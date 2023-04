Julia Beautx ist eine deutsche Influencerin und Schauspielerin. Ihr erstes YouTube-Video veröffentlichte sie bereits mit 14 Jahren. Mittlerweile folgen ihr rund 3,6 Millionen Fans. Auch ihre Schauspielkarriere hat Fahrt aufgenommen. So spielte sie schon in beliebten Serien wie „Frühling“ oder „Gestern waren wir noch Kinder“ mit. Aktuell tritt sie jeden Freitag als Kandidatin bei „Let‘s Dance“ auf das RTL-Tanzparkett.

Julia Beautx ist regelmäßig im deutschen TV zu sehen. Doch was ist über die Schauspielerin eigentlich privat bekannt? Hat sie einen Freund? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben euch alle Infos zu Julia Beautx im Porträt zusammengestellt.

Julia Beautx im Wiki-Steckbrief: Name, Alter, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Julia Beautx auf einen Blick:

Künstlername: Julia Beautx

Julia Beautx Bürgerlicher Name: Julia Willecke

Julia Willecke Beruf: YouTuberin, Influencerin, Schauspielerin, Sängerin

YouTuberin, Influencerin, Schauspielerin, Sängerin Alter: 23 Jahre

23 Jahre Geburtstag: 27. April 1999

27. April 1999 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,60 m

1,60 m Geburtsort: Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen Wohnort: Mainz

Mainz Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: keine

keine Instagram: juliabeautx

Julia Beautx nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

17. Februar 2023 heißt es auf RTL wieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die 16. Staffel. Eine der noch nie getanzt habe, was ihre Teilnahme an der Show besonders spannend für sie mache. Und auch als Kind träumte sie bereits davon irgendwann an der Show teilzunehmen: „Schon als ich die Show als Kind gesehen habe, hab ich gedacht: Wow, sowas Magisches möchte ich auch mal machen! Bei „Let's Dance“ mitzumachen ist also schon lange ein Traum von mir. Umso mehr werde ich mich anstrengen, diesem Traum gerecht zu werden und alles geben.“ Außerdem verriet sie, dass sie Herausforderungen liebt und wenn sie etwas will, sich zu 110 Prozent reinhängt. Ob sie dieses Versprechen einhält, zeigt sich aktuell auf RTL. Seit demheißt es aufwieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die. Eine der Kandidatinnen , die sich in diesem Jahr auf das Tanzparkett wagen, ist die Schauspielerin und Influencerin Julia Beautx. Im Interview mit RTL verriet sie, dass sie bisher in ihrem ganzen Leben, was ihre Teilnahme an der Show besonders spannend für sie mache. Und auch als Kind träumte sie bereits davon irgendwann an der Show teilzunehmen: „Schon als ich die Show als Kind gesehen habe, hab ich gedacht: Wow, sowas Magisches möchte ich auch mal machen! Bei „Let's Dance“ mitzumachen ist also schon lange einvon mir. Umso mehr werde ich mich anstrengen, diesem Traum gerecht zu werden und alles geben.“ Außerdem verriet sie, dass sie Herausforderungen liebt und wenn sie etwas will, sich. Ob sie dieses Versprechen einhält, zeigt sich aktuell auf RTL.

Julia Beautx tanzt mit Zsolt Sándor Cseke bei „Let‘s Dance“

Kennenlernshow am 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcher Profitänzer beziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Julia Beautx legte darin zusammen mit Cha Cha Cha zu dem Lied „Pata Pata“ von Miriam Makeba aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie jedoch nur 10 Punkte und belegte damit den letzten Platz. Der Grund hierfür war, dass ihr während ihrer Performance zahlreiche Fehler unterliefen. Die Jury hatte daraufhin jedoch aufmunternde Worte für sie und war der Meinung, dass sie es in der nächsten Woche besser machen wird. Am Ende der Show erfuhr sie schließlich, dass ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke sein wird. Für das Tanzpaar läuft es mit jeder Show besser. Mit ihrem Tango in der Partnertausch für Show 6 ankündigte. Bei Julia flossen sogar die Tränen. Auf Social Media berichtete sie von Schwierigkeiten beim Training mit ihrem Wie gewohnt bildete dieam 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcherbeziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Julia Beautx legte darin zusammen mit Sharon Battiste und Younes Zarou einenzu dem Lied „Pata Pata“ von Miriam Makeba aufs Parkett. Für ihren Auftritt bekam sie jedoch nurund belegte damit den. Der Grund hierfür war, dass ihr während ihrer Performance zahlreiche Fehler unterliefen. Die Jury hatte daraufhin jedoch aufmunternde Worte für sie und war der Meinung, dass sie es in der nächsten Woche besser machen wird. Am Ende der Show erfuhr sie schließlich, dass ihrsein wird. Für das Tanzpaar läuft es mit jeder Show besser. Mit ihrem Tango in der dritten Liveshow konnten sie sogar ganze 27 Punkte erzielen. Da war der Schock groß, als „Let‘s Dance“ einenfür Show 6 ankündigte. Bei Julia flossen sogar die Tränen. Auf Social Media berichtete sie von Schwierigkeiten beim Training mit ihrem neuen Tanzpartner Vadim Garbuzov.

Hat Julia Beautx einen Freund?

Julia Beautx machte am 1. Januar 2021 ihre Beziehung zu ihrem Freund Matthias Schuberth durch ein gemeinsames Foto auf Instagram öffentlich. Dieser studiert aktuell Medizin und produziert nebenbei Videos für die Social-Media-Plattform Tiktok. Durch diese hat das Paar sich auch kennengelernt, wie die Schauspielerin im Podcast „Place to B“ erzählte. In einem seiner Clips habe er sich aus Kabelbindern befreit. Auf YouTube habe Julia Beautx diesen Trick nachgemacht und daraufhin habe er sie angeschrieben.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur in Düsseldorf erzählte sie nun, dass sie „keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung“ habe, denn bisher lebte sie in der Nähe von Dortmund, während ihr Freund in Mainz lebt. Im Januar 2023 zog sie daraufhin zu ihm.

Julia Beautx trennt sich für die Schauspielerei von ihrem Künstlernamen

Julia Beautx entschied sich bereits im Jahr 2014 für ihren Künstlernamen. Damals veröffentlichte sie ihr erstes YouTube-Video unter diesem Namen. Seitdem hat sich der Name bei ihren Fans eingeprägt. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ verriet sie nun, dass sie zumindest in ihrem Schauspielberuf nicht weiter als Julia Beautx auftreten möchte. „Ich versuche gerade, meinen richtigen Namen zu etablieren“, so die Schauspielerin, die bürgerlich Julia Willecke heißt. Sie identifiziere sich zwar noch mit ihrem Künstlernamen, aber: „Wenn ich mal 35 bin, wäre der Nachname sicher nicht mehr so gut.“ Beautx habe sie sich selbst im Alter von 14 Jahren ausgesucht, als sie „im Physikunterricht zu viel Zeit hatte“. Damals habe sie nicht großartig darüber nachgedacht, was das für ihre zukünftige Karriere bedeuten könne. Außerdem habe sie nicht gewollt, dass ihr richtiger Name bekannt werde. Gehe es nicht um die Schauspielerei, wolle sie aber weiter als Julia Beautx auftreten.

So begann Julia Beautxs YouTube-Karriere

Julia Beautx begann bereits im Jahr 2014 im Alter von 14 Jahren mit der Produktion von Videos auf ihrem YouTube-Kanal „Julia Beautx“. Als eine der ersten deutschen YouTuberinnen drehte sie während ihrer Schulzeit Videos, wie Lifehacks, DIYs, Hauls oder Make-Up-Routinen. Schnell entwickelte sie sich so zu einem der vielversprechendsten Nachwuchstalente in Deutschland und baute sich eine riesige Fangemeinde auf.

Heutzutage hat sie auf ihrem YouTube-Kanal über 2,4 Millionen Follower, welche sie trotz zahlreicher Projekte in den Bereichen Musik und Schauspiel regelmäßig mit neuen Videos versorgt.

Julia Beautx im TV: „Frühling“ und „Gestern waren wir noch Kinder“

Julia Beautx feierte 2018 mit ihrer Hauptrolle der Lilly Engel in der beliebten ZDF-Erfolgsserie „Frühling“ ihren Durchbruch als Schauspielerin. Noch im gleichen Jahr sah man sie in dem Kinofilm „Das schönste Mädchen der Welt“, in welchem sie die Rolle der Titti übernahm.

Vivian Klettmann zu sehen. Gegenüber dem WDR verriet sie, dass sie ursprünglich nur für eine Nebenrolle vorgesehen gewesen war, ein überzeugendes Casting ihr dann jedoch die Hauptrolle beschert habe. Außerdem erzählte sie, dass sie zunächst Angst vor der Reaktion der Zuschauer hatte: „Internet, Social Media, Influencer hat alles nicht so den besten Ruf. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass es einfach viele Vorurteile gibt. Und im Schauspielbereich oder jedem anderen Bereich, in den ich mich bisher reingetraut habe, in den Medien, ist es schon so, dass man da direkt seinen Stempel erst mal hat und da erst rauskommen muss.“ Anfang 2023 wurde daraufhin ihr neustes Projekt im ZDF veröffentlicht: Im Familienthriller „Gestern waren wir noch Kinder“ war sie in der Hauptrolle der 18-jährigenzu sehen. Gegenüber dem WDR verriet sie, dass sie ursprünglich nur für eine Nebenrolle vorgesehen gewesen war, einihr dann jedoch die Hauptrolle beschert habe. Außerdem erzählte sie, dass sie zunächst Angst vor der Reaktion der Zuschauer hatte: „Internet, Social Media, Influencer hat alles nicht so den besten Ruf. Deswegen ist es auch ganz oft so, dass es einfach viele Vorurteile gibt. Und im Schauspielbereich oder jedem anderen Bereich, in den ich mich bisher reingetraut habe, in den Medien, ist es schon so, dass man da direkt seinen Stempel erst mal hat und da erst rauskommen muss.“

Julia Beautx Lieder: „Glücklicher Allein“, „Ego“, und Co.

Neben ihrer Karriere als Influencerin und Schauspielerin ist Julia Beautx auch als Sängerin aktiv. Ihren ersten Song „Immer du“ veröffentlichte sie im Jahr 2019. Ihren Durchbruch als Sängerin hatte sie jedoch im Sommer 2021 mit ihrem Universal Music-Debüt „Glücklicher Allein“. Mit der Single überzeugte sie erstmals Fans und Kritiker gleichermaßen – und zwar soweit, dass die Single nicht nur die Streaming Charts und Playlisten stürmte, sondern auch das Musikvideo inzwischen über 5.5 Millionen Mal gestreamed wurde. 2022 folgte daraufhin die Veröffentlichung einer weiteren Single unter dem Namen „Ego“. Inhaltlich setzt sie sich darin mit einer toxischen Person auseinander, die sich in die Beziehung eines Paares einmischt, nur um ihr Titel-gebendes Ego zu stärken.

Ist Julia Beautx auf Instagram?

Julia Beautx hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr aktuell rund 3,6 Millionen Fans (Stand: März 2023). Mit diesen teilt sie Einblicke in ihren Berufsalltag, postet hin und wieder jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben wie zum Beispiel mit ihrem Freund. Im Rahmen einer Studie des Unternehmens „Batten & Company“ und des Marktforschungsinstituts „Appinio“ wurde Julia Beautx im Jahr 2021 sogar als eine der Top 5 „wertvollsten“ Influencerinnen Deutschlands eingestuft.

Wie hoch ist das Vermögen von Julia Beautx?

Ob als Influencerin, Sängerin oder Schauspielerin – Julia Beautx hat mit ihren gerade mal 23 Jahren im Leben schon so einiges erreicht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich ihre Fans fragen, wie hoch ihr Vermögen ist. Laut der Internetseite „vermoegenmagazin.de“ soll sie ein geschätztes Vermögen von rund 1,8 Millionen Euro besitzen.