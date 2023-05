16. Staffel von „Let‘s Dance“ ist zu Ende gegangen. Am Freitag, 19.05.2023, stand das große Finale an. Darin kämpften noch drei „Dancing Star 2023“ sichern. Dievonist zu Ende gegangen. Am, stand das großean. Darin kämpften noch drei Kandidaten um den Sieg. An der Seite ihrer Profitänzer mussten sie ein letztes Mal alles geben, um die Jury und vor allem die Zuschauer von sich und ihrem Tanztalent zu überzeugen. Die Promis zeigten insgesamt drei Tänze . Doch am Ende konnte sich nur ein Paar den Titelsichern.

Wer hat gewonnen? Und für wen endete der Traum kurz vor der Ziellinie? Wir haben für euch den Überblick zu den Kandidaten nach dem Finale.

Wer ist der Gewinner von „Let‘s Dance“ 2023?

Was für ein Finale! Die drei verbliebenen Paare gaben in der letzten Live-Show von Staffel 16 noch einmal alles, um die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Sie zeigten jeweils drei Tänze. Doch am Ende konnte sich nur ein Promi den Titel „Dancing Star 2023“ sichern: Anna Ermakova ist die Gewinnerin! Mit klarem Vorsprung holte sie sich an der Seite von Valentin Lusin den Pokal. Sie knackte damit auch einen Rekord, denn sie bekamen zum elften Mal die volle Punktzahl der Jury. Damit löst sie Ella Endlichs Rekord ab.

Die Platzierungen im Finale seht ihr hier:

Platz 1: Anna Ermakova & Valentin Lusin

Platz 2: Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke

Platz 3: Philipp Boy & Patricija Ionel

Anna Ermakova ist "Dancing Star 2023".

Das waren die Finalisten von „Let‘s Dance“ 2023

Nach anstrengenden und emotionalen Monaten standen nur noch drei Paare im großen Finale von Staffel 16. Sie hatten durchgehend genügend Punkte gesammelt und durften bis zuletzt auf den Sieg hoffen.

Das waren die Finalisten:

Anna Ermakova und Valentin Lusin

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

Philipp Boy und Patricija Ionel

„Let‘s Dance“ 2023: Wer ist raus?

14 Kandidaten traten zu Beginn an der Seite ihrer Profis auf das TV-Tanzparkett. Doch jede Woche flog jemand raus. Welches Paar wann ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Das waren die Kandidaten von Staffel 16

