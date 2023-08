„Die Bachelorette“ schon längst gewartet: In Folge 5 am Mittwoch, 09.08.2023, fällt auf RTL der erste Kuss der Staffel. Es gab zwar bereits während des Actionfilm-Drehs in der dritten Folge ein kurzes Lippenbekenntnis mit Endlich! Darauf haben die Fans vonschon längst gewartet: Inam Mittwoch, 09.08.2023, fällt auf RTLder Staffel. Es gab zwar bereits während des Actionfilm-Drehs in der dritten Folge ein kurzes Lippenbekenntnis mit Jesaia , doch der Film-Kuss zählte in Jennifer Saro s (und unseren) Augen nicht. Beim Spa-Date passiert es dann richtig – doch hinterher ist die Single-Lady enttäuscht.

Was genau geschieht und wie Jesaia das Ganze sieht, verraten wir euch hier vorab.

*Achtung, Spoiler zu Folge 5*

Jesaia bekommt zweites Einzeldate

„Ich fühle mich auf jeden Fall zu Jesaia hingezogen und den Rest muss man halt schauen“, freut sich die „Bachelorette“ vorab auf das Date. Weiter schwärmt sie: „Ich habe das Gefühl, er könnte mich beruhigen [...] und ein Ruhepol für mich sein. Das mag ich an ihm.“ Dass Jesaia bereits von Anfang an zu den Favoriten zählt, ist kein Geheimnis. So wundert es auch niemanden, dass der Stuttgarter in der fünften Folge bereits sein zweites Einzeldate bekommt. Und das hat es in sich, denn das Spa-Date bietet reichlich Gelegenheiten, um sich näherzukommen: Massage, Peeling, Badewanne., freut sich die „Bachelorette“ vorab auf das Date. Weiter schwärmt sie: „Ich habe das Gefühl, er könnte mich beruhigen [...] und ein Ruhepol für mich sein. Das mag ich an ihm.“

Dass zwischen den beiden schon eine gewisse Vertrautheit herrscht, merkt man bei den gegenseitigen Massagen oder dem gemeinsamen Bad nach dem Peeling. Jennifer liegt im Wasser entspannt an Jesaias Brust. Passend zum aufkommenden Gewitter beschreibt der 27-Jährige anschließend: „Es waren sowohl Blitze als auch Funken zwischen uns. Es hat sich gut angefühlt.“

Bei einer Massage kommen sich Jesaia und Jennifer näher.

© Foto: RTL

Erster Kuss beim Spa-Date – doch Jennifer ist enttäuscht

Als es sich die beiden anschließend auf einer Sonneninsel bequem machen, wirken sie schon sehr vertraut. Die „Bachelorette“ liegt seitlich an Jesaia geschmiegt, er streichelt sie am Rücken. Nach einigen intensiven Blicken kommt es schließlich zum ersten richtigen Kuss zwischen den beiden. „Deine Lippen fühlen sich gut an“, sagt Jesaia, als sie sich voneinander lösen. Jennifer entgegnet etwas steif: „Ist das so? Gleichfalls.“ Ihrem Blick merkt man schon an, dass etwas nicht stimmt. Und tatsächlich: Während der Stuttgarter im Interview später zugibt, dass er „auf jeden Fall ein kleines Kribbeln im Bauch“ gehabt habe, fällt Jennifers Fazit völlig anders aus!

Der Kuss zwischen Jennifer und Jesaia löst in ihr nicht das erhoffte Gefühl aus.

© Foto: RTL

„Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht das gefühlt habe bei dem Kuss, was ich fühlen wollte“, gesteht Jennifer im Interview und schüttelt unglücklich den Kopf. „Deswegen ist ja auch gefährlich, wenn man sich Dinge so genau vorstellt. Weil dann wird man meistens enttäuscht.“ Nichtsdestotrotz empfindet sie das Date als gelungen. „Das jetzt einfach nur, weil der Kuss nicht gepasst hat, zu pauschalisieren und zu sagen, ne, das Date war nicht gut, wäre falsch.“ Trotz ihrer Enttäuschung hat die Single-Mama noch Hoffnung: „Vielleicht wird es besser, wenn wir vertrauter sind...“

Was die beiden in der fünften Nacht der Rosen noch zu ihrem Kuss zu sagen haben und, ob Jesaia am Ende eine Rose erhält, erfahrt ihr wie gewohnt ab 20:15 Uhr auf RTL.