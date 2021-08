Schauspielerin, Model und Moderatorin Sophia Thomalla ist die Tochter der früheren „Tatort“-Kommissarin Simone Thomalla. Ihre ersten Schritte in der Welt der Medien machte sie bei „Commissario Laurenti“ und landete am Ende sogar beim „Playboy“. Jetzt ist sie Kandidatin bei „Schlag den Star“ 2021 auf ProSieben und tritt gegen Evelyn Burdecki an.

Doch wie tickt Sophia Thomalla eigentlich? Warum endete ihre Beziehung zu Rammstein-Sänger Till Lindemann? Hat sie wieder einen Freund? Wer ist ihr Vater? Welche Bedeutung haben ihre Tattoos? Instagram, Alter, Größe und Co. – alle Infos zur Moderatorin bei uns im Porträt.

Sophia Thomalla Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Sophia Thomalla auf einen Blick:

Name: Sophia Thomalla

Sophia Thomalla Beruf: Schauspielerin, Model, Moderatorin

Schauspielerin, Model, Moderatorin Geburtstag: 06.10.1989

06.10.1989 Sternzeichen: Waage

Waage Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtsort: Berlin

Berlin Größe: 170 cm

170 cm Familienstand: geschieden

geschieden (Ex-)Partner: Till Lindemann, Andy LaPlegua, Gavin Rossdale, Loris Karius

Till Lindemann, Andy LaPlegua, Gavin Rossdale, Loris Karius Instagram: sophiathomalla

Sophia Thomalla ist Kandidatin bei „Schlag den Star“ 2021

„Schlag den Star“ geht in eine neue Runde. In der Show stehen sich diesmal zwei Power-Frauen gegenüber: Sophia Thomalla tritt im Duell gegen Evelyn Burdecki an. Das Prinzip der Show ist simpel: Die Kandidaten stehen sich in den verschiedensten Disziplinen im Duell gegenüber und müssen sowohl mit körperlicher Stärke und Ausdauer als auch mit Köpfchen überzeugen. Nach jedem Duell gibt es für den Sieger Punkte und nach maximal 15 Spielrunden steht der Gewinner des Wettkampfes fest. Wie üblich wird die Sendung von Elton moderiert und von Ron Ringguth kommentiert. Wer den Sieg sein Eigen nennen darf, erfahrt ihr am Samstag, 28.08.2021, live um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Sophia Thomalla (r.) tritt bei „Schlag den Star“ gegen Evelyn Burdecki an.

© Foto: ProSieben / Steffen Z. Wolff

Sophia Thomalla: TV-Rollen, Moderation, Model

Sophia Thomalla wurde 1989 in Berlin in einen echten Künstlerhaushalt geboren. Ihr Werdegang zur Promi-Lady scheint ihr daher in die Wiege gelegt worden zu sein, denn sowohl ihre Mutter Simone Thomalla als auch ihr Vater André Vetters sind Schauspieler.

Nach ihrem Studium an der Constantin-Schauspielschule in Bochum bewarb sich Sophia Thomalla bei „Germany’s Next Topmodel“, schaffte es allerdings nicht in die Vorauswahl der Show. Ihre erste TV-Rolle ergatterte sie schließlich bei „Commissario Laurenti“, anschließend folgten Rollen in „Unser Charly“, „Zeit der Entscheidung“, „Eine wie keine“ und viele mehr. Zudem wurde sie 2010 vom Männermagazin „FHM“ im Ranking „FHM Sexiest Woman“ auf Platz 3 gewählt. Anfang 2012 war sie schließlich bei der Sat.1 Neuauflage der Comedyserie „Die dreisten Drei“ zu sehen. Im selben Jahr zog sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter für den „Playboy“ aus. Nach 2015 gelang es Thomall, mehrere Moderatorenjobs an Land zu ziehen. Neben der „Wok WM“ moderierte sie auch Shows wie „TV total Stock Car Crash Challenge“, „Date or Drop“ und startete ihre Tattoo-Casting-Show „Pain & Fame“ auf Sixx. Aktuell ist sie als Moderatorin bei „Are You The One?“ zu sehen.

Sophia Thomallas Ex-Partner: Till Lindemann, Loris Karius und Co.

Beruflich scheint es bei Sophia Thomalla ganz gut zu laufen, doch wie sieht es privat bei ihr aus? Mit ihren Beziehungen sorgte die mittlerweile 31-Jährige regelmäßig für Schlagzeilen.

Im Jahr 2011 wurde bekannt, dass sie eine Beziehung mit dem Frontmann der Band Rammstein, Till Lindemann, führt. Doch Ende 2015 trennte sich das Paar. Damals glaubten viele noch an ein Liebescomeback. Doch Gerüchten zufolge war der Grund für die Trennung ein anderer Mann, nämlich der norwegische Musiker Andy LaPlegua.

Nachdem Sophia Thomalla und Till Lindemann vier Jahre zusammen waren, fackelte sie mit ihrem neuen Partner Andy LaPlegua nicht lange und heiratete direkt im März 2016. Sophia und Andy ließen sich in den USA trauen, ohne ihre Familien zu informieren. Was so stürmisch begann, nahm ein Jahr später mit einer Scheidung ein jähes Ende.

Ende März 2017 war der Mann an Sophias Seite der Ex von Gwen Stefani – Gavin Rossdale. Doch auch diese Beziehung scheiterte, nachdem Bilder von Sophia im Netz auftauchten, die sie turtelnd mit Fußballer Loris Karius zeigten.

Seit Januar 2019 war sie mit dem deutschen Fußballer Loris Karius liiert. Das Paar trennte sich Juni 2021. Aktuell hat die 31-Jährige keinen Freund und ist wieder Single.

Sophia Thomalla: Fremdgeh-Skandal mit Loris Karius

Im Juni gab das Paar das Liebes-Aus bekannt. Sophia Thomalla und dem Fußballer wurden nach seiner Aussage Bilder aus dem Urlaub zugespielt, auf denen Loris Karius vertraut mit einer anderen Frau zu sehen war. Auf seinen Social-Media-Kanälen meldete sich der Fußballer zu Wort und stand für seinen Fehltritt gerade. In seiner Instagram-Story und auf Twitter schrieb er, dass es leider wahr sei und dass sie sich schon länger auseinandergelebt haben sollen. Ferner tue ihm die Situation leid und er wolle sich entschuldigen, dass es nun so auseinandergegangen sei.

Sophia Thomalla: Wer ist ihr Vater?

Dass Sophia eine sehr berühmte Mutter hat, ist kein Geheimnis. Simone Thomalla ist eine gefragte Schauspielerin und machte sich unter anderem als „Tatort“-Kommissarin einen echten Namen. Aber was ist mit ihrem Vater? Über André Vetters ist nur wenig bekannt, auch er ist Schauspieler, lebt diese Leidenschaft aber im Theater aus. 1988 lernte er Simone Thomalla kennen und im Jahr darauf kam Sophia zur Welt. Das Paar war von 1991 bis 1995 verheiratet.

Sophia Thomalla und ihre Tattoos

Sophia Thomalla ist stolz auf ihren Körper und dazu gehören auch ihre Tattoos. Die Bilder auf ihrer Haut sind ungewöhnlich. Beispielsweise spielten die Lebensgefährten ihrer Mutter für Sophia stets wichtige Rollen auch in ihrem Leben. Um den Ex-Partner ihrer Mutter, Sven Martinek, zu ehren, ließ sie sich sogar ein Tattoo stechen: Seine Initialen und sein Geburtsdatum schmücken ihre Rippen. Auf ihrem rechten Unterarm trägt sie das Konterfrei ihrer Mutter und deren Unterschrift hat sie sich auf ihr linkes Handgelenk stechen lassen. Auf dem rechten Handgelenk hat Sophia ihren eigenen Namen tätowiert. Auch ihrem Ex-Freund Till Lindemann wurde diese Ehre zu teil – seinen Vornamen trägt sie im Nacken und sein Gesicht auf dem linken Unterarm.

Youtube Sophia Thomalla spricht mit Luke Mockridge über ihre Tattoos

Sophia Thomalla auf Instagram

Nicht nur in ihrem Privat-Leben sorgt Sophia Thomalla für Wirbel, sondern auch auf Instagram. Dort folgen der 31-Jährigen rund 1,3 Millionen Follower. Und ab und zu muss die Promi-Lady dort auch einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Vor allem dann, wenn sie ein Bild von sich postet, auf dem sie angeblich zu dürr aussieht. Besonders deutlich wird die Kilo-Kritik in Sätzen wie: „Oh mein Gott, du bist so schön, aber leider viel zu mager geworden. Bitte iss wieder mehr, so dünn habe ich dich noch nie gesehen. Bitte essen, essen, essen.“ oder „Boah nee, schlank ist schön. Aber dürr nimmt dir jede Ausstrahlung.“ Doch die Kritiken an ihrem Körper scheinen an Sophia abzuprallen. Sie postet weiterhin und reagiert selbstbewusst auf die Vorwürfe, wie vor einigen Jahren mit einem Meme: Auf dem Bild eine deutlich übergewichtige Frau, die eine Grimasse zieht und es steht drauf „Irgendwo da draußen ist ein Hater, der sich so deine Bilder anschaut“

Sophia Thomalla: Vermögen

Doch was verdient Sophia Thomalla? In der Medienbranche geht die 31-Jährige mehreren Tätigkeiten nach. Zu ihren Jobs als Model, Schauspielerin, Moderatorin und Jury-Mitglied in Casting-Shows war sie unter anderem auch Testimonial der „Lidl“-Eigenmarke „Cien“ und „Esmara“. Mit 1,3 Millionen Abonnenten auf Instagram dürften ihre Einnahmen als Influencerin mit gesponserten Posts auch erheblich sein. Die Verdienste aus ihren Tätigkeiten sorgen für ein stets wachsendes Vermögen. Aktuell wird Sophia Thomalla laut „vermoegenmagazin“ auf 5 Millionen Euro geschätzt.