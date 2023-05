Lukas Charles Batruschat ist Reality-Fans noch aus „Die Bachelorette“ 2022 bekannt. Im Kampf um „Kampf der Realitystars“ teil und zeigt, was sonst noch alles in ihm steckt. ist Reality-Fans noch ausbekannt. Im Kampf um Sharon Battiste erreichte er den zweiten Platz. Nun nimmt er anteil und zeigt, was sonst noch alles in ihm steckt.

Was macht Lukas beruflich? Hat er Instagram? Was ist über seine Herkunft bekannt? Alle Infos findet ihr in seinem Porträt.

Lukas Baltruschat im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Lukas Baltruschat auf einen Blick:

Name : Lukas Baltruschat

: Lukas Baltruschat Alter : 29

: 29 Geburtstag : 14.05.1994

: 14.05.1994 Sternzeichen : Stier

: Stier Beruf : Personal Trainer, Reality-TV-Teilnehmer

: Personal Trainer, Reality-TV-Teilnehmer Wohnort : Hamburg

: Hamburg Freundin: Chiara Fröhlich

Chiara Fröhlich Kind : eine Tochter

: eine Tochter Größe : 1,90 m

: 1,90 m Instagram: lukascharles_

Lukas Baltruschat nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal flogen „Realitystar 2023“, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In Folge 7 zieht auch Lukas Baltruschat mit ein. Seit Mitte April 2023 läuft die vierte Staffel der beliebten Showauf. Diesmal flogen 23 prominente Kandidaten nach Thailand, um sich dort den herausfordernden Challenges zu stellen. Wer sich durchsetzt, erhält nicht nur den Titel, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Inzieht auchmit ein.

Lukas Baltruschat war im Finale von „Die Bachelorette“

Lukas Baltruschat war Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2022. Seit dem ersten Kennenlernen war Sharon Battiste von ihm angetan. Der Hamburger überzeugte die Single-Lady mit seiner ehrlichen, ruhigen Art. Daher wunderte es auch nicht, dass er der erste Kandidat war, dem Sharon ihre Glatze zeigte. Woche für Woche erhielt er eine Rose und stand auch im Finale der Show. Viele Fans sahen ihn als Favoriten. Doch in der letzten Folge kam die große Überraschung: Obwohl Sharon auch für ihn Gefühle entwickelt hatte, bekam Jan die letzte Rose. Somit ging Lukas damals als Single aus der Show.

Lukas Baltruschat hat eine Tochter

kleine Tochter. Immer wieder betonte der damals 28-Jährige im Laufe der Show, dass sein Kind das Wichtigste für ihn sei und es ihn nur im Doppelpack gebe. Direkt in der ersten Nacht der Rosen suchte Sharon Battiste das Gespräch mit Lukas. Diese Gelegenheit nutzte der Hamburger für ein Geständnis: Er hat bereits eine. Immer wieder betonte der damals 28-Jährige im Laufe der Show, dass sein Kind das Wichtigste für ihn sei und es ihn nur im Doppelpack gebe. Auf Instagram gibt es einige Posts von früher, die die Kleine zeigen.

Hat Lukas Baltruschat eine Freundin?

Aus „Die Bachelorette“ ging Lukas als Single hervor. Doch was hat sich seitdem in seinem Liebesleben getan? Nachdem es länger Spekulationen darüber gegeben hatte, machte er am Valentinstag seine Beziehung öffentlich. Bei seiner Freundin handelt es sich um die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Chiara Fröhlich. Seither zeigen sie sich regelmäßig gemeinsam in den sozialen Netzwerken.

Was ist über Lukas‘ Herkunft und Familie bekannt?

Herkunft ist nicht viel bekannt. Schaut man sich seinen Instagram-Account an, kann man ein wenig über seine Familie entdecken. Ein Foto zeigt ihn beispielsweise als Kind mit seinen Eltern und einer Schwester. Auf einem anderen sind sie vier Kinder zeigt. Lukas lebt in Hamburg. Doch wo liegen seine Wurzeln? Über seineist nicht viel bekannt. Schaut man sich seinen Instagram-Account an, kann man ein wenig über seineentdecken. Ein Foto zeigt ihn beispielsweise als Kind mit seinenund einer. Auf einem anderen sind sie mit einer weiteren Schwester zu sehen. Auf einem Selfie, das diese einmal auf Instagram geteilt hat, sieht man im Hintergrund ein altes Foto, daszeigt.

Für Lukas sind Sport und Gesundheit eine Herzensangelegenheit

Lukas ist stolze 1,90 Meter groß, 100 Kilo schwer und hat gestählte Muskeln am ganzen Körper. Von Krafttraining bis hin zu Schwimmen, der Influencer liebt Sport und hat ihn sogar zu seinem Beruf gemacht. Seit seinem Motorradunfall 2015 liegen ihm die Themen Sport und Gesundheit besonders am Herzen. Nach zwei Monaten im Krankenhaus hätte er fast ein Bein verloren, heute blickt er dankbar auf die harte Zeit zurück, weil sie ihn mental viel gelehrt hat.

Wie heißt Lukas Charles Baltruschat auf Instagram?

Lukas Charles Baltruschat hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Mittlerweile zählt sein Profil „lukascharles_“ mehr als 37.000 Follower (Stand Mai 2023). Mit ihnen teilt er Fotos und Videos von seiner Arbeit als Personal Trainer. Aber auch seine Freundin ist häufig auf seinem Profil zu entdecken.