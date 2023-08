„Die Bachelorette“ geht auf RTL dem Ende zu. In Folge 7 am Mittwoch, 23.08.2023, hoffen noch Jennifers Mama Sabine ist nach Thailand gekommen, um sich die Halbfinalisten ihrer Tochter genauer anzuschauen. Von ursprünglich 20 Männern sind nur noch drei im Rennen: Die aktuelle Staffel vongeht auf RTL dem Ende zu. Inam Mittwoch, 23.08.2023, hoffen noch drei Kandidaten darauf, das Herz von Jennifer Saro zu erobern. Nach den verschiedenen Dreamdates steht dann aber noch ein besonderes Treffen auf dem Programm, bevor die Single-Lady ihre vorletzte Entscheidung treffen muss:ist nach Thailand gekommen, um sich die Halbfinalisten ihrer Tochter genauer anzuschauen.

Vor dem Kennenlernen mit Adrian, Fynn und Jesaia erzählt Jennifer von der bisherigen Zeit. Dabei gesteht sie ihrer Mutter nicht nur, dass sie sich ein bisschen verknallt hat, sondern warnt sie auch vor...

*Achtung, Spoiler zu Folge 7*

Wovor Jennifer ihre Mutter warnt

Nach den drei Dreamdates in Singapur trifft Jennifer in Phuket zum ersten Mal seit Beginn der Dreharbeiten ihre Mutter wieder. Die beiden haben viel zu bereden, bevor Sabine die verbliebenen Kandidaten trifft. So gesteht Jenny ihrer Mama leicht beschämt, dass sie alle drei Männer geküsst habe – und auch, dass sie bereits „a bissel Schmetterlinge im Bauch“ habe.

Bevor Adrian, Fynn und Jesaia zu ihnen stoßen, ist es Jennifer noch wichtig, eine bestimmte Sache anzusprechen: „Du weißt doch, dass ich in der Vergangenheit einen gewissen Typ Mann hatte. Charakterlich meine ich, nicht optisch“, beginnt sie und führt noch aus: „So bisschen narzisstische Züge und so was.“ Auf Sabines bejahendes Nicken erklärt Jennifer: „Hier ist ein Mann unter den Dreien, der mich extrem an den erinnert. Also extrem.“ Wer dieser „den“ ist, wird den Zuschauern nicht verraten. Es wird aber klar, dass es wohl keine allzu guten Erinnerungen sind. Da wird die Mutter natürlich besonders hellhörig und achtet bei den darauffolgenden Einzelgesprächen ganz genau auf das, was die Kandidaten so alles erzählen.

Jennifers und Adrians Geschichte gleicht einer Achterbahnfahrt. Ihrer Mutter gegenüber gesteht Jennifer, dass er sie an einen Mann aus ihrer Vergangenheit erinnert.

Was Jennifers Mama von Adrian hält

Nach dem Treffen ist Jennifer gespannt, ob ihre Mutter den besagten Mann erkannt hat. „Ich habe jetzt schon herausgehört: Der Adrian ist der, der dich…“ Mehr braucht sie auch gar nicht sagen, Jennifer bestätigt direkt: „Ja. Ohne Worte – ja.“

interessanten und temperamentvollen Mann. Sie gibt aber auch zu bedenken: „Ich glaube, Adrian muss noch einige Erfahrungen machen in seinem Leben.“ Er sei spannend, aber mit einem Kind könne sich Jennifer nicht auf Versuche einlassen. Dennoch glaubt Jennifers Mutter, dass Adrian der Favorit ihrer Tochter sei. Im Interview nach ihrem Gespräch mit ihm beschreibt Sabine Adrian als. Sie gibt aber auch zu bedenken: „Ich glaube, Adrian muss noch einige Erfahrungen machen in seinem Leben.“ Er sei spannend, aber mit einem Kind könne sich Jennifer nicht auf Versuche einlassen. Dennoch glaubt Jennifers Mutter, dasssei. Ihr selbst gefällt ein anderer Kandidat am besten.

Wen Jennifer in der vorletzten Nacht der Rosen ins Finale schickt und wer gehen muss, zeigt sich wie gewohnt um 20:15 Uhr auf RTL.