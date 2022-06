Vom Praktikant zum erfolgreichen Moderator: Einst war Elton der Sidekick und Zögling von Stefan Raab. Doch mittlerweile gehört er zu den angesagtesten Moderatoren in der deutschen Fernsehwelt und ist gefragter Kandidat in prominenten Quiz-Shows. Elton hat seinen Platz in der TV-Landschaft gefunden. Ab Mittwoch, 22.06.2022, moderiert er sechs Folgen der ProSieben-Show „Blamieren oder Kassieren XL“.

Doch wer ist Elton eigentlich? Wie alt ist er? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Wie hoch ist sein Vermögen? Frau, Instagram, Alter und Co. – alle Infos zum Moderator bei uns im Porträt.

Elton im Steckbrief: Bürgerlicher Name, Alter, Instagram und Co.

Alle Fakten über Elton auf einen Blick

Künstlername : Elton

: Elton Bürgerlicher Name : Alexander Duszat

: Alexander Duszat Beruf : Moderator

: Moderator Alter : 51

: 51 Geburtstag : 02.04.1971

: 02.04.1971 Sternzeichen : Widder

: Widder Geburtsort : Berlin

: Berlin Familienstand : verheiratet

: verheiratet Ehefrau : Yvonne Duszat

: Yvonne Duszat Kinder: zwei

zwei Instagram: elton_tv

Elton moderiert „Blamieren oder Kassieren XL“

Darauf haben Fans von „TV Total“ lange gewartet: Elton schlüpft wieder in seinen roten Samtanzug und moderiert das Kult-Spiel aus der Welt von ProSieben: „Blamieren oder Kassieren XL“. Los geht es am Mittwoch, 22. Juni 2022. Anschließend werden in einem wöchentlichen Rhythmus sechs Folgen der Sendung ausgestrahlt. „Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzen. Ehrlich: Dass ‚Blamieren oder Kassieren?‘ vom Dauerbrenner-Spiel aus dem ‚TV total‘-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich“, freut sich Elton.

Eltons Biografie: Durchbruch bei „TV Total“

Elton absolvierte nach dem Abitur eine Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker. Anschließend war er Praktikant beim Radiosender „delta radio“ in Kiel und arbeitete danach als Volontär beim Fernsehsender Hamburg 1. Dort moderierte er erfolgreich seine eigene Sendung „Elton Street“.

Im Jahr 2001 entdeckte Stefan Raab Elton für seine ProSieben-Show „TV Total“. Er startete seine Karriere als Sidekick von Raab und moderierte kurze Zeit später „Blamieren oder Kassieren“. Bei „TV Total“ machte er sich einen Namen als der „ewige Show-Praktikant Elton“, er durfte verschiedene Peinlichkeiten erledigen und schaffte dadurch den Sprung ins Profi-Geschäft. Danach nahm Elton an allen „TV total“-Sondersendungen teil und moderierte ab 2004 die Reality-Show „Die Alm“ auf ProSieben, den „Bundesvision Song Contest“ und die Musikshow „The Dome“.

Zwischen 2004 und 2006 lieferte er sich Wettkämpfe mit ProSieben-Kollege Simon Gosejohann. Der Verlierer des Wettstreits musste dann eine Strafe über sich ergehen lassen. Seit 2015 ist Elton Bestandteil der Crew in der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten. Dort versucht er mit anderen Promis die von Kai Pflaume gestellten Fragen zu beantworten. Im Jahr 2016 übernahm er bei der ProSieben-Show „Schlag den Star“ die Nachfolge von Stefan Raab.

Elton hat als Sänger sein Hobby zum Beruf gemacht

Als Sänger verband Elton Hobby und Beruf. Der FC St. Pauli-Fan veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Rockband Peilomat einen Song zur Fußball-EM und einen zur Fußball-WM. Seine guten Kontakte zur Musik-Szene nutzt er auch für soziale Zwecke und unterstützt gemeinsam mit anderen Prominenten die St.-Pauli-Trinkwasserinitiative „Viva con Agua“ und nahm an Benefiz-Spielen teil und unterstützte auch die Kampagne „Kicken mit Herz“.

Hat Elton eine Frau und Kinder?

Über sein Privatleben gibt Elton nicht viel preis. Seine Frau hört auf den Namen Yvonne Duszat. Im Jahr 2003 gaben sie sich das Ja-Wort. „Ich habe Yvonne ja schon immer scharf gefunden, nur sie fand mich anfangs total scheiße“, verriet Elton im Interview mit der „Bild“. Manchmal passiert auch Liebe auf den zweiten Blick. Yvonne hält sich auch weitgehend aus der Öffentlichkeit raus, sie unterstützt ihren Mann lieber zu Hause mit ihrem Nachwuchs. Die beiden haben zwei Kinder. Sohn Niklas wurde im Jahr 2003 geboren und Tochter Leonie erblickte 2007 das Licht der Welt.

Wie hoch ist das Vermögen von Elton?

Elton gehört mittlerweile zu den Urgesteinen in Deutschlands Entertainmentbranche. Der ehemalige Raab-Praktikant hat eine steile Karriere hingelegt, was ihm auch eine Menge Geld eingebracht hat. Das Vermögen von Elton wird laut der Online-Ressource „vermoegenmagazin.de“ auf rund 4 Millionen Euro geschätzt.

Elton heißt gar nicht Elton

Elton heißt mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat. Gerüchten zufolge soll ihm sein Pseudonym aufgrund seiner Ähnlichkeit zum britischen Sänger Elton John verpasst worden sein. Eine gewisse Ähnlichkeit zum Sänger lässt sich tatsächlich nicht von der Hand weisen.