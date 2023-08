„Bachelorette“ ist eine echte Augenweide: Die diesjährigeist eine echte Augenweide: Jennifer Saro flogen direkt in der ersten Folge die Herzen ihrer Kandidaten zu. Alle waren sehr von ihrem Aussehen angetan. Doch dass die alleinerziehende Mama mit der braunen Wallemähne gerne zeigt, was sie hat, stößt dem ein oder anderen Mann wohl doch unangenehm auf.

In der fünften Folge von „Die Bachelorette“ am Mittwoch, 09.08.2023, wird Jennifers Kleidungsstil gleich mehrfach Thema. Bis es der Single-Lady irgendwann reicht und sie den Herren eine klare Ansage macht.

Oguzhan findet Jennifers Ausschnitt zu tief

„Jenny hat mich so ein bisschen aus der Fassung gebracht mit ihrem ausgeprägten Ausschnitt", gibt er zu und fügt hinzu: „Die Aussicht war top." Er habe sogar kurz vergessen, wie er Tomaten schneide. Oguzhan darf sich in dieser Woche über ein Einzeldate freuen. Jennifer lädt ihn zum gemeinsamen Kochen ein. Dabei gerät der 27-Jährige ganz schön ins Schwitzen – und das nicht nur wegen der Chilis.

Nach dem Essen fragt Oguzhan, welches Bild Jennifer bisher von ihm habe. Seine Befürchtung: „Ich denke, du denkst von mir, dass ich ein klischeehafter Südländer bin, der streng ist und vieles verbietet.“ Als Jennifer das teilweise bestätigt, versichert Oguzhan, dass er eigentlich „ein mega entspannter Typ“ sei. „Ich habe kein Bock, wegen jeder Kleinigkeit direkt eine Diskussion zu haben“, fährt er fort. „Wenn du dich so anziehen möchtest“, er deutet auf Jennifers Kleid, „würde ich sagen, ok, Ausschnitt ist ein bisschen zu doll, aber wenn du meinst...“ Jennifers Reaktion: „Das will ich aber auch meinen.“ Im Interview betont sie noch einmal: „Mein Ausschnitt ist meine Sache!“

Für Oguzhan ist es wichtig, dass eine Frau sich sexy anzieht. Doch für ihn ist es eine Frage von „billig“ oder „classy“. Jennifer macht ihm ganz klar: „Ich würde mir niemals von einem Mann etwas verbieten lassen!“ Während Jennifer daran zweifelt, dass er mit einer selbstbewussten Frau wie ihr klarkommt, hofft der Hamburger auf die goldene Mitte mit ihr...

Oguzhan findet die Aussicht zwar schön, aber ihm ist Jennifers Ausschnitt zu tief.

Rock zu kurz? Beim Gruppendate platzt Jennifer der Kragen

Beim Gruppendate mit Kaan, André, Alex, David, Markus und Adrian im Freizeitpark kommt es zu einer weiteren Situation, bei der Jennifers Kleidungsstil zum Gesprächsstoff wird. Eigentlich will Kaan nur über Eifersucht sprechen und zeigen, dass er „ein ganz lockerer Mensch" ist, doch seine Bemerkung über ihr Outfit geht nach hinten los. „Das hier zum Beispiel…" – er zeigt auf ihr Kleid – „Ich würde sagen, kurz, aber ich würde dir niemals sagen, passt nicht. Das ist deine Sache." Jennifer lacht überrumpelt auf. „Dann wäre das ja geklärt. Keine Klamottenvorschriften", versucht sie seine Aussage mit Humor zu nehmen. Als dann aber noch die Frage kommt: „Ziehst du dich oft so freizügig an?", reicht es der 27-Jährigen. Zurück bei den anderen macht Jennifer den Männern eine deutliche Ansage. „So und für alle als Info: Meine Röcke sind so kurz, wie ICH möchte! Und mein Ausschnitt ist so tief, wie ICH möchte. Ich möchte nie wieder was darüber hören!"

Sie macht klar, dass ihre Outfits nicht zur Diskussion stehen. Sie wolle auch nicht wissen, ob das ihnen zu kurz oder zu tief sei. „Wenn das nicht passt, ist das völlig in Ordnung – dann kann man gerne gehen.“ Diese Botschaft dürfte angekommen sein...

Ob die Machos für ihre Kommentare am Ende die Quittung kassieren und gehen müssen, zeigt sich wie gewohnt ab 20:15 Uhr auf RTL.