„Bachelorette“ in den Startlöchern. 2023 sucht Jennifer Saro im Rahmen der Datingshow ihren Traummann. Die Zuschauer werden über einige Wochen verfolgen, wie sie ihre Kandidaten in Thailand datet und sich Woche für Woche entscheiden muss, wer eine Runde weiterkommt. Die Liebessuche auf RTL geht weiter: Kurz nachdem der diesjährige „Bachelor“ sein Liebesglück mit der Zweitplatzierten gefunden hat, steht die neuein den Startlöchern. 2023 suchtim Rahmen der Datingshow ihren Traummann. Die Zuschauer werden über einige Wochen verfolgen, wie sie ihre Kandidaten in Thailand datet und sich Woche für Woche entscheiden muss, wer eine Runde weiterkommt.

Doch wer ist Jennifer Saro eigentlich? Woher kommt sie? Was macht sie beruflich? Wir haben die neue Single-Lady genauer unter die Lupe genommen.

Jennifer Saro im Steckbrief

Die wichtigsten Informationen zu Jennifer Saro auf einen Blick:

Name: Jennifer Saro

Jennifer Saro Alter: 27

27 Wohnort: Berlin

Berlin Geburtsort: Straubing

Straubing Beruf: Content Creator

Content Creator Größe: 1,67 m

1,67 m Instagram: jennifer.saro

jennifer.saro YouTube: Jennifer Saro

So tickt die neue „Bachelorette“

Jennifer Saro kommt ursprünglich aus Straubing, wohnte bereits in Köln und lebt mittlerweile in Berlin. Seit fünf Jahren ist sie nun schon Single. Deshalb wagt sie jetzt das große Liebesabenteuer und sucht ihren Mr. Right im TV. Sich selbst beschreibt sie als „manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“. Ihr Lebenstraum ist es, glücklich zu sein. „Egal wie banal es klingt, aber das ist wirklich das Wichtigste“, betont sie und ergänzt: „Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft.“

Ihr Geld verdient die Wahl-Berlinerin als Content Creator. Die Influencerin teilt ihren Alltag auf Instagram und YouTube. Darüber hinaus mag sie Sport. In ihrer Freizeit geht Jennifer unter anderem gerne Wakeboarden.

Jennifer Saro hat einen Sohn

Mit Jennifer Saro nimmt erstmals eine Mutter die Rolle der „Bachelorette“ ein. Die Mama eines Sohnes möchte ein Vorbild sein, wie sie im Vorfeld der Show sagt: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat.“ Für sie ganz wichtig: „Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“ In den sozialen Netzwerken teilt sie ihr „Mom Life“ in zahlreichen Videos. Das Gesicht ihres Sohnes, den sie liebevoll „Keksi“ nennt, zeigt sie dabei allerdings nicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer ist der Vater ihres Kindes?

ungeplante Schwangerschaft in einem in keiner Partnerschaft. Dennoch habe sie sich gegen eine Abtreibung entschieden. Das alles so öffentlich zu sagen, sei sehr hart für sie, „weil ich mir das nicht so gewünscht habe für mein Leben“, gab sie zu. „Ich weiß selbstverständlich, wer der Vater ist, aber werde mich dazu nicht äußern“, erklärte sie außerdem. Im Oktober 2021 verkündete sie ihrein einem YouTube-Video . Zu diesem Zeitpunkt war sie nach eigener Aussage. Dennoch habe sie sich gegen eine Abtreibung entschieden. Das alles so öffentlich zu sagen, sei sehr hart für sie, „weil ich mir das nicht so gewünscht habe für mein Leben“, gab sie zu., erklärte sie außerdem.

Dementsprechend ist über den Vater offiziell nichts bekannt. Es gibt lediglich diverse Spekulationen, aber diese sind nicht bestätigt.

So sollte Jennifer Saros Traummann sein

Da es die junge Mama nur im Doppelpack gibt, sollte ihr zukünftiger Partner offensichtlich Kinder mögen. Doch wie sollte der Mann an ihrer Seite sonst so sein? Bei der Partnerwahl sind Jennifer Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz am allerwichtigsten. Da sie selbst sehr sportlich ist, sollte er zudem kein Sportmuffel sein.

Ob unter den 20 Kandidaten der perfekte Mann dabei ist, wird sich schon bald auf RTL zeigen...

Jennifer Saro ist erfolgreich auf Instagram und YouTube