritz Hans und wurde damit der erste „Ninja Warrior Germany“ überhaupt. Für die Show hat der 25-Jährige zwei bis drei Jahre intensiv trainiert gehabt und sich zu Hause sogar einen Parcours nachgebaut: „Ich habe bei mir zu Hause einen 130 Meter Ninja-Parcours gebaut, mit über 25 Hindernissen und einem 21 Meter hohen Mount. Ich habe ihn extra einen Meter höher gemacht – ich mache es mir immer etwas schwerer als in der Show, weil ich es dann leichter habe“, so der ambitionierte Kandidat im RTL-Interview. Das Preisgeld in Höhe von 300.00 Euro habe er vor in das Wohlergehen seiner Tiere im Tierpark „Kimba Elephant Park“ zu investieren. Er selber brauche nicht viel, betonte er im selben Interview: „Wenn meine Familie, meine Freundin und meine Tiere alle glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Ich brauche kein teures neues Auto, keinen teuren Fernseher oder neuen Laptop“.

Dieser DSDS-Gewinner ist Renés Cassellys Cousin

Erfolg scheint in der Familie zu liegen. Fun Fact: René Casselly ist der Cousin von DSDS-Gewinner Ramon Roselly. Der damals 25-Jährige gewann die 17. Staffel der Gesangs-Talent-Show.

René Casselly: Freundin

Beruflich scheint es bei René gut zu laufen, doch wie sieht es in seinem Privatleben aus? Privat ist nicht viel über den Athleten bekannt. Darüber, ob er eine Freundin oder einen Freund hat, gibt es keine genauen Informationen.

René Casselly Elefanten: Vorwürfe der Tierquälerei

Vor Kurzem wurde bekannt, dass zwei Elefanten der Familie Casselly unerwartet gestorben sind. Das Rätsel um die Todesursache bleibt ungeklärt und führte zu vielen Spekulationen im Netz. Unbestätigten Berichten zufolge seien die Elefanten Mambo und Betty im Transporter vom Zoo zur Arbeit erstickt. Die Zirkus-Mitglieder hingegen behaupten, die Tiere seien an einer Virusinfektion gestorben.

In seiner Heimat Ungarn läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen den Athleten. Die ungarische Tierschutzbehörde hat die Anschuldigungen gegen ihn nicht bestätigt. Nachdem Berichte von Pro Wildlife und anderen Tierschützern an die Medien gelangten, wurden die Behörden auf den Fall aufmerksam. Der Meldepflicht über den Tod der Tiere kam die Familie nicht nach. Zwei Monate wurde über den Tod der Tiere nicht gesprochen, nach den veröffentlichten Medienberichten folgten die ersten Statements. Der Grund des Schweigens sei die Trauer gewesen. Aus Ehrfurcht der Tiere gegenüber habe nach dem Ableben der Elefanten keine Obduktion zur Klärung der Todesursache stattgefunden. Doch Tierschutzorganisationen stehen dem skeptisch gegenüber: „Diese Krokodilstränen nehmen wir René Casselly nicht ab. Wer jahrelang seine Tiere als Turngerät missbraucht und auch noch zulässt, dass ihnen nach ihrem Tod brutal die Stoßzähne entfernt werden, kann kaum von Ehrfurcht sprechen“, sagt Daniela Freyer von Pro Wildlife. René Casselly hat sich zu den Anschuldigungen nicht geäußert.

René Casselly: Familie

René Casselly wird in siebter Generation in eine Zirkusfamilie hineingeboren. Mit Elefanten ist der „Ninja Warrior Germany“-Gewinner aufgewachsen und trat im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal in der Manege auf. Auf der Internetseite wirbt „Circus Johnny Casselly“ mit der langen Familien-Tradition: „Als Familien-Circus in der 8. Generation leben und lieben wir den Circus und sind deshalb mit Herz und Seele dabei“.