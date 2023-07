„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Adrian Alian aus Aachen. Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt:startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro ihren Mr. Right. Dazu datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Ein außergewöhnlicher Mensch muss manchmal außergewöhnliche Wege gehen, um die Liebe zu finden“, erklärt er seine Teilnahme an dem Datingformat. Doch was macht ihn denn so außergewöhnlich? Wie alt ist Adrian und wie tickt er? Wir haben den Aachener genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Adrian im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Adrian auf einen Blick:

Name: Adrian Alian

Adrian Alian Geburtstag: 25. April 1996

25. April 1996 Alter: 27

27 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,75 m

1,75 m Beruf: Bürokaufmann

Bürokaufmann Wohnort: Aachen

Aachen Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: adrianalian

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Adrian Alian

Der 27-Jährige kommt aus Aachen und arbeitet dort als Bürokaufmann. In seiner Freizeit macht er am liebsten Sport, eigentlich egal was – Fußball, Fitness oder schwimmen. Über sich selbst sagt Adrian: „Ich bin ein sehr, sehr extrovertierter Mensch. Ich mag es, neue Leute kennenzulernen.“ Eins seiner Lebensmottos ist „Get out of you comfort zone“, also „Komm aus deiner Komfortzone heraus“, da man sich so selber besser kennenlerne. Über sich selbst sagt er, dass er offen, hilfsbereit und kaum unterzukriegen sei. Seine Freunde würden ihn als gutaussehend und echten Sonnenschein beschreiben, doch Adrian will zeigen, dass mehr als nur ein Playboy in ihm steckt.

Darüber hinaus ist der Aachener ein echter Familienmensch. Seine Mama bezeichnet er als seine beste Freundin – und sogar als seine Partybegleitung.

Darum nimmt Adrian an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Adrian ist nun schon seit zwei Jahren Single. Zeit, dass sich das ändert. Um das zu schaffen, muss man manchmal eben außergewöhnliche Wege gehen, wie er findet. Außerdem bringt das seiner Meinung nach schon eine erste Gemeinsamkeit mit der Single-Frau: „Jeder, der diesen Weg geht, um die Liebe zu finden, ist doch schon mal verrückt.“

So sollte Adrians Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, sieht Adrian sich als „einfach gestrickt“: Seine Traumfrau sollte ein bisschen Humor haben, sich selbst nicht zu ernst nehmen und ihm das Gefühl geben, dass sie es ernst meint. Ob das auf Jennifer Saro zutrifft, wird sich zeigen...

Adrian leidet an Muskel-Erkrankung

Die Eigenschaft, sich kaum unterkriegen zu lassen, war in Adrians Vergangenheit schon wichtig. Denn diese Fähigkeit konnte der 27-Jährige gut gebrauchen, als er die Diagnose Fibromyalgie bekommen hat. Dabei handelt es sich um eine chronische Schmerzerkrankung, die meist Schmerzen in den Muskeln und Gelenken verursacht. Dadurch musste Adrian seinen Traum vom Profifußballer aufgeben. Er spielte seit seiner Jugend in verschiedenen Vereinen.

Adrian Alian war bei DSDS 2020

Dem einen oder anderen RTL-Zuschauer dürfte Adrian Alian bekannt vorkommen. Denn der Aachener war 2020 Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“. In der fünften Castingfolge von Staffel 17 sang er „With You“ von Chris Brown und „Down“ von Jay Sean. Doch damit konnte er leider nicht überzeugen und schied direkt aus.