Ali Güngörmüs ist Sternekoch. Er wurde als Juror der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ bekannt. Bereits zwei Restaurants eröffnete der Fernsehkoch. Eines davon erhielt sogar einen Michelin-Stern. Aktuell tauscht er seine Kochschürze gegen bunte Glitzerhemden und zeigt in der 16. Staffel „Let‘s Dance“ seine Tanzkünste.

Was ist über den TV-Koch privat bekannt? Hat er eine Frau und Kinder? Hat er Instagram? Wir stellen euch Ali Güngörmüs in diesem Porträt vor.

Die wichtigsten Infos zum Koch auf einen Blick:

Ali tauscht seine Küchenschürze mit Tanzkleidung. Seit demist er in deraufzu sehen. Mit einer Profitänzerin an seiner Seite versucht er Zuschauer und Jury von seinen Tanzqualitäten zu überzeugen. „Ich freue mich auf die Herausforderung und die sehr spannende Zeit – und darauf, das Tanzparkett gegen die Küche zu tauschen. Ich werde nicht auf Sparflamme tanzen, da könnt ihr euch sicher sein!“, verkündete der Koch zuversichtlich. Ob er sich an den anderen Kandidaten bis zum Sieg vorbeitanzt, zeigt sich aktuell auf RTL.

In der Kennenlernshow erfuhren die Kandidaten, mit wem sie in Staffel 16 tanzen werden. Ali Güngörmüs tritt seit der ersten regulären Show mitan. Die Tänzerin lernte in der Sendung ihren momentanen Freund Luca Hänni kennen. Zusammen landeten die beiden auf dem dritten Platz. In der ersten regulären Live-Show tanzten Ali und Christina einenzu „Don't Stop Me Now“ von Queen. Doch für Show 6 hat sich RTL eine Neuerung überlegt. Erstmalig in der Geschichte der Show gibt es einen