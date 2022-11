Weltall, Märchen und Co. – bisher hat der Sender den TV-Container in verschiedensten Welten spielen lassen. In der Jubiläumsstaffel geht es für die Bewohner allerdings zunächst in zwei weniger ansprechende Bereiche:und. In der Pressekonferenz am Tag vor dem Start ließen die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp allerdings durchblicken, dass es womöglich noch einen dritten – und vermutlich schickeren – Wohnbereich geben wird.