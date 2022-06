Wenn die Stars und Sternchen des Landes wieder in den berühmten TV-Container ziehen, dann kann das nur eins heißen: Es ist Zeit für „Promi Big Brother“. Doch wann eigentlich? 2022 soll die Show auf Sat.1 Jubiläum feiern. Zum bereits zehnten Mal heißt es für die Promis dann „Big brother is watching you!“. In den vergangenen Jahren standen die Bewohner der Fernseh-WG im Sommer unter der Beobachtung des „Großen Bruders“. Doch ist das auch in diesem Jahr in Staffel 10 der Fall?

Wann startet „Promi Big Brother“ 2022?

startet „Promi Big Brother“ 2022? Was ist bereits über Sendetermine bekannt?

bekannt? Gibt es einen Stream auf Joyn?

Wir geben euch einen ersten Überblick über die bisher bekannten Infos rund um die Ausstrahlung für die 10. Staffel von „Promi Big Brother“.

„Promi Big Brother“ 2022: Wann ist der Start von Staffel 10 geplant?

Der „Große Bruder“ öffnete in den vergangenen Jahre die Tore zu Deutschlands berühmtester TV-WG im Sommer. Gespannt warten die Fans der Sat.1-Show 2022 also auf die angekündigte Jubiläumsstaffel, denn „Big Brother“ soll zum bereits zehnten Mal über die Promis wachen. Bis es soweit ist und Staffel 10 läuft, müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch noch gedulden, wie aus einer Mitteilung von Sat.1 hervorgeht: Die Jubiläumsstaffel ‚Promi Big Brother‘ kommt 2022 nicht im Sommer, sondern mit einer neuen Programmierung Ende des Jahres“, heißt es darin.

Das ist über Sendetermine und Sendezeit von „Promi Big Brother“ 2022 bekannt

Abend für Abend ging es im vergangenen Jahr in Deutschlands berühmtester TV-WG. „Promi Big Brother“ lief 2021 täglich – und nicht selten zur Primetime – auf Sat.1. Insgesamt 22 Folgen zeigte der Sender. Wie viele es in diesem Jahr werden und wann diese zu sehen sind, ist bisher nicht bekannt. Sobald es Informationen zu den Sendeterminen 2022 und der Sendezeit gibt, erfahrt ihr es hier.

„Promi Big Brother“ 2022: Stream in der Mediathek und auf Joyn

Auch fast ein Jahr nach der Ausstrahlung der vergangenen Staffel von „Promi Big Brother“ sind die Folgen im Stream verfügbar. Im Nachhinein kann man sie noch in der Mediathek Joyn oder auf der Homepage von Sat.1 ansehen. In Staffel 9 wurden alle Shows parallel zur TV-Ausstrahlung im Stream auf Joyn gezeigt. Es ist davon auszugehen, dass sie auch in der neuen Staffel dort als Wiederholung verfügbar sind.

Das waren die bisherigen Gewinner von „Promi Big Brother“

Von der Reality-TV-Ikone, über den Fußballer – bereits neunmal wurde bei „Promi Big Brother“ bisher eine Gewinnerin oder ein Gewinner gekürt. Wer in den vergangenen Staffeln auf Platz 1 der Show landete, zeigen wir euch hier in der Übersicht: