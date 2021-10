Sophia Thomalla und Alexander Zverev ? Die Gerüchte jedenfalls, dass die Schauspielerin und Influencerin und der Tennisspieler und Olympiasieger von Tokio ein Paar seien, haben in den vergangenen Stunden neuen Schwung bekommen.

Ist Sophia Thomalla also wieder vergeben? Nach der Trennung vom gebürtigen Biberacher Torhüter Loris Karius (unter anderem FC Liverpool, Besiktas Istanbul, Union Berlin) scheint es jetzt also einen Neuen an ihrer Seite zu geben – und soll mit Alexander Zverev wieder ein Prominenter sein.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev? So reagiert der Tennis-Star

Tennis-Olympiasieger Zverev hat der Nachrichtenagentur DPA unterdessen zurückhaltend auf Berichte über eine Beziehung zu Schauspielerin Sophia Thomalla reagiert. „Sie ist ganz nett“, sagte der 24 Jahre alte Sportler am Mittwoch in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit. Nach einem zweiten „Sie ist ganz nett“ schwieg der in Monte Carlo lebende Hamburger. Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, dass der US-Open-Halbfinalist und die seit Mittwoch 32 Jahre alte Moderatorin seit einigen Wochen ein Paar seien. Zverev zählt beim Masters-Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien zu den Favoriten.

Lindemann, Karius – und nun Zverev? Die bekannten Freunde an der Seite von Sophia Thomalla

2011 verliebte sich Sophia Thomalla in Rammstein-Rocker Till Lindemann. Ein ungleiches Paar auf den ersten Blick: Lindemann ist 26 Jahre älter, Thomalla, die zwar unter anderem im Vorjahr den Sieg bei „Let's Dance“ für sich hatte verbuchen können, aber stand noch ganz am Anfang ihrer Karriere stand.

Nach dem Liebes-Aus mit Lindemann überraschte sie wenig später mit einer Blitz-Hochzeit: Am 11. März 2016 heiratete Thomalla den norwegischen Sänger Andy LaPlegua. Doch bereits im Mai des darauffolgenden Jahres gab das Paar die Scheidung bekannt.

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter getrennt

Die Welt der scheinbar ungleichen Promi-Paare kennt auch Thomallas Mutter Simone. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Simone Thomalla sich nach langer Beziehung von Handball-Torhüter Silvio Heinevetter getrennt hat.

Weitere Informationen folgen.