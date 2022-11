Auf RTL Plus geht am 6. Dezember 2022 die Suche nach dem Perfect Match wieder los: In Staffel 4 von „Are You The One?“ wagen 21 neue Kandidaten das Liebes-Abenteuer und ziehen in eine gemeinsame Villa in Griechenland. Dort wird geflirtet und gedatet, was das Zeug hält. Denn nur wenn sich am Ende alle Perfect Matches finden, dürfen sich die Teilnehmer über die Gewinnsumme von 200.000 Euro freuen.

Wer ist dabei? Infos und Fotos zu allen Kandidaten und Kandidatinnen von „Are You The One?“ 2022 findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Kandidatinnen von Staffel 4

Welche Frauen begeben sich in Griechenland auf die Suche nach ihrem Perfect Match? Die Teilnehmerinnen von Staffel 4 sind zwischen 21 und 25 Jahre alt und kommen aus den unterschiedlichsten Regionen. Wie ticken sie? Wir stellen sie euch vor.

Aurelia

Aurelia ist 25 und kommt aus Ulm. Die Vertrieblerin arbeitet ebenfalls als Model. Bereits seit zwei Jahren ist sie Single, da sie Zeit gebraucht hat, um sich selbst kennenzulernen. Bei „Are You The One?“ hofft sie auf ihren Traummann, ist aber auch für jede Feier bereit. „Ich könnte mit niemandem zusammen sein, der im Club nur in der Ecke steht“, sagt sie über ihren potentiellen Partner. TV-Erfahrung hatte sie bereits in der Sendung „Take Me Out“.

Aurelia ist eine der Kandidatinnen der vierten Staffel von „Are You The One?“

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Carina

Carina kennen einige aus „Love Island“ 2021. Sie ist mittlerweile 23 Jahre alt und kommt aus Bielefeld. Die Influencerin steht mit beiden Beinen im Leben und arbeitet gerne als Pflegekraft im Altersheim. Für sie haben Familie und Freiheit absolute Priorität. Wie sie ihren Mann erobern will? „Niemals würde ich einer anderen den Vortritt lassen!“, berichtet sie bestimmt.

Carina hofft auf ein Perfect Match bei „Are You The One?“.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Caroline

Caroline gehört zu den jüngeren Kandidatinnen von Staffel 4. Mit 21 Jahren arbeitet sie als Schichtleiterin im Einzelhandel in Straubing. Sie ist eine sportliche und zielstrebige Frau. In Sachen Beziehung hat sie bereits einige Erfahrungen gesammelt. Ihre längste Beziehung hielt bisher fünf Jahre. Caroline gibt sich positiv. „Don’t settle for less“, ist ihr Lebensmotto.

Caroline gehört zu den jüngsten Kandidatinnen von Staffel 4.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Dorna

Dorna ist 22 und Kölnerin. Die Kosmetikerin kommt gerade erst aus ihrer ersten Beziehung, die drei Jahre anhielt. Selbst beschreibt sie sich als eine laute und emotionale Person, die einen Ruhepol sucht. Den wichtigsten Wert, den sie in einem Mann sucht – Loyalität.

Dorna sucht ihre große Liebe bei „Are You The One?“.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Henna

Henna ist 23 und kommt aus München. Die Studentin möchte später vielleicht einmal auswandern. In ihrem Liebesleben hat sie schon viel gedatet und auch eine Dating-App benutzt, was ihr jedoch zu anstrengend wurde. Small Talk und langweilige Dates sind nichts für sie. In der Sendung möchte sie den Männern eine Chance geben, sie richtig kennenzulernen.

Henna ist eine spirituelle Frau, die ihren Traummann sucht.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Juliette

Juliette ist 21 und kommt aus Leipzig. Die Fitnesstrainerin ist häufig mit ihren Freundinnen auf Partys unterwegs. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Damit wird sie bei „Are You The One?“ wohl nicht bei jedem gut ankommen. Juliette hatte bisher eine Beziehung, die sieben Jahre hielt. Als sie versuchte jemand Neuen zu finden, wurde ihr klar, dass ihr Wohnort Leipzig zu klein ist.

Juliette ist ab Dezember 2022 bei „Are You The One?“ dabei.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Larissa

Larissas Lieblingsshow? „Are You The One?“! Die 22-Jährige kommt aus Stuttgart und ist Friseurin. Als glücklicher Single ist sie auch damit zufrieden, wenn sie nur einen Sommerflirt findet. Für guten Girls-Talk ist sie immer zu haben, jedoch nimmt sie nicht an der Show teil, um Freundinnen zu finden.

Larissa sucht bei „Are You The One?“ eine feste Beziehung.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Stefanie

Stefanie lebt ihren Traum als selbstständige Gastronomin – und das mit nur 24 Jahren. Die Augsburgerin hat gemeinsam mit ihrem Vater ein Restaurant eröffnet. Für die Liebe blieb da keine Zeit. Bei „Are You The One?“ hofft sie jetzt auf die große Liebe, da sie nicht auf schnelle Nummern steht.

Stefanie ist eine selbstständige Frau, die nun einen Mann fürs Leben sucht.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Valeria

Valeria ist 22 und kommt aus Lahr. Die gelernte Industriekauffrau scheint auf den ersten Blick sehr kontrolliert zu sein, die sich nicht auf jeden Menschen einlässt. Hinter der Fassade steckt jedoch eine emotionale Person, die der Meinung ist, dass sie sehr kompliziert ist. Ihr Traummann sollte ihre Emotionalität nicht verurteilen.

Valeria ist ab Dezember bei „Are You The One?“ dabei.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Vanessa

Vanessa ist die älteste Single-Frau. Die 26-jährige Erzieherin und Masseurin stammt aus Hamburg. Grundsätzlich hat sie keinen bestimmten Typ Mann, da sie eher auf Charakterzüge schaut. Er muss ihren Humor teilen und zielstrebig sein. Vanessa freut sich auf eine Zeit voller Partys und Männer.

Vanessa ist de letzte Kandidatin, die wir euch vorstellen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Das sind die Kandidaten von Staffel 4

Welche Männer nehmen an der vierten Staffel „Are You The One?“ teil? Die Single-Anzahl ist so gewählt, dass für jede Kandidatin ein Match vorhanden ist. Ein unglücklicher männlicher Single wird jedoch am Ende allein sein. Wir stellen euch hier die elf Teilnehmer von Staffel 4 vor.

Barkin

Barkin ist 27 Jahre alt und Erzieher in Duisburg. Er selbst beschreibt sich als offenen und ehrlichen Menschen. Jedoch behauptet er auch: „Es fällt mir schon schwer, mich zu verlieben“. Der ehemalige Leistungsfußballer möchte trotzdem eine Familie gründen und später einmal Familienvater werden.

Barkin nimmt an der vierten Staffel „Are You The One?“ teil.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Burim

Burim kommt aus Mollis, was in der Schweiz liegt. Der 27-Jährige Maler ist seit dreieinhalb Jahren Single. In fünf Jahren möchte er jedoch bereits Vater werden. Es wird also höchste Zeit sich zu verlieben. Im Kontakt mit Frauen ist er charmant und gleichzeitig herausfordernd. Er braucht auch seinen Freiraum und geht gerne mit seinen Freunden feiern. Seine Traumfrau sollte denselben Lifestyle leben.

Burim ist ab Dezember auf RTL Plus zu sehen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Christopher

Christopher, auch „Cris“ genannt, kommt aus Hamburg und ist Speditionskaufmann. Da seine Eltern aus Chile stammen, spricht er fließend Spanisch. Seine Zukunft stellt er sich mit zwei bis drei Kindern, einer vertrauensvollen Beziehung und einem Eigenheim vor. Dies möchte er in den nächsten fünf Jahren erfüllt haben. Da er nun schon seit eineinhalb Jahren Single ist, sucht er nun bei „Are You The One?“ nach einer Freundin. Für sie wäre er auch bereit Hamburg zu verlassen.

Cris spricht fließend Spanisch und beeindruckt damit die Frauen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Deniz

Deniz kommt auch Innsbruck, was in Österreich liegt. Der 24-Jährige ist selbstständig in der Kommunikationsbranche tätig. Er ist überzeugt von sich selbst und findet es nicht schwierig, Frauen anzusprechen. Auch bei „Are You The One?“ möchte er erst alle Frauen kennenlernen, um sich schließlich festzulegen. Für die Zukunft wünscht er sich, dass er in weiteren TV-Projekten mitwirken darf.

Deniz nimmt an der vierten Staffel „Are You The One?“ teil.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Joel

Joel ist 25 und kommt aus Recklinghausen. Der selbstständige Vermögensberater hat eine Wohnung in Cala Ratjada. Dort verbringt er den Sommer. Er selbst behauptet, dass er weiß, wie man mit Frauen redet. Er ist überzeugt von sich und hofft so, die Frauen in der Villa zu begeistern.

Joel möchte auf Flirtkurs in der Villa gehen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Ken

Ken ist ein abenteuerlustiger und lebensfroher Mensch. Der 25-jährige Product Researcher aus Mainz hatte bisher vier Beziehungen. „Ich will nicht ewig Single sein, aber ich muss auch nicht die Nächste nehmen, die mir über den Weg läuft“, sagt er. Ken hat hohe Ansprüche, welche nie viele Frauen erfüllen können.

Ken ist ab Dezember bei „Are You The One?“ Staffel 4 dabei.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Kenneth

Kenneth mag es unverbindlich. Der 24-jährige Finanzberater aus Hamburg hat schon einige lockere Bettgeschichten hinter sich. Treue ist für ihn jedoch die Nummer Eins in einer Beziehung. In der Villa möchte er sich auf eine Dame festlegen. Da er jedoch wählerisch ist, kann dies eine Weile dauern. „Alles muss stimmen!“, sagt er.

Kenneth will die große Liebe im Fernsehen finden.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Maximilian

Maximilian, auch „Max“ genannt, ist 28 und stammt aus Arnsberg. Er kann gut über sich selbst lachen und redet gerne und viel. Er selbst glaubt, dass er Single ist, weil er zu dominant ist. Schnell hat er bisher aufgegeben, wenn ihm die Beziehung zu schwierig erschien. Bisher hatte er rund 15 Beziehungen, doch nun möchte er es langsam angehen. „Jetzt lass ich mir mehr Zeit, ehe ich eine Beziehung eingehe“.

Max sucht ab Dezember sein Perfect Match.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Pascal

Pascal dürfte einigen schon aus „Temptation Island“ 2022 bekannt sein. Der 23-jährige Personaltrainer aus Düsseldorf ist ein lustiger Typ, der immer einen Witz parat hat. Er hat den Plan, einmal in Zukunft auszuwandern. Seine Frau möchte er mitnehmen und eine Familie in Spanien gründen.

Pascal möchte eine Frau, die für ihn bereit wäre nach Spanien zu ziehen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Sasa

Sasa ist erst 23 Jahre alt und Angestellter in einem Familienunternehmen. Der Berliner stellt sich eine Beziehung so vor, dass er jede freie Minute mit seiner Partnerin verbringen kann. „Es wäre mir eine Ehre, Sex in der Villa zu haben. Mit zwei Frauen gleichzeitig wäre mir noch eine viel größere Ehre“, beichtet er stolz.

Sasa ist der letzte Kandidat, welcher von Beginn an in der Villa sein wird.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Das ist der Nachzügler von Staffel 4

Wie in jeder Staffel kommt auch 2022 ein Nachzügler in die Villa. Dieses Jahr ist es ein Single-Mann. Wie er tickt, verraten wir euch hier.

Marwin

Marwin kommt aus Hameln. Der 25-jährige Kaufmann für Versicherungen und Finanzen arbeitet hart. Am Wochenende ist er jedoch zum Feiern bereit. Eine feste Freundin hat die letzten Jahre nicht in sein Leben gepasst. Eigentlich hat er darauf auch gar keine Lust. Eine lockere Beziehung kann er besser genießen.