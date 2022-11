Sportlich und verrückt oder einfach nur der pure Wahnsinn? Bei der „TV total Wok-WM“ 2022 kämpfen mutige Promis um den heißesten Titel des Jahres. Nachdem am 11.11. bereits das Qualifying stattfand, treten am Samstag, 12.11.22 die restlichen Kandidaten an. Dann heißt es wieder live aus Winterberg: Welche Teilnehmer kommen im Einzel- und Vierer-Wok am Besten durch den Eiskanal?

Wer ist dabei? In welchen Teams treten die Teilnehmer an? Wir haben euch alle Infos zu den Kandidaten der diesjährigen „Wok-WM“ auf ProSieben im Überblick.

Das sind die Teilnehmer und Teams der „TV total Wok-WM“ 2022

Bereits einige Wochen vor dem Sport-Event hat ProSieben die ersten Promi-Teilnehmer angekündigt. Diese treten in zwei verschiedenen Disziplinen an.

Insgesamt gibt es zehn Vierer-Woks. Wer die bisher bekannten Teams im Vierer-Wok sind, seht ihr hier:

Team TV total

Lorenzo Ludemann (Mitglied der Heavytones)

Max von Einem (Mitglied der Heavytones)

Kevin Kuske

Laura Nolte

Team Deutschland 2

Pascal Hens

Kira Walkenhorst

Sven Hannawald

Christina Obergföll

Team Deutschland 3

Johannes Ludwig

Felix von Jascheroff

Francesco Friedrich

Evi Sachenbacher-Stehle

Team World Wide Wok

Team World Wide Wok 2

Luca

Sebastian „Rewi“ Meyer

Papaplatte (Kevin Teller)

ein Wildcard-Gewinner

Team Irland

Joey Kelly

Luke Kelly

Gabriel Kelly

Leon Kelly

Team Polen

Sarah Bora

Carolin Niemczyk

Natalia Avelon

Klaudia Giez

Team Türkei

Eko Fresh

Sükrü Pehlivan

Ali Güngörmüs

Sila Sahin

Team Mallorca

Isi Glück

Jürgen Milski

Markus Becker

Lorenz Büffel

Team USA

Mark Terenzi

Christian Scotland-Williamson

Anthony Dablé-Wolf

Christopher Ezeala

Insgesamt gibt es zehn Einer-Woks. Wer die bisher bekannten Teilnehmer im Einzel-Wok sind, seht ihr hier:

Manni Ludolf

Evelyn Burdecki

Fabian Hambüchen

Luca Hänni

Lucas Cordalis

Joey Kelly

„Evil“ Jared

Paul Janke

Jolina Mennen

Nathan Evans

Sebastian Pufpaff fällt als Teilnehmer bei der „TV total Wok-WM“ aus