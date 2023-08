„Die Bachelorette“ auf RTL: Für Folge 7 am Mittwoch, 23.08.2023, schon die Dreamdates in Singapur an. Doch nicht nur das: Die Kandidaten lernen auch Jennifers Mutter Sabine kennen. Vor der großen Entscheidung, welche beiden Männer ins Finale einziehen, fühlt die Mama Adrian, Fynn und Jesaia nochmal auf den Zahn. Endspurt beiauf RTL: Für Jennifer Saro und die drei Halbfinalisten stehen inam Mittwoch, 23.08.2023, schon die Dreamdates in Singapur an. Doch nicht nur das:Vor der großen Entscheidung, welche beiden Männer ins Finale einziehen, fühlt die Mama Adrian, Fynn und Jesaia nochmal auf den Zahn.

Über den außergewöhnlichen Weg, den ihre Tochter bei der Liebessuche geht, sagt sie vorab: „Ich bin sehr stolz auf sie. [...] Ich würde mir sehr wünschen, dass sie ihren Traumpartner findet.“ Ob sie dabei helfen kann, wird sich zeigen. Sympathisch findet Sabine alle drei – doch einer gefällt Jennifers Mutter besonders gut.

*Achtung, Spoiler zu Folge 7*

Jennifer warnt ihre Mama vor

Sabine ist zunächst einmal neugierig und will wissen, ob ihre Tochter schon jemanden geküsst hat. Nach den Dreamdates eine durchaus berechtigte Frage. „Ja, alle drei Männer, die jetzt kommen“, gibt Jennifer leicht beschämt zu. Das gehe normalerweise gar nicht, so sei sie nicht erzogen worden, erklärt sie später. Doch ihre Mama beruhigt sie: „Ich hätte es auch ausprobiert.“

Jennifer gesteht ihrer Mutter, dass sie alle drei Männer geküsst hat.

Vor dem Kennenlernen liegt Jennifer dann noch eine Sache auf dem Herzen. „Du weißt doch, dass ich in der Vergangenheit einen gewissen Typ Mann hatte. Charakterlich meine ich, nicht optisch. Bisschen narzisstische Züge und so was.“ Ihre Mutter nickt. „Hier ist ein Mann, der mich extrem an den erinnert.“ Jetzt ist Jennifer gespannt, ob ihre Mama erkennt, um wen es sich handelt...

Adrian, Fynn und Jesaia lernen Jennifers Mutter kennen

Nacheinander kommen die Männer zur Location. Alle sind nervös und hoffen darauf, einen guten Eindruck zu machen. Nach einem ersten Beschnuppern in großer Runde stehen Einzelgespräche an.

„Hört sich ganz gut an", resümiert Jennifers Mutter trotzdem am Ende. „Was ist langfristig dein Ziel im privaten Bereich?", will Sabine von Fynn wissen. „Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich glücklich bin, oder ich und meine Familie glücklich sind", antwortet der Lüneburger und betont: „Ich möchte irgendwann eine Familie haben. Ich möchte Kinder haben." Er gibt aber auch offen zu, dass er bei einer Freundin ohne Kind wahrscheinlich mit der Kinderplanung noch warten würde.

„Er ist halt schon zu jung", gibt sie angesichts seiner Lebensumstände später im Interview zu bedenken.

Bei Jesaia hakt Sabine direkt aufgrund der Wohnsituation nach, schließlich trennen ihn und Jennifer mehr als 600 Kilometer. „Anfangs könnte ich nicht jede Woche ein-, zweimal kommen", gibt der Stuttgarter zu, der neben seiner Arbeit noch berufsbegleitend studiert. Das quittiert die Mama mit einem kritischen Blick.

Bei Jesaia hakt Sabine wegen der großen Distanz der Wohnorte nach.

Adrian hat auf die Distanzfrage eine einfache Antwort: „Ich habe ein schnelles Auto.“ Außerdem lässt er durchblicken, dass für ihn ein Umzug infrage käme, „falls das mit uns beiden klappen sollte. Ich gehe jetzt mal davon aus“. Dann fährt er noch große Geschütze auf und erklärt, dass Jennifer ihm das Gefühl gebe, die Kraft im Leben zu sein, und ihn stärke.

Wie kommt das bei Jennifer Mutter an? „Interessanter junger Mann. [...] Es ist ein sehr temperamentvoller Mann.“ Doch auch bei ihm äußert sie Bedenken: „Ich glaube, Adrian muss noch einige Erfahrungen machen in seinem Leben.“ Er sei spannend, aber mit einem Kind könne sich Jennifer nicht auf Versuche einlassen.

Jennifers Mutter findet Adrian zwar interessant, doch sie äußert auch Bedenken.

Fynn ist Sabines Favorit

Als die drei Männer weg sind, will Jennifer natürlich wissen, was ihre Mutter von ihnen hält. „Es ist eine schwierige Entscheidung“, gibt diese zu. Sie habe aber direkt herausgehört, wen Jennifer anfangs meinte: Adrian. „Hast du einen Favoriten?“, will die „Bachelorette“ dann wissen und ihre Mama gibt ehrlich zu: „Ja, Fynn.“ Während Sabine lacht, wirkt Jennifer positiv überrascht. Ihre Mutter glaubt aber auch, dass nicht er, sondern Adrian Jennifers Favorit sei. Zusammenfassend betont sie: „Ich finde alle drei sehr sympathisch.“ Im Interview fügt sie noch hinzu: „Egal, welche Wahl die Jenny trifft, es wäre jeder von den Dreien willkommen.“