Nach zwei Staffeln „Are You The One – Realitystars in Love“ und drei Staffeln „Are You The One?“ können sich Fans ab Anfang Dezember auf Staffel 4 der Normalo-Staffel freuen. Dann müssten wieder 21 Kandidaten ihr Perfect Match auf RTL Plus finden.

Wann startet die Show?

die Show? Wann werden die Folgen veröffentlicht?

Ist Staffel 4 im Free-TV zu sehen?

Wann startet Staffel 4 auf RTL Plus?

Die Suche nach dem Perfect Match geht im Dezember weiter. Am Nikolaustag hat RTL Plus gleich zwei Folgen im Gepäck: Der Startschuss für Staffel 4 fällt am Dienstag, 6. Dezember 2022.

„Are You The One?“ 2022: Sendetermine auf RTL Plus

Immer dienstags geht „Are You The One?“ 2022 im Doppelpack weiter. In insgesamt 20 Folgen versuchen die Kandidaten ihre große Liebe zu finden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine auf RTL Plus im Überblick:

Folge 1 und 2: 06.12.2022

Folge 3 und 4: 13.12.2022

Folge 5 und 6: 20.12.2022

Folge 7 und 8: 27.12.2022

Folge 9 und 10: 03.01.2023

Folge 11 und 12: 10.01.2023

Folge 13 und 14: 17.01.2023

Folge 15 und 16: 24.01.2023

Folge 17 und 18: 31.01.2023

Folge 19 und 20: 07.02.2023

„Are You The One?“ 2022: Läuft Staffel 4 auch auf RTL?

Ob die neuen Folgen der Datingshow auch im Free-TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Da dies jedoch bislang nur bei der ersten Staffel der Fall war, ist davon auszugehen, dass Staffel 4 nur auf RTL Plus zu sehen sein wird.

Sobald es Neuigkeiten zu Sendeterminen und Sendezeit auf RTL gibt, ergänzen wir die Infos hier.

So funktioniert „Are You The One?“ Staffel 4

In zehn neuen Doppelfolgen stellen sich 21 Kandidaten der Herausforderung, ihr Perfect Match zu finden. „Are You The One?“ lädt die Zuschauer dafür auf eine Reise voller Drama und Romantik ein. Bei verschiedenen Spielen ergattern die Sieger ein romantisches Date. Die übriggebliebenen Kandidaten müssen wählen, welches Siegerpaar anschließend in die Matchbox darf. Jede Berührung, jeder Kuss und jeder Blick kann dabei entscheidend sein. Wer passt zu wem? In der Matching-Night zeigt sich, wie viele Lichter angehen. Wie viele Paare haben sich gefunden? Nur wenn in der finalen Folge alle Perfect Matches gefunden werden, also wenn alle Lichter angehen, gewinnen die Kandidaten gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Sophia Thomalla moderiert Staffel 4

Sophia Thomalla in Staffel 2. Seither präsentiert sie das Datingformat. Ihre TV-Karriere startete die Tochter von Simone Thomalla in der ARD-Serie „Commissario Laurenti“. Über die Jahre hat sie sich zu einer großen TV-Persönlichkeit entwickelt. 2010 gewann sie etwa bei „Let’s Dance“. Zudem ist sie regelmäßig in weiteren Fernsehshows zu Gast. Nachdem Jan Köppen noch die erste Staffel von „Are You The One?“ moderiert hatte, übernahmin Staffel 2. Seither präsentiert sie das Datingformat. Ihre TV-Karriere startete die Tochter von Simone Thomalla in der ARD-Serie. Über die Jahre hat sie sich zu einer großen TV-Persönlichkeit entwickelt. 2010 gewann sie etwa bei. Zudem ist sie regelmäßig in weiteren Fernsehshows zu Gast. Doch was ist privat über die Moderatorin bekannt? Das erfahrt ihr in ihrem Porträt.

Das sind die Kandidaten von Staffel 4

Wer ist bei „Are You The One?“ Staffel 4 dabei? Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich in diesem Jahr auf die Suche nach ihrem Perfect Match begeben, findet ihr hier im Überblick:

Wo wurde „Are You The One?“ Staffel 4 gedreht?

Bei den meisten Datingshows gibt es Flirts und Dates en masse – und das vor traumhafter Kulisse. Das gilt auch für „Are You The One?“ 2022. Die vierte Staffel wurde im Sommer 2022 in Griechenland produziert.