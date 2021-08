„Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“, „Let’s Dance“ – bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sie 2019 sogar die Dschungelkrone gewonnen. Die Rede ist von Evelyn Burdecki. Die blonde TV-Personality scheut keinen Fernsehauftritt. Lange arbeitete sie als Komparsin für verschiedene Fernseh-Produktionen. Schon ganz bald ist sie wieder im TV zu sehen. Am Samstag, 28.08.2021, tritt sie bei der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“ gegen Man kennt sie schon aus einigen TV-Formaten:, „Bachelor in Paradise“, „Let’s Dance“ – bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sie 2019 sogar die Dschungelkrone gewonnen. Die Rede ist vonDie blonde TV-Personality scheut keinen Fernsehauftritt. Lange arbeitete sie als Komparsin für verschiedene Fernseh-Produktionen. Schon ganz bald ist sie wieder im TV zu sehen. Am Samstag, 28.08.2021, tritt sie bei der ProSieben-Sendunggegen Sophia Thomalla an.

Aber wer ist Evelyn Burdecki eigentlich? Freund, Vermögen, ihre Teilnahme bei „Take Me Out“ – wir stellen euch das Reality-Sternchen im Porträt vor.

Evelyn Burdecki Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Evelyn Burdecki auf einen Blick:

Name: Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki Geburtstag: 20.09.1988

20.09.1988 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Alter: 32 Jahre

32 Jahre Größe: 158 cm

158 cm Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Beruf: Reality-TV-Teilnehmerin

Reality-TV-Teilnehmerin Ex-Partner: Domenico De Cicco (aus „Bachelor in Paradise“)

Domenico De Cicco (aus „Bachelor in Paradise“) Kinder: -

- Instagram: evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki: Abi, Ausbildung, Lebenslauf

Die 32-jährige Burdecki hat polnische Eltern, sie selbst hat die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde in Düsseldorf geboren. Oft wird ihr nachgesagt, dass sie nicht besonders intelligent sei. Tatsächlich hat Evelyn Burdecki aber am Willhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg in Düsseldorf die Fachhochschulreife gemacht. Im Fachabi hatte sie einen Schnitt von 3,2. Im Internet kursieren Bilder des Zeugnisses. Ihre beste Note war demnach in Physik: Da hatte sie eine 2+. Burdecki hat bei Aldi eine Ausbildung angefangen, diese aber abgebrochen. In verschiedenen TV-Produktionen hat sie als Komparsin gearbeitet, seit geraumer Zeit ist sie als Reality-Star und in TV-Produktionen unterwegs. Im Jahr 2020 saß sie bei „Das Supertalent“ in der Jury.

Evelyn Burdecki Freund: Ist sie Single oder vergeben?

Burdecki gilt als Dauersingle. Bei ihrer Teilnahme 2018 bei „Bachelor in Paradise“ lernte sie ihren damaligen Freund Domenico de Cicco kennen. Die beiden gingen als Paar aus der Sendung – lange hielt das Glück aber nicht an. Wie Burdecki damals sagte, habe sie per SMS erfahren, dass de Cicco von einer anderen Frau ein Kind erwartet. In einem Interview mit RTL bestätigte er das. Die Beziehung der beiden scheiterte. Seitdem gab es offiziell keinen Mann mehr an Burdeckis Seite. Das ist ihr Ex-Freund Domenico:

„Schlag den Star“ mit Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla

Am Samstag, 28.08.2021, ist Burdecki im TV zu sehen, und zwar bei „Schlag den Star“. ProSieben zeigt die Show live von 20.15 Uhr an. In einer Pressemitteilung des Senders wird Thomalla zitiert: „Ihr habt Evelyn aber schon gesagt, dass es hier auch Wissensspiele gibt?“ Diese kontert: „Sophia weiß schon, dass mein Spitzname ‚Big Brain Burdecki‘ ist?! Ich lese gerade den Duden – bin schon bei G wie Gewinnerin.“ Die beiden Frauen treten am Samstag in bis zu 15 Runden gegeneinander an. Die Spiele sind bunt gemischt: Fitness, Wissen oder Geschick ist gefragt. Die Gewinnerin bekommt 100.00 Euro.

Evelyn Burdecki in RTL-Show „Take Me Out“

Ihren ersten Auftritt im TV hatte die 32-Jährige in der RTL-Dating-Show „Take Me Out“ mit dem bekannten Spruch „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“, die damals von Ralf Schmitz moderiert wurde. Ausgestrahlt wurde die Staffel 2013/2014 – es war die erste Staffel der Show. Anita Ekotto, die ebenfalls an der Show teilnahm, sagte gegenüber RTL einmal, dass Burdecki im TV nur das naive Dummchen spiele. Bei der Show damals sei sie fröhlich, nett, schlau und sehr aufmerksam gewesen.

