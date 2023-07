„Die Bachelorette“ in die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jesaia aus Stuttgart. Nun werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Am 12. Juli 2023 startetin die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jennifer Saro auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Dafür datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten , der sein Glück versucht, ist

„Man sucht doch immer nach der Liebe – wieso nicht auch im Fernsehen“, erklärt Jesaia seine Teilnahme. Aber ist das seine erste Datingshow? Wie alt ist er eigentlich und wie tickt er? Wir haben den Stuttgarter genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Jesaia im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Jesaia auf einen Blick:

Name: Jesaia

Jesaia Geburtstag: unbekannt

unbekannt Alter: 27

27 Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,83 m

1,83 m Beruf: Vertriebler und Coach

Vertriebler und Coach Wohnort: Stuttgart

Stuttgart Single seit: drei Jahren

drei Jahren Instagram: uncle_oj_

So tickt Jesaia

Jesaia kommt aus Stuttgart und arbeitet als Vertriebler und Coach. Berufsbegleitend studiert er außerdem Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaft. Sport ist sein Hobby und dabei ist er echt vielseitig: egal ob Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Yoga oder auch Fitness – Jesaia macht alles. Außerdem liebt er es zu reisen: „Ich liebe es neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, neues Essen zu probieren.“ Er beschreibt sich selbst als freundlich, offen und hilfsbereit. Sein Lebensmotto lautet: „Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst.“

Darum nimmt Jesaia an „Die Bachelorette“ 2023 teil

„Man sucht doch immer nach der Liebe – wieso nicht auch im Fernsehen“, sagt Jesaia. Nach drei Jahren als Single hat der Stuttgarter große Lust, sich endlich wieder zu verlieben. Vielleicht ist dafür ja Thailand der richtige Ort?

So sollte Jesaias Traumfrau sein

Auf die Frage nach seinem größten Traum antwortet Jesaia: „Eine Frau an meiner Seite zu haben, mit der ich die Welt bereisen und anschließend eine Familie gründen kann.“ Somit sollte die neue Frau an seiner Seite seine Interessen teilen. Auch, dass sie empathisch und humorvoll ist und ein gutes Herz und eine gute Seele hat, ist ihm wichtig. Optisch hat er aber keine bestimmten Vorstellungen, denn: „Mir ist einfach nur eine positive Ausstrahlung wichtig.“ Gar nicht geht für ihn mangelnde Empathie und Egoismus. Ob Jennifer Saro dem gerecht werden kann, wird sich zeigen…

Jesaia war Kandidat bei „Love is King“

Jesaia hat bereits Erfahrung, was Datingshows angeht. Im Herbst 2022 war er Kandidat in der ProSieben-Sendung „Love is King“. Dafür verwandelte er sich in einen Prinzen und suchte unter der Aufsicht von Olivia Jones auf altmodische Weise nach der Liebe.