Nach einer siebenjährigen Winterpause kehrt das wohl verrückteste Sportevent zurück: Die „TV total Wok-WM“ 2022 steht wieder an und wird am Samstag, 12.11.2022, live aus Winterberg gesendet. Dann wagen sich zahlreiche mutige Promis durch den Eiskanal. Wer macht Konkurrenz und wer hat die beste Taktik? Das alles seht ihr zur Primetime auf ProSieben.

Wann läuft die beliebte Event-Show im TV? Wird sie wiederholt? Und gibt es sie in der Mediathek? In diesem Artikel findet ihr alle Infos rund um die Ausstrahlung der „TV total Wok-WM“ auf ProSieben.

Wann läuft die „TV total Wok-WM“ 2022 auf ProSieben?

Nach sieben Jahren Pause kehrt die „TV total Wok-WM“ im November ins deutsche Fernsehen zurück. Vor der eigentlichen Live-Show zur Primetime zeigt ProSieben am Vorabend noch das Qualifying.

Die Sendetermine der „Wok-WM“ im Überblick:

Freitag, 11.11.2022, um 22:35 Uhr (Qualifying)

Samstag, 12.11.2022, um 20:15 Uhr

Gibt es eine Wiederholung auf ProSieben?

Wer die Weltmeisterschaft nicht live zur Primetime im Fernsehen verfolgen kann, hat leider Pech: ProSieben hat für die „TV total Wok-WM“ keine Wiederholung im Programm eingeplant.

Die „TV total Wok-WM“ im Stream und auf Joyn sehen

Wer keinen Fernseher hat, kann die „TV total Wok-WM“ auch im Stream verfolgen: Auf Joyn läuft die Live-Show ebenfalls ab 20:15 Uhr. In der Mediathek steht die Show zudem nachträglich noch als Wiederholung zur Verfügung.

Wie funktioniert die „TV total Wok-WM“?

Bei der „TV total Wok-WM“ treten mehrere prominente Teilnehmer in einer von Stefan Raab erfundenen Disziplin an. Wie beim Bobsport fahren sie einen Eiskanal hinunter und versuchen dabei die schnellste Streckenzeit zu erreichen. Allerdings ist ihr fahrbarer Untersatz kein Bob, sondern – wie der Name schon sagt – ein Renn-Wok. Die Promis nehmen in Einer- oder Vierer-Woks teil.

Von 2003 bis 2015 stellten sich bereits viele Prominente und Spitzensportler der besonderen Herausforderung. Wer schafft es nach sieben Jahren Pause in die Fußstapfen von Georg Hackl zu treten, der den Medaillenspiegel mit neun Goldmedaillen im Einer-Wok anführt?

Elton moderiert die „TV total Wok-WM“

Elton wurde als den Sidekick von Stefan Raab in „TV total“ bekannt. Danach hat er sich allerdings als eigenständiger Moderator etabliert und ist oft in anderen TV-Shows zu Gast. Zuletzt war er als Moderator des Promi-Duells „Schlag den Star“ zu sehen. Doch was ist privat über Elton bekannt? Das erfahrt ihr in seinem Porträt:

Bei der „TV total Wok-WM“ erhält Elton übrigens noch Unterstützung: Sophia Thomalla und Christoph „Icke“ Dommisch sprechen an der Bahn mit den Wok-Sportlern.

Das sind die Teilnehmer der „TV total Wok-WM“ 2022

Sebastian Pufpaff fällt kurzfristig wegen eines Rippenbruchs aus. Nach sieben Jahren Pause wagen sich am 12. November 2022 neue mutige Kandidaten in den Eiskanal von Winterberg. „TV total“-Moderatorfällt kurzfristig wegen eines Rippenbruchs aus. Wer ihn ersetzt und welche Teilnehmer noch dabei sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Gibt es noch Tickets für die „TV total Wok-WM“?

Fans der Kultshow freuen sich schon seit der Bekanntgabe im Sommer auf das Event. Der Vorverkauf für die „TV total Wok-WM“ startete bereits im Juni 2022. Wer noch kein Ticket hat, hat leider Pech: Bereits Wochen vor dem Live-Event waren alle 5.000 Tickets bereits ausverkauft.