Folge 7 von „Die Bachelorette" auf RTL steht für Jennifer Saro die vorletzte Entscheidung an. Vorher hat sie bei den Dreamdates noch einmal die Gelegenheit, ihre drei Halbfinalisten besser kennenzulernen und offene Fragen zu klären. Ihr Wunsch: „Ich hoffe, dass ich nach jedem Date genau weiß, ob das ein Mann für die Zukunft ist. Oder eben nicht." Nur noch zwei Rosen sind übrig.

Nach den Dates herrscht allerdings erst einmal Gefühlschaos bei der gebürtigen Straubingerin. Da kommt Unterstützung in Form ihrer Mutter gerade recht. Bevor diese die verbliebenen Männer kennenlernt, beichtet Jennifer ihr nicht nur diverse Küsse, sondern offenbart auch, dass sie Gefühle entwickelt hat...

*Achtung, Spoiler zu Folge 7*

Gefühlschaos nach den Dreamdates

Für die drei Dreamdates geht es nach Singapur, wo Jennifer mit jedem Mann ein besonderes Date hat. Mit Jesaia geht es erst zum Bungeejump, bevor sie bei einem romantischen Dinner auf einem Riesenrad die Zweisamkeit genießen. Danach gibt Jennifer zu: „Es war wichtig, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Weil: Jetzt habe ich ein anderes Bild von dir."

Mit Adrian erlebt sie eine „Weltreise" durch die verschiedenen Viertel der Stadt. Bisher war ihre Beziehung von großen Höhen und Tiefen geprägt, jetzt erhofft sich die „Bachelorette" Klarheit. Bei ihrem Ausflug wird ihre starke Verbundenheit deutlich, für Jennifer „ein gutes Gefühl". Es sei so vertraut, dass sie sich ihn in Alltagssituationen mit ihr vorstellen könne. Dann fällt auch endlich der erste Kuss der beiden, der sich für sie anfühlt, „als hätte man das schon hundert Mal gemacht".

Mit Fynn erkundet Jennifer die Stadt erst mit dem Boot und dann bei einem Spaziergang, der mit einem Abendessen beim Sonnenuntergang endet. Wieder kommen sich die beiden schnell und oft nah – die Anziehung ist nicht zu übersehen. Jennifer gibt auch zu: „Ich kann mir vorstellen, mit dem Mann eine Beziehung zu führen." Trotzdem kann sich die Single-Lady nicht so ganz auf das Date einlassen und gibt am Ende zu: „Das Kribbeln war heute nicht so da." Nach dem Übernachtungsdate spielen ihre Emotionen dann völlig verrückt und sie braucht Zeit, die Gefühle einzuordnen...

Nach dem Dreamdate mit Fynn herrscht bei Jennifer großes Gefühlschaos.

Jennifer hat „Schmetterlinge im Bauch“

Im Anschluss an die Dreamdates geht es zurück nach Thailand, wo die drei Halbfinalisten Jennifers Mama Sabine kennenlernen. Zuvor haben Mutter und Tochter allerdings erst noch Zeit, um sich in Ruhe auszutauschen. Dabei will Sabine erst einmal wissen, ob Jennifer schon jemanden geküsst habe. Leicht beschämt gibt diese zu: „Ja, alle drei Männer, die jetzt kommen.“

Dann stellt ihre Mutter eine noch wichtigere Frage: „Hast du dich auch verliebt?“ Jennifer beginnt zu strahlen und gesteht mit einem Hauch Bayerisch: „Ich kann schon sagen, dass ich so a bissel Schmetterlinge im Bauch habe und dass ich so a bissel verknallt bin. Das hatte ich schon ewig nicht mehr.“ Sie fühle sich wie ein kleiner Teenager.

Ihre Mutter hat zwar später nach dem Kennenlernen mit den Männern einen klaren Favoriten, vermutet aber, dass Jennifer zu Adrian tendiert – obwohl er sie an einen Mann aus ihrer Vergangenheit erinnert.

Treuen „Bachelorette"-Zuschauern dürfte aber nicht entgehen, wie verliebt Jennifer sich Fynn gegenüber verhält. Ihre Blicke und was sie über ihn sagt, deuten doch stark darauf hin, dass die Beziehungsgerüchte um die beiden wahr sind und Fynn am Ende wirklich als Gewinner aus der Show geht...

Ob dem so ist, zeigt sich mittwochs ab 20:15 Uhr auf RTL. Auf RTL+ ist die Folge jeweils eine Woche vorab verfügbar.