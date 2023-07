„Mal offensiv, mal spielerisch – ich werde alle Flirtregister ziehen, um ihr Herz zu erobern“, erklärt Kaan. Doch was macht ihn so außergewöhnlich? Wie alt ist Kaan und wie tickt er? Wir haben den Duisburger genauer unter die Lupe genommen.

Die wichtigsten Infos zu Kaan auf einen Blick:

Der 26-Jährige kommt aus Duisburg und arbeitet dort seit 2014 als Sachbearbeiter und Fuhrparkmanager bei der Deutschen Bahn. In Duisburg hat er auch seine Ausbildung absolviert. Er beschreibt sich als hilfsbereit, respektvoll und mit einem Sinn für Romantik. Außerdem ist er ein großer Modefan. Seine Hobbys sind unter anderem Sport, Paintball und Schwimmen.

Seit seiner ersten Beziehung ist Kaan jetzt schon drei Jahre Single. In seinem Vorstellungsvideo erklärt er, dass seine Freunde mittlerweile alle vergeben sind und er der einzige Single-Mann ist. Das soll sich nun ändern. Deshalb geht er 2023 nach Thailand, um eine potenzielle Partnerin zu finden. Auf der Suche möchte er ganz klar der Eroberer sein.

Grün-blaue Augen und eine dunkelblonde Mähne. Kaan ist ein echter Hingucker. An seine Traumfrau hat er jedoch einige Ansprüche. Auf die Frage, worauf er bei Frauen als Erstes achtet, antwortet er: „Auf ihr schönes Gesicht, dann auf ihre Figur – ich stehe auf kurvige Frauen“. Unter anderem soll sie groß, also über 1,65 m sein. Ihre Haare sollten blond bis hellbraun sein. Aber: „Selbst wenn sie eine 10/10 wäre – wenn eine Frau nichts im Kopf hat, bringt das auch nichts“.

lief ein großes Sommer-Special der Dating-Show. In einer der-Ausgaben mit Moderator und Komiker Chris Tall versuchte auch Kaan die Frauen zu überzeugen – doch er scheiterte. Unter einem Post der Instagram-Seite wird geschrieben: „Leider konnte Kaan unsere Ladies nicht überzeugen!“. Utze , die in der diesjährigen Staffel das Herz des „Bachelors“ erobern konnte, nahm vor der Show ebenfalls an „Take Me Out“ teil. Ob er genauso viel Glück hat wie sie?