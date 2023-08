„Die Bachelorette“ auf RTL steht die fünfte Datewoche an. Nachdem es bereits in der Vorwoche turbulent zugegangen ist, wird auch Folge 5 am Mittwoch, 09.08.2023, zu einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle – doch gar nicht mal unbedingt für Adrian. Nach seiner Beiauf RTL steht die fünfte Datewoche an. Nachdem es bereits in der Vorwoche turbulent zugegangen ist, wird aucham Mittwoch, 09.08.2023, zu einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle – doch gar nicht mal unbedingt für Jennifer Saro , sondern vielmehr für Kandidat. Nach seiner Kuss-Lüge glätten sich die Wogen zwar, doch der Aachener beginnt plötzlich an allem zu zweifeln und bricht in der Nacht der Rosen in Tränen aus. Was passiert und welche Auswirkungen das auf Jennifers Entscheidung hat, verraten wir euch hier vorab.

*Achtung, Spoiler zu Folge 5*

Adrian will nicht wahrhaben, dass es gut läuft

Nachdem es in der vierten Nacht der Rosen aufgrund seines angeblichen Kusses mit Jennifer zum Eklat mit Oguzhan gekommen ist, geht Adrian in Folge 5 verunsichert ins Gruppendate. Gemeinsam mit fünf weiteren Kandidaten trifft er die Single-Lady in einem Freizeitpark. Schließlich können die beiden die Sache bei einem Einzelgespräch aus der Welt schaffen. Überraschenderweise darf Adrian dann auch noch für ein Einzeldate bleiben. Es läuft so gut, dass sogar ein Kuss in der Luft liegt. Dazu kommt es zwar nicht, aber Jennifer und er machen aus, dass es beim nächsten Treffen passieren soll...

Diese Abmachung stürzt Adrian in der Nacht der Rosen in eine Krise. „Das Problem bei mir ist, wenn es gut läuft... Ich will es einfach nicht wahrhaben“, erklärt der 27-Jährige. Er habe Angst, sich zu öffnen. „Ich bin voll der Schisser, wenn es um so etwas geht. Das ganze Oberflächliche kann ich gut. Aber sobald ich Gefühle zulasse...“

Beim Einzeldate machen Jennifer und Adrian aus, dass sie sich beim nächsten Treffen küssen werden.

© Foto: RTL

Adrian hat „keinen Bock, enttäuscht zu werden“

Er ringt mit sich, ob er auf Jennifer zugehen soll. Während alle tanzen, zieht er sich verzweifelt an eine Bar abseits zurück, was der Rosen-Lady jedoch nicht entgeht. „Gemerkt!“, ruft sie und die beiden nehmen auf einem Sofa Platz. Adrian ist hin- und hergerissen. Als er zugibt, dass er nicht mutig genug sei, sie jetzt zu küssen, stellt sie klar: „Wenn ich beim nächsten Mal sage, dann meine ich, wenn wir alleine sind.“ Doch das beruhigt Adrian nicht. Im Gegenteil. Jetzt geht es erst richtig los.

Er redet sich um Kopf und Kragen, wie Mitstreiter André recht passend aus der Ferne feststellt. „Das wird für mich noch eine Herausforderung. Ich habe einfach keinen Bock, enttäuscht zu werden“, legt er los. „Ich habe das Gefühl, du bist stark genug, um das alles zu verarbeiten“, erklärt er Jennifer. Er sei das nicht. „Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Jetzt ist die Frage, nimmst du mich an die Hand und sagst ‚Hey Adrian, ich sehe in dir das und das und das‘? Oder du sagst einfach ‚way too toxic‘?“ Jennifer ist zunehmend überfordert und versteht den plötzlichen Sinneswandel nicht: „Ich weiß gar nicht, was ich von diesem Gespräch gerade überhaupt mitnehmen soll.“

„Ich bin nicht der richtige Typ für dich“

Doch das stoppt Adrians Selbstzweifel nicht. „Wenn es nach mir gehen würde, ich würde jetzt anfangen zu heulen und sagen, scheiß drauf, ich fahre nach Hause. Einfach aus Prinzip, denn so läuft mein Leben immer. Ich bin nicht der richtige Typ für dich.“ Jennifers fassungsloses „Hä?!“ nimmt er gar nicht wahr.

Als das Gespräch beendet ist, läuft Adrian wie in Trance weg. Als Kaan sich neben ihn setzt, bricht er in Tränen aus. „Das Ding ist Bruder... Wenn’s zu gut läuft. Ich mag das nicht.“ Auch im Interview treiben seine Selbstzweifel Adrian noch um: „Sie hat alles verdient, außer mich. Ich bin anscheinend toxisch. In allen Beziehungen, die ich jemals hatte – von meiner Ex-Freundin bis zu meinen Situationships bis zu meinen Freundschaften – ich war immer das Problem, nicht die anderen.“

Hat Adrians Gefühls-Wirrwarr Konsequenzen? Jennifer stellt im Interview klar: „Ich habe keine Lust auf dieses ‚heute so, morgen so‘. Dass ich mich fragen muss, was der Mann eigentlich denkt.“ Doch der Aachener hat Glück – mal wieder. Er bekommt eine Rose und somit noch eine Chance. „Das kann man ja so nicht stehen lassen“, begründet die Single-Lady ihre Entscheidung. Ob Adrian seine Chance jetzt auch wirklich nutzt, wird sich schon bald zeigen...

Auf RTL+ sind die Folgen von Staffel 10 jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar.